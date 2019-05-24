Стыдно за рубль? Почему запретили табло с курсом

В России вступил в силу запрет Центробанка на уличные электронные табло с обменными курсами валют. Теперь для того, чтобы узнать курс, необходимо будет зайти в помещение банка, его филиала или обменный пункт.

Под запрет попали перетяжки, щиты, стенды и иные сооружения и конструкции, которые находятся вне банка, а также на крыше или иных элементах здания. Теперь при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками банк должен размещать информацию о курсах иностранных валют исключительно внутри помещения, в котором он находится, говорится в указании ЦБ

Документ о запрете был опубликован на сайте регулятора еще 23 апреля и вступил в силу после 30 дней с момента обнародования, то есть 24 мая, в пятницу.

Еще в прошлом году регулятор решил усложнить жизнь нелегальным точкам обмена валют, в которых, по мнению ЦБ, людей обманывают, завлекая яркой вывеской.

В феврале 2018 года ЦБ впервые выступил с этой инициативой. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла такое решение борьбой с незаконными точками обмена валют, а также предупреждала, что новшество не скажется на операциях граждан по обмене валют.

По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского, людей просто обманывают, привлекая «выгодным» курсом».

«Их привлекают льготными курсами валютно-обменной операции, а получается так, что граждане денег не получают. Почему до сих пор не удается полностью проблему купировать? Эти точки обмена валюты активно используют внешнюю рекламу, привлекая потребителя с улицы — громадные табло с яркими цифрами, которые видно отовсюду», — указывал Ясинский (цитата по ТАСС).

Инициативу на запрет внешних табло с обменным курсом позже поддержали в Госдуме и в Совете Федерации.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что запрет уличных табло может оказать некоторое психологическое давление на россиян и они будут реже заходить в обменники, особенно нелегальные.

Например, при резких валютных скачках такие табло действительно могут послужить «провокаторами», констатирует инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Если человек следит за курсом валюты, увидел, что курс доллара резко растет, то табло с информацией может косвенно повлиять на его поведение, выступить некоторым дополнительным провокатором. Но, как правило, о каких-то резких скачках валют люди узнают из сообщений СМИ, на ТВ и в интернете. Подобные скачки курса могут сказаться на спросе на конверсионные операции. Влияние табло с курсами на спрос будет минимальным», — признает эксперт.

Между тем, скорее всего, запрещая уличные табло с курсами валют, Банк России ставит перед собой также и другую цель, кроме борьбы с серыми обменниками, — стимулировать граждан хранить средства в рублях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев еще в декабре 2018 года заявил, что России «нужно заниматься дедолларизацией, потому что мы должны ориентироваться на свою валюту».

«Нам выгодней платить в рублях, выгодней устанавливать отношения с другими странами в рублях», — говорил Медведев.

Впрочем, он при этом пояснял, что дедолларизация не означает полного отказа от доллара.

«Люди спокойно смогут помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары, менять их на рубли или на иную валюту. Таких идей ни у кого никогда не было. Эти идеи абсурдны, противоречат экономическим правилам», — говорил Медведев.

При этом в последнее время дедолларизация проходит не так активно, как хотелось бы чиновникам.

«За последние полгода появился ряд новых тенденций, некоторые из которых немного настораживают. Практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов. В первом квартале 2019 года прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным и составил около $11 млрд, из них $5,8 млрд приходится на юридические лица и $5,5 млрд на физические лица», — заявляла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на форуме «Казначейство-2019» в конце апреля.

ЦБ тогда даже допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам. Это снизит ставки по таким вкладам и теоретически может переломить этот тренд.

А вот решение по табло, по мнению Бахтина, вряд ли поможет ЦБ в борьбе за дедолларизацию экономики.

Как отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, при желании те, кто хочет запастись валютой, всегда могут посмотреть курс обмена в режиме онлайн.