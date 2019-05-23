Затишье перед бурей: как начинался кризис-2008. LIVE

Так, 24 мая 2008 года индекс ММВБ уже снизился до 2,102 пунктов.
В первое половине мая 2008 года, как говорится, ничто не предвещало кризиса. Май, как это ни странно, оказался в 2008 году одним из самых удачных месяцем для российского рынка акций. Инаугурация нового президента Дмитрия Медведева вдохновила биржи на мощный подъем — котировки росли. Все докризисные рекорды были побиты, а апофеозом стала достигнутая индексом РТС 18 мая отметка 2487,92 пункта. Правда, превзойти барьер 2500 пунктов индексу российских акций так и не удалось.
Добрый день, уважаемые читатели!
«Газета.Ru» сегодня проводит исторический онлайн, в котором мы решили вспомнить о событии десятилетней давности – мировом финансовом кризисе 2008 года. Этот кризис больно ударил по благосостоянию россиян. Давайте вспомним те времена, когда доллар стоил 23 рубля, ипотечные кредиты выдавались в валюте под ставку 6-7% годовых. А слово IPO знал любой студент экономического ВУЗа.