Все пропало? Нефть обрушилась в цене

23 мая стало по-настоящему черным днем для нефти. Впервые с начала года за одну торговую сессию фьючерс марки Brent потерял сразу более 4% стоимости, в ходе торгов цена на нефть опускалась ниже $68 за баррель. У техасской WTI дела обстояли еще хуже — июльские фьючерсы на Чикагской бирже упали на 5,01%, до $58,34.

К 22:00 мск стоимость июльских фьючерсов на WTI снизилась на 5,9%, до $57,7. К закрытию торгов в Лондоне баррель Brent подешевел на 4,3%, до $67,62.

Снижаться нефтяные котировки начали еще в среду, 22 мая. Тренд задала неожиданно позитивная статистика Управления энергетической информации США. Выяснилось, что за неделю — с 10 по 17 мая — коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах увеличились на 4,7 млн баррелей (1% от общих запасов) против ожидаемого аналитиками снижения на 0,6 млн баррелей. Совокупно теперь в американских хранилищах 476,8 млн баррелей — максимальный уровень с середины 2017 года.

«Как можно заметить, США пытаются манипулировать рынком, объявляя столько ошеломляющие данные по запасам нефти, тем самым сбивая цены.

На мой взгляд это делается специально, поскольку напряженность на Ближнем Востоке создает угрозу резкого роста нефтяных котировок», — отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что текущее понижательное движение в нефти на данный момент определяется ростом тревожности рынков на почве продолжающегося противостояния США и Китая.

Информационный фон в данной плоскости получил существенное негативное усиление в виде заявлений китайской стороны о том, что Пекин не готов к переговорам на условиях давления со стороны США, а также о вероятности долгосрочного формата торгового противостояния с США в перспективе до 2035 года, добавляет эксперт.

Напомним, что ранее в мае очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился безрезультатно, а США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт объемом около $200 млрд с перспективой расширить их на весь оставшийся импорт. В ответ китайский минфин заявил, что Пекин с 1 июня повысит пошлины на ввоз товаров из США на $60 млрд. 22 мая администрация Белого дома внесла китайскую Huawei в черный список, призвав стран-партнеры также отказаться от использования оборудования этой компании.

Примечательно, что еще в понедельник, 20 мая, нефтяные цены шли в рост на фоне отсутствия согласованной позиции участников сделки ОПЕК+ по вопросу ее пролонгации, а также нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь — с иранской нефтью, попавшей под американские санкции. Кроме того, в пользу роста котировок говорят и продолжающийся спад добычи нефти в Венесуэле, и угроза падение производства нефти в Ливии на фоне обостряющейся гражданской войны. Добавила ранее нервозности рынку и история с нападением на саудовские нефтяные танкеры.

Противоречивые сигналы с разных сторон заставляют инвесторов брать паузу в игре с нефтяными фьчерсами и переключиться на более стабильные активы.

«Крупные участники никак не могут определиться по поводу глобального нефтяного рынка, поскольку противоречивость влияющих внешних факторов заставляет их по большей части находиться вне рынка. А те, кто уже имел фьючерсные контракты по нефти в целях спекулятивных операций, стараются максимально фиксировать ранее полученные прибыли по контрактам, чтобы не растерять преимущество», — отмечает Гайсанов.

«Это общее настроение (на рынке нефти) и широкая распродажа, в то время как золото дорожает, — это типичная реакция при уходе от рисков», — цитирует Reuters аналитика Commerzbank Карстена Фрича.

В ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex цена июньского фьючерса на золото действительно шла вверх примерно на 0,9%, достигая $1286,15 за тройскую унцию.

Вероятно, многие участники рынка будут ожидать июньского заседания ОПЕК и министерской встречи ОПЕК+ в Вене, где будет принято решение о продлении пакта сокращения добычи нефти до конца текущего года. На фоне торговой войны США и КНР, которая создает угрозу для глобального роста спроса на нефть, решение о пролонгации сделки о сокращении добычи становится все более вероятным.

Пока нефть продолжает падать, рубль пытается удержать свои позиции. Однако при всем старании правительства РФ отвязать курс национальной валюты от нефтяных котировок полностью исключить их влияние не получается.

Так, минувшую торговую сессию 23 мая на Московской бирже рубль завершил снижением — на 32 копейки по отношению к доллару и на 44 коп. по отношению к евро. К закрытию в 19:00 мск доллар стоил 64,71 рубля, евро — 72,26 руб.

Рубль теряет поддержку нефтяных котировок, констатирует младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. По мнению аналитика, краткосрочный ориентир по курсу доллара — 64-66 рублей, евро — 72-74 рубля.

С такой оценкой согласен и Антон Покатович. Правда, при условии сохранения санкционной паузы и повышенного интереса иностранных инвесторов к российским активам.

А пауза может быть совсем недолгой: ранее министр энергетики США Рик Перри обещал, что Вашингтон все же введет санкции в отношении участников российского проекта «Северный поток — 2». А президент Украины Владимир Зеленский попросил Соединенные Штаты усилить санкционное давление на Россию.