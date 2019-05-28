Дефолт откладывается? Киев сдался МВФ

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Летом стороны намерены подготовить новую программу сотрудничества, заявил Александр Данилюк, назначенный 27 мая секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины», — заявил Данилюк в эфире телеканала«112 Украина» по итогам встречи президента Владимира Зеленского с представителями миссии МВФ.

При этом, по словам главы СНБО, подписанная ранее программа помощи от МВФ stand-by продолжит действовать, а взятые кабмином и Верховной радой обязательства должны быть выполнены. Действующая программа с МВФ рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Первый транш около $1,4 млрд уже был перечислен Украине в декабре прошлого года, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года. Ранее глава Национального банка Украины Екатерина Рожкова отмечала, что второй транш страна рассчитывает получить в июне этого года.

От миссии МВФ как раз и ждали соответствующего решения после оценки проводимых реформ в стране. Данилюк уточнил, что вопрос транша «касается уже решения совета директоров МВФ».

«Мы будем ждать результатов посещения Украины самой миссией, но важно следующее: сотрудничество продолжается, это важно как для граждан Украины, так и для инвесторов,» — подчеркнул он.

По мнению главы СНБО, новый транш Украина может получить «после формирования правительства либо после парламентских выборов». То есть летом или в начале осени. «Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы», — цитирует его УНИАН.

Речи Данилюка о плодотворном сотрудничестве Киева с МВФ звучат довольно странно, учитывая его биографию и совершенные ранее странные поступки.

Данилюк пришел в политику из финансового сектора, где работал до 2005 года. Сначала он стал советником премьер-министра Юрия Еханурова, а позже — внештатным советником президента Виктора Януковича. С 2010 года Данилюк возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента. В 2014 году уже Петр Порошенко, будучи президентом, назначил его своим постоянным представителем в правительстве, позже — замглавы своей администрации. В правительстве Гройсмана Данилюк возглавил Минфин и активно участвовал в национализации «Приватбанка». Именно он в последние годы вел переговоры с МВФ и, возможно, именно этим объясняется «живучесть» чиновника при любой власти.

Несмотря даже на громкий скандал, разразившийся в 2018 году. Накануне переговоров с ЕС Данилюк решил поделиться с международными партнерами информацией. По данным украинских СМИ, большой группе послов стран Большой семерки он писал о том, что ему не дают работать на Украине, и жаловался на премьера Гройсмана. При этом обращение было отправлено международным партнерам накануне визита Гройсмана в Брюссель. В СМИ тогда высказывалась версия о том, что таким образом Данилюк пытался представить себя жертвой политических репрессий на фоне скандала с расследованием происхождения его средств.

Тогда Рада проголосовала за увольнение политика с поста министра финансов. «Мне инкриминируют то, что я вынес, как говорится, «сор из избы». Выражение настолько нам несвойственно, что у него нет украинского аналога», — говорил он, выступая перед голосованием.

Это не помешало впоследствии Данилюку продолжить политическую карьеру. Во время президентских выборов в Украине он был советником Владимира Зеленского, и многие его тогда называли «ответственным вообще за все». Ходили слухи, что Данилюк может быть назначен главой МИД или главой Нацбанка, но президент решил иначе.

В стране вопрос продолжения сотрудничества с МВФ рассматривается лишь с одной возможной альтернативой: кредит или дефолт. Причем сторонники есть и у первого, и у второго варианта. Отказаться от работы с кредиторами и объявить банкротство призывали недавно вступившего в должность Зеленского и депутаты Верховной рады, и эксперты-политологи, и олигарх Игорь Коломойским, с именем которого связывают политическую карьеру самого президента Украины.

По данным Минфина страны, общий долг Украины на начало января 2019 года составляет более $79,82 млрд или около 3 трлн гривен. Эта сумма равна почти трем годовым бюджетам Украины

В 2019 году объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том числе $9 млрд — в иностранной валюте. Денег этих, кроме как из нового займа, взять неоткуда, а очередной пик платежей совсем скоро — $2 млрд нужно отдать уже в сентябре.

«Нам нужно сотрудничать с МВФ для того, чтобы увеличить наш рост ВВП, чтобы иметь сильную экономику, и тогда уже можно будет отказываться от сотрудничества с МВФ», — заявил ранее представитель президента в правительстве Андрей Герус.

На прошлой неделе в МВФ заявили о готовности возобновить переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов и формировании нового правительства.

Ранее советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко уже заявил, что для покрытия «выплат по долговым облигациям» у Киева есть «резервы ЕКС и «подушка безопасности» в более $20 млрд золотовалютных резервов».

В интервью «Интерфакс-Украина» он заявил, что страна сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала, а без сотрудничества с МВФ никак не привлечь средства от ЕС и Всемирного банка. «Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей», — заверил он.

Согласно исследованию Международного финансового института, реформы с 2014 года были впечатляющими, но их недостаточно, чтобы позволить Украине получить доступ к рынкам капитала без МВФ.

А при прогнозируемом на 2020 год разрыве финансирования в размере $2 млрд Украине потребуется последующая программа МВФ для его преодоления, уверены эксперты.

Продолжение сотрудничества с фондом для Украины означает дальнейшее исполнение непопулярных у населения реформ, пр этом цены на энергоресурсы и продукты вряд ли стабилизируются – инфляция при сильно ослабленной экономике страны будет и дальше прогрессировать, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

«Для рейтинга вновь избранного президента это не самый выгодный сценарий, но принятие якобы новой программы сотрудничества может позиционироваться как обновленная попытка выйти из кризиса и найти более гуманные способы реализации реформ», — полагает эксперт.