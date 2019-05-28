Новые деньги: ЦБ залакирует сторублевку

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь. Об этом рассказал «Российской газете» заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

По его словам, в этом году Банк России намерен применить к сторублевкам технологии, отработанные на новых двухсотрублевых купюрах: банкноты напечатают на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием.

«Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими»,

— пояснил Демиденко.

В частности, по его словам, покрытые лаком двухсотрублевки показали себя хорошо: доля ветхих оказалась небольшой.

В планах Банка России — отлакировать около трети выпускаемых сторублевок, а затем перенести этот опыт и на другие купюры, в том числе пятидесятирублевые.

«Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», — сказал представитель ЦБ.

По данным Банка России, доля сторублевок в общем количестве банкнот составляет 19%.

Банк России выпустил в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. Кроме яркого и необычного дизайна купюр, при их изготовлении были применены новые технологии.

Так, банкнота в 200 рублей изготовлена на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, и поэтому она чуть толще, чем все остальные банкноты. Предполагалось, что это увеличит срок службы банкноты до 20 месяцев.

У самых ходовых банкнот номиналом 50 и 100 рублей средний срок службы намного короче — около 15 месяцев.

При этом изображение символа рубля на новых банкнотах появилось в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях.

Банкноты имеют также QR-код, по которому можно перейти на страницу сайта ЦБ с информацией обо всех защитных признаках, отмечал ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

Как отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер», обычная 100-рублевая купюра имеет средний срок жизни 1,5-2 года, 1000-рублевая — около трех лет, 5-тысячная — около пяти лет.

Использование новых технологий действительно позволит увеличить износостойкость купюр в среднем в два-три раза и сократить затраты на производство наличных денег, говорит эксперт.

В целом же лакированные деньги обходятся на 15% дороже, чем обычные купюры, но экономия от покрытия лаком будет больше, чем рост затрат на их производство, отмечает Абрамов.

«Дизайн современных денег был разработан в 1996 году, а с тех пор технологии шагнули далеко вперед: например,100 рублевые банкноты могут прослужить при постоянном использовании порядка 1,5 лет, но как показали испытания новых 200- и 2000-рублевых банкнот, этот срок можно сильно увеличить. Это особенно актуально в условиях высокой инфляции, когда 100-рублевые купюры становятся самыми популярными купюрами», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Однако, как показала статистика ЦБ, с подделкой купюр новые технологии не позволяют бороться. Мошенники научились подделывать и 200-, и 2000-рублевые купюры.

По информации регулятора за первый квартал этого года, подделки купюр номиналом 2 тыс. руб. заняли третье место (680) после подделок купюр номиналом 5 тыс. руб. (6220 единиц) и 1 тыс. руб. (1835).

Другой новый номинал (200 руб.) привлекает фальшивомонетчиков гораздо меньше. Так, в первом квартале этого года было выявлено десять подделок, а за весь прошлый год — 19 подделок.

При этом, как сообщал регулятор, все подделки банкноты в 2 тысячи рублей оказались низкого качества.

В прошлом году Банк России выявил 384 подделки банкнот номиналом 2 тыс. руб.

Между тем, по данным ЦБ, 100-рублевые купюры никогда не пользовались популярностью у фальшивомонетчиков. Всего 43 фальшивых сторублевки было выявлено в первом квартале этого года.

Ответственность за подделку 100-рублевки такая же, как и за подделку купюр крупного достоинства, а прибыль на порядок меньше.

Как правило, злоумышленникам требуется несколько лет, чтобы освоить изготовление качественных подделок банкнот с новыми защитными свойствами.