Кошелек или жизнь: как выжить в такси

Бороться с аварийностью такси на дорогах можно, если законодательно запретить водителям находиться за рулем сверх лимита рабочего времени, уверены в Госдуме.

Члены парламентского комитета по транспорту и строительству подготовили поправки в принятый зимой в первом чтении законопроект об агрегаторах такси: автомашины перевозчиков предлагается оборудовать системой ГЛОНАСС, которая будет отслеживать маршрут, фиксировать часы работы таксистов и блокировать возможность сверхурочно находиться за рулем.

Как пояснили «Газете.Ru» в комитете, у каждого таксиста может появиться персональная карточка, которая и будет отслеживать начало и конец рабочего дня. Подобная система действует сейчас в общественном транспорте Москвы.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты к депутатской инициативе отнеслись настороженно.

«Высока вероятность, что вместе с этой инициативой вырастут цены на такси», — предупреждает Анар Исмаилов, ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер».

По его словам, сейчас таксисты компенсируют невысокие цены за километраж пробега продолжительностью рабочего дня и рабочей недели, что, конечно, отражается на безопасности поездки.

Однако с вводом ограничений сделать им этого больше не удастся, в результате

«ситуация будет развиваться по двум сценариям: таксопарки не повысят цены, но начнется сильная текучка кадров, либо цены за проезд в такси будут повышены»,

констатирует Исмаилов. Как следствие, это может спровоцировать рост интереса к альтернативным сервисам, например, каршерингу или совместным поездкам, а также рост числа нелегальных такси, что «тоже отнюдь не является плюсом», подчеркивает эксперт.

Насколько в результате может подорожать стоимость услуг таксистов, эксперты затрудняются сказать. Между тем,

такси в России считается одним из самых дешевых в мире. По данным столичного департамента транспорта, в 2018 году в среднем стоимость поездки по Москве составляла 455 рублей.

Как уточнили в Московском профсоюзе таксистов, получасовая поездка в такси эконом-класса сейчас составляет 250-300 рублей.

Однако водитель по факту получает лишь процент от этой суммы, установленный собственниками автопарков, перевозчиками или агрегаторами. Соответственно, его заработок напрямую зависит от числа поездок и часов работы.

«Собственникам крупных таксопарков по большому счету безразлично, сколько таксистов управляет их транспортными средствами, их расходы и доходы от этого практически не меняются. Те таксисты, которые занимаются извозом на собственных автомобилях вынуждены соглашаться с тарифами, которые устанавливают крупнейшие участники рынка, в противном случае они окажутся вне игры и уступят в конкурентной борьбе», — говорит Директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

В результате многие водители в погоне за заработком проводят за рулем более 12-16 часов, что не только вредит их здоровью, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Согласно исследованию Аналитического центра при правительстве РФ, которое ранее публиковал «Коммерсант»,

в 2015-2017 гг. количество ДТП с участием такси в России выросло на 35%. По данным транспортного комплекса и ГИБДД столицы, в 2018 году каждая десятая авария в Москве происходила с участием легкового такси, а число таких ДТП увеличилось в 1,5 раза.

Одним из самых громких инцидентов с участием водителя такси в 2018 году стала авария с водителем одного из крупных сервисов. В центре Москвы уроженец Киргизии Чынгыз Анарбек въехал в толпу на улице Ильинка и сбил восемь человек. Позже водитель признался, что работал в тот день 20 часов подряд, заснул и перепутал педали газа и тормоза. Его арестовали, а сама дискуссия вышла за рамки одного дела и вызвала волну гнева в адрес агрегаторов.

Если существующая система оплаты труда водителей не изменится, то новые правила работы, предложенные депутатами, обернутся дополнительными поступлениями в казну за счет штрафов за их нарушения: в этом случае в финансовом плане пострадают в первую очередь таксисты, а не пассажиры, отмечает Дмитрий Жарский.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин уверен, что вопрос регулирования труда и отдыха необходимо решать с помощью улаживания взаимоотношений в треугольнике «город — таксист – пассажир», который, с учетом посредников в лице агрегаторов или владельцев таксопарков, уже превратился в многоугольник.

«Ни один идиот при нормальной тарификации и нормальном уровне зарплаты не будет рисковать жизнью и работать слишком долго»,

— утверждает Блинкин. Необходимо отследить месячный доход водителя такси и отрегулировать «тарифно-зарплатные» вопросы, уверен он.

Кроме того, решать такие вопросы нужно не на федеральном уровне, а на региональном, уверен Блинкин.

Например, в двух российских городах — Москве и Сургуте – абсолютно разный бизнес, спрос и расстояния, странно ставить им одинаковую планку.

В Московском профсоюзе таксистов идею с внедрением системы спутникового контроля оценили положительно, однако признали, что первые полгода – год, если эти правила будут законодательно урегулированы, отрасль будет «лихорадить».

«Водители вряд ли положительно оценят инициативу чиновников в первое время, однако это запустит «механизм саморегулирования», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.