Новые деньги: ЦБ залакирует сторублевку

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России модернизирует сторублевые купюры. Банкноты регулятор хочет залакировать, чтобы продлить срок их службы. При этом, как показал эксперимент с 200-рублевыми и 2000-рублевыми банкнотами, защитить от подделки новые технологии не могут.

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь. Об этом рассказал «Российской газете» заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

По его словам, в этом году Банк России намерен применить к сторублевкам технологии, отработанные на новых двухсотрублевых купюрах: банкноты напечатают на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием.

«Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими»,

— пояснил Демиденко.

В частности, по его словам, покрытые лаком двухсотрублевки показали себя хорошо: доля ветхих оказалась небольшой.

В планах Банка России — отлакировать около трети выпускаемых сторублевок, а затем перенести этот опыт и на другие купюры, в том числе пятидесятирублевые.

«Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», — сказал представитель ЦБ.

По данным Банка России, доля сторублевок в общем количестве банкнот составляет 19%.

Банк России выпустил в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. Кроме яркого и необычного дизайна купюр, при их изготовлении были применены новые технологии.

Так, банкнота в 200 рублей изготовлена на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, и поэтому она чуть толще, чем все остальные банкноты. Предполагалось, что это увеличит срок службы банкноты до 20 месяцев.

У самых ходовых банкнот номиналом 50 и 100 рублей средний срок службы намного короче — около 15 месяцев.

При этом изображение символа рубля на новых банкнотах появилось в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях.

Банкноты имеют также QR-код, по которому можно перейти на страницу сайта ЦБ с информацией обо всех защитных признаках, отмечал ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

Как отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер», обычная 100-рублевая купюра имеет средний срок жизни 1,5-2 года, 1000-рублевая — около трех лет, 5-тысячная — около пяти лет.

Использование новых технологий действительно позволит увеличить износостойкость купюр в среднем в два-три раза и сократить затраты на производство наличных денег, говорит эксперт.

В целом же лакированные деньги обходятся на 15% дороже, чем обычные купюры, но экономия от покрытия лаком будет больше, чем рост затрат на их производство, отмечает Абрамов.

«Дизайн современных денег был разработан в 1996 году, а с тех пор технологии шагнули далеко вперед: например,100 рублевые банкноты могут прослужить при постоянном использовании порядка 1,5 лет, но как показали испытания новых 200- и 2000-рублевых банкнот, этот срок можно сильно увеличить. Это особенно актуально в условиях высокой инфляции, когда 100-рублевые купюры становятся самыми популярными купюрами», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Однако, как показала статистика ЦБ, с подделкой купюр новые технологии не позволяют бороться. Мошенники научились подделывать и 200-, и 2000-рублевые купюры.

По информации регулятора за первый квартал этого года, подделки купюр номиналом 2 тыс. руб. заняли третье место (680) после подделок купюр номиналом 5 тыс. руб. (6220 единиц) и 1 тыс. руб. (1835).

Другой новый номинал (200 руб.) привлекает фальшивомонетчиков гораздо меньше. Так, в первом квартале этого года было выявлено десять подделок, а за весь прошлый год — 19 подделок.

При этом, как сообщал регулятор, все подделки банкноты в 2 тысячи рублей оказались низкого качества.

В прошлом году Банк России выявил 384 подделки банкнот номиналом 2 тыс. руб.

Между тем, по данным ЦБ, 100-рублевые купюры никогда не пользовались популярностью у фальшивомонетчиков. Всего 43 фальшивых сторублевки было выявлено в первом квартале этого года.

Ответственность за подделку 100-рублевки такая же, как и за подделку купюр крупного достоинства, а прибыль на порядок меньше.

Как правило, злоумышленникам требуется несколько лет, чтобы освоить изготовление качественных подделок банкнот с новыми защитными свойствами.