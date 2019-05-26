Пенсии по-новому: власти все пересчитали

В воскресенье, 26 мая, вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, уточняющий порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям.

Ранее пенсионер мог обращаться за доплатой к пенсии при условии, что общая сумма его материального обеспечения не достигала величины прожиточного минимума (ПМ) в том регионе, где он проживает. Теперь же размер пенсии доведут до соответствующего прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера, и только после этого будет проведена индексация пенсии.

Такой подход приведет к тому, что доход пенсионеров после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.

Напомним, что на 2019 год пенсии были проиндексированы на 7%, или в среднем на 1 тысячу рублей. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту тысячу пенсионеры не получили.

Как заявляли в Пенсионном фонде России, перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров. На это потребуются дополнительные 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.

В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России составил 8 726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8 846 руб.

При этом на несправедливость, связанную с индексацией пенсий, обратил внимание президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 20 февраля.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее»,

— рассказал тогда президент.

В результате прибавки к пенсии либо вообще не оказалось, либо она была гораздо меньше, чем человек ожидал. «И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — указал президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова при этом отметила, что она вместе с президентом буквально считали «в столбик», как получилась такая несправедливость.

«Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан, и президент эти же письма получал, по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», — рассказала Голикова.

После выступления президента Госдума приняла в марте в закон «О государственной социальной помощи». Документ предусмотрел введение специальной социальной выплаты, которая будет направлена на то, чтобы ликвидировать разницу между текущими пенсиями и прожиточным минимумом по региону.

«Благодаря вот этому решению мы сможем не только продвинуться по проблеме, связанной с доходом пенсионеров, но это будет очень серьезный вклад в исполнение ключевой и национальной цели <…> — сокращение бедности и увеличение дохода», — заявлял министр труда Максим Топилин в Госдуме.

Напомним, в соответствии с майскими указами президента Владимира Путина уровень бедности в России должен снизиться к 2024 году в два раза.

При этом к 2020 году правительство также сформирует единые правила формирования прожиточного минимума пенсионера для всех регионов, обещал Топилин.

Как говорил министр, в некоторых регионах занижают прожиточный минимум пенсионера (ПМП).

В частности, среди таких субъектов он называл Карелию, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Коми, Калининградскую, Томскую область и Забайкальский край.

В мае министерство представило, разместив на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов, проект борьбы с занижением этого показателя.

Министерство предлагает рассчитывать ежегодный ПМП в регионах таким образом: фактически сложившийся ПМП в регионе за первое полугодие текущего года делить на общефедеральный ПМП за тот же период и умножать на общефедеральный ПМП, прогнозируемый Минэкономразвития на следующий год.

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.