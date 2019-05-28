Пять лет мини-СССР: Путин и Лукашенко решают судьбу Евразии. LIVE

В Казахстане отмечают юбилей Евразийского экономического союза

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи, 15 февраля 2019 года

Sergei Chirikov/Pool via Reuters
В казахстанской столице Нур-Султан начались торжества по случаю пятилетия создания Евразийского экономического союза. На самом деле отмечать можно уже 25-летие этого мини-СССР, если вести отсчет с возникновения самой идеи. Насколько прочна интеграция бывших советских республик, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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08:35

«Хотел бы Вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на пути интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ, — подчеркнул российский лидер, обращаясь к Назарбаеву. — Здесь огромная Ваша заслуга».

08:26

Впрочем, Союз может быть расширен, он является открытым объединением, напомнил накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

08:25

В том же году к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия. Однако с тех пор состав стран-участниц союза не расширился.

08:15

Точкой отсчета в истории ЕАЭС принято считать 29 мая 2014 года. Именно в этот день президенты России, Беларуси и Казахстана подписали договор о создании союза.

08:05

Главы государств обсудят сегодня результаты, достигнутые интеграционным объединением за 5 лет.

08:00

Добрый день, уважаемые читатели. Саммит Евразийского экономического союза пройдет 29 мая в Нур-Султане. ЕАЭС отмечает первую пятилетку интеграционного блока. «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию с мероприятия.