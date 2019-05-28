Не хватает даже на еду: россияне вконец обеднели

Почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды Такие данные приводятся в исследовании Росстата, основанном на данных 48 тыс. домохозяйств.

Порядка 59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили. 57,9% неработающих пенсионеров отметили у себя такую же проблему. Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.

0,7% семей не хватает средств даже на еду.

Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.

При этом данные по регионам разнятся. Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе 100% домохозяйств говорят, что им денег хватает только на еду. В Новосибирской области таких оказалось 41,3%, в Орловской — 39%, в Удмуртии — 34,9%.

Отмечается также, что для решения своих имущественных проблем российские семьи все чаще берут кредиты. Доля кредитов и займов в структуре расходов наших граждан увеличилась с 7,8% в четвертом квартале 2017 года до 11% в четвертом квартале 2018 года.

По данным статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), обнародованной на прошлой неделе, в апреле россияне набрали кредитов почти на 800 млрд рублей. Количество выданных кредитных карт выросло в годовом выражении на 16%, а объемы кредитных лимитов — на 34%.

«В апреле 2019 года было выдано 3,28 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 786,92 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов выросло на 13%, объемы кредитования также выросли на 13% по сравнению с апрелем прошлого года, когда было выдано 2,91 миллиона кредитов на 694,23 миллиарда рублей», — говорится в сообщении ОКБ.

Банки не отрицают, что число людей, желающих взять кредит на потребительские нужды, в последние годы растет. Так, женатые и замужние россияне берут потребительские кредиты примерно вдвое чаще, чем одинокие. Таковы данные исследования портрета заемщика обнародовал 28 мая 2019 года банк «Открытие». Согласно исследованию, количество семейных россиян среди берущих потребительские кредиты в банке примерно вдвое выше числа одиноких, так как у семейных людей обычно больше потребительских расходов, чем у одиноких. Кредит позволяет людям удовлетворить свои насущные финансовые потребности и улучшить качество их жизни, считают в банке. Правда, отдавать эти кредиты нашим соотечественникам все тяжелее, так как их доходы снижаются уже не первый год.

Почти два месяца назад социологи обнародовали неутешительные данные о финансовом положении россиян. Приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не могут уже 35,4% семей, а четверти семей не по карману пригласить гостей на семейное торжество.

Росстат опубликовал ретроспективную динамику реально располагаемых доходов, из которой следовало, что в 2018 году по сравнению с 2013 годом этот показатель снизился на 8,3%, а не на 10,9%, как показывали прежние оценки.

Бьют тревогу и социологи центра «Ромир». 28 мая центр сообщил, что за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17% — это показатель двухлетней давности, то есть весны 2017 года.

Исследование «Ромир» проведено в апреле текущего года. Аналогичные опросы проводятся уже несколько лет подряд, что позволяет специалистам холдинга делать выводы о динамике потребительского поведения наших соотечественников.

Ранее, в конце 2018 года, центр макроэкономического анализа Альфа-банка подсчитал, что повышение НДС в 2019 году «облегчит» кошельки россиян на 500 млрд рублей. Его специалисты ожидали, что рост потребления домохозяйств замедлится с 3% в 2018 году до 1,5% в 2019 году, а ВВП вырастет всего на 0,8% против 1,3%.

В общей сложности, по оценкам аналитиков Альфа-банка, покупательная способность населения сократится за текущий год на 800 млрд рублей.

В среднем каждый россиянин старше 18 лет отдаст на реформы правительства 6,6 тыс. рублей, а среднестатистическое домохозяйство недосчитается почти 20 тыс. рублей.

Болезненный удар по доходам граждан рикошетом заденет потребительский спрос. Банк прогнозировал, что рост потребления, и без того достаточно скромный, замедлится вдвое — с 3% в этом году до 1,5% в 2019-м. Вялая активность покупателей, в свою очередь, заставит компании повременить с индексацией зарплат и набором новых сотрудников.