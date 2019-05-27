«Дружба» вспять: «грязная» нефть возвращается в Россию

Минск с 24 мая вернул по «Дружбе» России более 80 тыс тонн «грязной» нефти

Белоруссия начала возвращать России загрязненную хлороорганикой нефть реверсом по трубопроводу «Дружба». Таким способом уже вытеснено порядка 80 тыс. тонн некондиционной нефти с территории Мозырского НПЗ. Речь может идти об 1 млн тонн, но источники Bloomberg говорят, что масштаб проблемы может быть больше официально признанного как минимум вдвое. Эксперты предупреждают, что любое затягивание в решении этого вопроса грозит России непоправимым репутационным ущербом.

Грязь на реверс

По трубопроводу «Дружба» в сторону России с территории Белоруссии реверсом вытеснено уже более 80 тысяч тонн ранее попавшей туда загрязненной хлоорганическими соединениями нефти.

Как отмечается в сообщении белорусского концерна «Белнефтехим»,

«с 24 мая 2019 г. по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения».

Возвращать «грязную» нефть реверсом по экспортной трубе обратно России Москва и Минск договорились на прошлой неделе. Рабочая группа во главе с вице-премьерами двух стран Дмитрием Козаком и Игорем Ляшенко разработала «дорожную карту» по возвращению «на родину» некондиционной нефти из России. По словам российского вице-премьера, речь идет о порядка 1 млн тонн «грязной» нефти, которая хранится в трубопроводной системе и резервуарах на территории Белоруссии.

«Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним», — заверил Козак журналистов, добавив, что очищать ее будут уже в России. «Есть технологии очистки такой нефти», — сказал он.

То же будет происходить и с «грязной» нефтью, «застрявшей» на территории Польши. Ее, по словам российского чиновника, в четыре раза меньше — порядка 250 тыс. тонн. Правда, сами поляки с такой оценкой не согласны. Неофициально называются цифры от 800 тыс. до 1 млн тонн некачественной нефти на территории Польши.

В одной из бесед с журналистами Дмитрий Козак сказал, что пришедшая в страну некондиционная нефть была без ведома Москвы смешана с качественным сырьем и теперь «есть соответствующие дискуссии» и по объему обратной откачки и по механизму компенсации.

Больше хлора — больше проблем

Между тем по данным агентства Bloomberg,

масштабы скандала с трубопроводом «Дружба» и загрязненной российской нефтью могут быть выше официальных оценок. По данным агентства, в России оценивают размеры загрязненной нефти в 20 миллионов баррелей, а нефтяные трейдеры и руководители нефтеперерабатывающих предприятий считают, что реальная цифра вдвое больше — порядка 40 миллионов баррелей.

И процесс ее очистки может занять несколько месяцев, предупреждают источники: чтобы разбавить такой объем «чистой» нефтью до состояния кондиционной нужны сотни миллионов баррелей качественной нефти.

Напомним, что скандальная история с «Дружбой» началась 19 апреля, когда белорусская сторона сообщила, что на ее предприятия по экспортному нефтепроводу попало сырье, в котором содержание хлоорганических соединений превышало допустимые нормы в десятки раз. Позже эксперты объяснили, что для самих труб такое сырье не опасно, но может серьезно повредить оборудование нефтеперерабатывающих предприятий. В России признали проблему и пообещали решить ее в кратчайшие сроки, однако быстро не получилось: временно были приостановлены поставки в Европу, на Украину и в саму Белоруссию.

До сих пор возобновить транзит в полом объеме не удается. Сохраняются проблемы с поставками в направлении Западной Европы из-за скопившейся в трубе некачественной нефти: ключевая северная ветка, идущая в Польшу, Белоруссию и Германию, остаётся закрытой. Из-за этого, по подсчетам Bloomberg, эти страны лишаются не менее 700 тыс. баррелей в день.

Следственный комитет выяснил, что порча нефти произошла в следствии попытки скрыть хищение сырья на одном из пунктов приема в Саратовской области. Подозреваемые задержаны.

Тем временем уже выстроилась очередь желающих получить компенсацию за российский «форс-мажор». Дмитрий Козак пообещал, что этим займется «Транснефть». Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что общий ущерб предварительно оценивается в $100 млн. Однако только белорусская сторона намекала о компенсациях «на сотни миллионов».

Более десятка нефтетрейдеров и руководителей нефтеперерабатывающих предприятий в Лондоне, Женеве и Москве считают, что цена ущерба может достигать $1 млрд.

Усугубляет ситуацию и вопрос недополученной прибыли. Загрязнение нефти произошло на фоне нехватки сырья качества Ural на мировом рынке, отмечают трейдеры. На фоне решения ОПЕК+ о сокращении добычи, санкций против иранской и венесуэльской нефти стоимость нефти с высоким содержанием серы выросла до многолетних максимумов. А «Дружба» поставляет до 1,5 млн баррелей в день эталонной российской смеси Urals в Центральную Европу, отмечает Bloomberg. Это больше чем сейчас добывает Венесуэла. Выше объема всего ливийского экспорта.

Из-за этой истории приостановил частично работу один из крупнейших НПЗ в Европе — завод Leuna в Германии, принадлежащий французской Total. Польша использует резервные запасы, а в Роттердаме некоторые нефтеперерабатывающие заводы вынуждены работать по сниженным ценам.

Цена репутации

Реверс в Россию — возможно, оптимальное решение, чтобы как можно быстрее освободить транспортную инфраструктуру от грязной нефти, полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. «В процессе перекачки в Россию поставки в Европу по трубе, очевидно, осуществляется не будут, поэтому и белорусским компаниям, и НПЗ в Центральной и Восточной Европе придётся изыскивать альтернативные источники сырья», — предупреждает эксперт. Частично дефицит может быть покрыт за счёт резервов — по правилам ЕС страны-члены Союза обязаны хранить резервный запас нефти и нефтепродуктов из расчета 90 дней импорта или 61 день потребления, пока кризиса в Европе нет — цены на нефтепродукты в странах, пострадавших от прекращения транзита, находятся на нормальном уровне, констатирует Маринченко.

80 тыс тон грязной нефти — это совсем мало из общего заявленного объема, поэтому процесс вытеснения может растянутся на две недели минимум, говорит аналитик ГК Алор Алексей Антонов. Стороны называют приемлемую дату возобновления экспортных поставок — 10 июня.

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян не исключает, что процесс может растянуться и на три недели. Но главные риски здесь — репутационные. И чем дольше затягивается процесс урегулирования ситуации, тем они выше.

«В нынешних реалиях чтобы стать успешным и востребованным экспортером сырья, нужно иметь репутацию надежного поставщика. Именно благодаря такой репутации Россия и является лидером на европейском рынке газа и нефти, несмотря на все политические и геополитические противоречия между странами. Если же репутация будет подпорчена, то последствия очень сложно предугадать», — отмечает Авакян.

Ранее потребители в Польше и Германии заявили, что начнут принимать нефть из РФ только тогда, когда российская сторона обозначит свое согласие на возмещение потерь за прокачку грязной нефти. Предполагалось подсчитать общий размер ущерба в течение месяца. Поэтому уже летом станет понятно, сколько может стоить России ее репутация.