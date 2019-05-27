«Дружба» вспять: «грязная» нефть возвращается в Россию

Грязь на реверс

По трубопроводу «Дружба» в сторону России с территории Белоруссии реверсом вытеснено уже более 80 тысяч тонн ранее попавшей туда загрязненной хлоорганическими соединениями нефти.

Как отмечается в сообщении белорусского концерна «Белнефтехим»,

«с 24 мая 2019 г. по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения».

Возвращать «грязную» нефть реверсом по экспортной трубе обратно России Москва и Минск договорились на прошлой неделе. Рабочая группа во главе с вице-премьерами двух стран Дмитрием Козаком и Игорем Ляшенко разработала «дорожную карту» по возвращению «на родину» некондиционной нефти из России. По словам российского вице-премьера, речь идет о порядка 1 млн тонн «грязной» нефти, которая хранится в трубопроводной системе и резервуарах на территории Белоруссии.

«Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним», — заверил Козак журналистов, добавив, что очищать ее будут уже в России. «Есть технологии очистки такой нефти», — сказал он.

То же будет происходить и с «грязной» нефтью, «застрявшей» на территории Польши. Ее, по словам российского чиновника, в четыре раза меньше — порядка 250 тыс. тонн. Правда, сами поляки с такой оценкой не согласны. Неофициально называются цифры от 800 тыс. до 1 млн тонн некачественной нефти на территории Польши.

В одной из бесед с журналистами Дмитрий Козак сказал, что пришедшая в страну некондиционная нефть была без ведома Москвы смешана с качественным сырьем и теперь «есть соответствующие дискуссии» и по объему обратной откачки и по механизму компенсации.

Больше хлора — больше проблем

Между тем по данным агентства Bloomberg,

масштабы скандала с трубопроводом «Дружба» и загрязненной российской нефтью могут быть выше официальных оценок. По данным агентства, в России оценивают размеры загрязненной нефти в 20 миллионов баррелей, а нефтяные трейдеры и руководители нефтеперерабатывающих предприятий считают, что реальная цифра вдвое больше — порядка 40 миллионов баррелей.

И процесс ее очистки может занять несколько месяцев, предупреждают источники: чтобы разбавить такой объем «чистой» нефтью до состояния кондиционной нужны сотни миллионов баррелей качественной нефти.

Напомним, что скандальная история с «Дружбой» началась 19 апреля, когда белорусская сторона сообщила, что на ее предприятия по экспортному нефтепроводу попало сырье, в котором содержание хлоорганических соединений превышало допустимые нормы в десятки раз. Позже эксперты объяснили, что для самих труб такое сырье не опасно, но может серьезно повредить оборудование нефтеперерабатывающих предприятий. В России признали проблему и пообещали решить ее в кратчайшие сроки, однако быстро не получилось: временно были приостановлены поставки в Европу, на Украину и в саму Белоруссию.

До сих пор возобновить транзит в полом объеме не удается. Сохраняются проблемы с поставками в направлении Западной Европы из-за скопившейся в трубе некачественной нефти: ключевая северная ветка, идущая в Польшу, Белоруссию и Германию, остаётся закрытой. Из-за этого, по подсчетам Bloomberg, эти страны лишаются не менее 700 тыс. баррелей в день.

Следственный комитет выяснил, что порча нефти произошла в следствии попытки скрыть хищение сырья на одном из пунктов приема в Саратовской области. Подозреваемые задержаны.

Тем временем уже выстроилась очередь желающих получить компенсацию за российский «форс-мажор». Дмитрий Козак пообещал, что этим займется «Транснефть». Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что общий ущерб предварительно оценивается в $100 млн. Однако только белорусская сторона намекала о компенсациях «на сотни миллионов».

Более десятка нефтетрейдеров и руководителей нефтеперерабатывающих предприятий в Лондоне, Женеве и Москве считают, что цена ущерба может достигать $1 млрд.

Усугубляет ситуацию и вопрос недополученной прибыли. Загрязнение нефти произошло на фоне нехватки сырья качества Ural на мировом рынке, отмечают трейдеры. На фоне решения ОПЕК+ о сокращении добычи, санкций против иранской и венесуэльской нефти стоимость нефти с высоким содержанием серы выросла до многолетних максимумов. А «Дружба» поставляет до 1,5 млн баррелей в день эталонной российской смеси Urals в Центральную Европу, отмечает Bloomberg. Это больше чем сейчас добывает Венесуэла. Выше объема всего ливийского экспорта.

Из-за этой истории приостановил частично работу один из крупнейших НПЗ в Европе — завод Leuna в Германии, принадлежащий французской Total. Польша использует резервные запасы, а в Роттердаме некоторые нефтеперерабатывающие заводы вынуждены работать по сниженным ценам.

Цена репутации

Реверс в Россию — возможно, оптимальное решение, чтобы как можно быстрее освободить транспортную инфраструктуру от грязной нефти, полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. «В процессе перекачки в Россию поставки в Европу по трубе, очевидно, осуществляется не будут, поэтому и белорусским компаниям, и НПЗ в Центральной и Восточной Европе придётся изыскивать альтернативные источники сырья», — предупреждает эксперт. Частично дефицит может быть покрыт за счёт резервов — по правилам ЕС страны-члены Союза обязаны хранить резервный запас нефти и нефтепродуктов из расчета 90 дней импорта или 61 день потребления, пока кризиса в Европе нет — цены на нефтепродукты в странах, пострадавших от прекращения транзита, находятся на нормальном уровне, констатирует Маринченко.

80 тыс тон грязной нефти — это совсем мало из общего заявленного объема, поэтому процесс вытеснения может растянутся на две недели минимум, говорит аналитик ГК Алор Алексей Антонов. Стороны называют приемлемую дату возобновления экспортных поставок — 10 июня.

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян не исключает, что процесс может растянуться и на три недели. Но главные риски здесь — репутационные. И чем дольше затягивается процесс урегулирования ситуации, тем они выше.

«В нынешних реалиях чтобы стать успешным и востребованным экспортером сырья, нужно иметь репутацию надежного поставщика. Именно благодаря такой репутации Россия и является лидером на европейском рынке газа и нефти, несмотря на все политические и геополитические противоречия между странами. Если же репутация будет подпорчена, то последствия очень сложно предугадать», — отмечает Авакян.

Ранее потребители в Польше и Германии заявили, что начнут принимать нефть из РФ только тогда, когда российская сторона обозначит свое согласие на возмещение потерь за прокачку грязной нефти. Предполагалось подсчитать общий размер ущерба в течение месяца. Поэтому уже летом станет понятно, сколько может стоить России ее репутация.