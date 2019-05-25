С небес на дно: как разорялись компании-гиганты

Известный во всем мире британский шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер теряет свой бизнес. Накануне он заявил о введении внешнего управления в сети из 25 своих ресторанов в Великобритании, почти все из них закрылись. В обанкротившихся ресторанах трудилось около 1300 человек. Ресторанная группа Джейми Оливера работала над решением проблемы, но издержки продолжали расти, пока ситуация не стала непоправимой. Эксперты полагают, что заведения Джейми Оливера не выдержали ценовой конкуренции. Задолженность компании, по состоянию на май 2019 года, составляет 71,5 млн фунтов стерлингов.

В прошлом году продажи сети ресторанов Jamie's Italian снизились почти на 11%, пишет The Guardian. Тогда закрылись 12 ресторанов, в которых работали более 600 сотрудников. Оливеру пришлось вложить в бизнес 13 млн фунтов, чтобы спасти его от банкротства. Около 20 ресторанов шеф-повара открыты по франшизе по всему миру, в том числе и в России.

«Я честно не понимаю, — говорил он о причинах произошедшего. — Мы до сих пор пытаемся разобраться, но, по-моему, высшее руководство имело дело с тем, что можно назвать идеальным штормом — аренда, налоги, упадок на рынке, цены на продукты, Brexit, рост минимальной заработной платы. Происходило много чего», — признавался Оливер.

Крупный ресторанный бизнес знаменитого шеф-повара – далеко не единственный пример компании, потерпевшей крушение надежд.

Застряли в прошлом

Казалось бы, не так давно, фотографии распечатывали с пленок и часто это делали в Kodak. Компания-пионер в своей сфере производила фотокамеры – в 1975 году цифровая камера Kodak была первой в своем роде. Однако основным бизнесом стала проявка фотографий. В былые времена доля Kodak на рынке химикатов и бумаги, используемых для проявки и печати фотографий, составляла 80%. В 2000 году продажи пленки составляли 72% доходов Kodak. Однако все изменилось с переходом на цифру. Компания пыталась поспеть за изменениями и начала серийное производство цифровых устройств, но слишком поздно.

В 2009 году прекратилось производство фирменной фотопленки Kodachrome, благодаря которой компания и стала гигантом. Такой исход не стал сюрпризом. В 2010 году мировая потребность в фотопленке упала более чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом.

В январе 2012 года сумма долгов компании достигла $7 млрд. Пленка и постобработка исчезли, и в 2012 году компания разорилась — через 131 год после создания.

С тех пор у компании было что-то вроде возрождения, но она больше не является притчей во языцех, как это было раньше.

На крутом вираже

Pan American Airways много лет была национальным перевозчиком США и истинным символом страны. Основанная в 1927 году авиакомпания получила высокую оценку за инновации, включая использование реактивных самолетов и компьютеризированных систем бронирования.

Компания испытывала проблемы с 1978 года, когда вступил в силу закон о дерегулировании воздушных перевозок в США. Правила рынка менялись, а Pan American не могла им соответствовать. Тогда и начались годы постоянных убытков и трудных разборок с долгами. В 1988 году авиалайнер Boeing 747, летевший из Лондона в Нью-Йорк, взорвался из-за бомбы в носовой части самолета. Погибли 270 человек. Это сильно ударило по компании и сказалось на бронировании билетов.

В 1991 году война в Персидском заливе привела к росту цен на нефть и авиатопливо. Подорожавшее топливо вынудило поднять цены на билеты, что привело к сокращению продаж и накоплению убытков. Последней каплей стала углубляющаяся рецессия, от которой пострадали многие авиакомпании. Из-за того, что деньги закончились, а доверие общественности было низким, у Pan Am не было иного выбора, кроме как прекратить свою деятельность. Окончательное банкротство случилось в 1991 году.

Банкротство как символ кризиса

Когда-то четвертый по величине инвестиционный банк в США, Lehman Brothers специализировался на бизнесе в инвестиционно-банковской сфере и ввел успешную деятельность вплоть до своего коллапса, который оказал разрушительное влияние на экономику. Lehman Brothers работал в течение 158 лет — с 1850 года.

Штат насчитывал около 26 тысяч человек. Банк имел региональные штаб-квартиры в Лондоне и Токио, а также офисы во многих странах мира. В 2006 году активы составляли $503,5 млрд.

Брокеры банка Lehman Brothers играли с огнем, выпуская небиржевые срочные договоры, предлагая всем желающим купить у них будущие проценты по ипотечным облигациям.

Таких контрактов было выпущено огромное множество. В конце концов брокеры продавали будущие проценты по ипотечным ценным бумагам, которыми на самом деле не владели. И пока с ипотечным рынком все было нормально, схема работала, но как только рынок начал сдуваться, и владельцы контрактов предъявили свои требования, оказалось, что у Lehman Brothers нет ни денег, ни бумаг.

В 2008 году фирма объявила о банкротстве после драматичной потери клиентов и девальвации активов. Lehman Brothers пережили несколько финансовых кризисов, но обвал рынка жилья в США оказался слишком серьезным испытанием для компании. В результате североамериканский инвестиционно-банковский и торговый бизнес компании, а также штаб-квартира в Нью-Йорке были проданы британскому банку Barclay's.

Криминальные дела

Энергетическая компания Enron Corp. видела все от ослепительных высот до головокружительного коллапса. На момент краха Enron была одной из крупнейших корпораций Америки, и ее закрытие повлияло на жизнь 22 000 сотрудников.

Трудно поверить, что компания обанкротилась сразу после того, как в 2000 году выручка составила $111 млрд. На своем пике акции Enron стоили $90,75, но после объявления о банкротстве в 2001 году акции упали до $0,67.

16 октября 2001 года на тот момент мировой лидер в отрасли торговли энергоносителями, занимавший около 20% энергетического рынка США опубликовал финансовую отчетность, в результате которой капитализация компании упала на $60 млрд.

Эта некогда многообещающая компания рухнула из-за мошенничества, и сегодня ее помнят только как символ коррупции и подпольных схем. Высший менеджмент проводил финансовые операции, выводя деньги в офшорные зоны. Только по одному юридическому адресу на Каймановых островах главой финансовой службы Эндрю Фастоу было зарегистрировано 692 компании, связанные с Enron Corporation и управляемые им лично.

Разорение крупнейшего энергетического предприятия повлекло изменение в федеральном законодательстве (билль Сарбейнза-Оксли). Требования к отчетности существенно ужесточились. Вместе с тем наступил крах аудиторской фирмы Arthur Andersen, умышленно пропустившей огрехи в отчетности Enron.