Пять лет мини-СССР: Путин и Лукашенко решают судьбу Евразии. LIVE

Отдел «Бизнес»

close Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи, 15 февраля 2019 года Sergei Chirikov/Pool via Reuters