Пять лет мини-СССР: Путин и Лукашенко решают судьбу Евразии. LIVE

«Хотел бы Вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на пути интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ, — подчеркнул российский лидер, обращаясь к Назарбаеву. — Здесь огромная Ваша заслуга».
Впрочем, Союз может быть расширен, он является открытым объединением, напомнил накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В том же году к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия. Однако с тех пор состав стран-участниц союза не расширился.
Точкой отсчета в истории ЕАЭС принято считать 29 мая 2014 года. Именно в этот день президенты России, Беларуси и Казахстана подписали договор о создании союза.
Главы государств обсудят сегодня результаты, достигнутые интеграционным объединением за 5 лет.
Добрый день, уважаемые читатели. Саммит Евразийского экономического союза пройдет 29 мая в Нур-Султане. ЕАЭС отмечает первую пятилетку интеграционного блока. «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию с мероприятия.