Лишнее золото: в Британии переоценили Россию

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема. Разговоры о том, что Россия все активнее скупает золото идут давно, но полтора раза за квартал — много даже для нас.

Издание ссылается на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Однако согласно первоисточнику, цифра 145,5 тонн относится к росту запасов всех мировых центробанков. И это на 68% больше, чем годом ранее.

В целом, как отмечал Bloomberg с ссылкой на экспертов, свои золотые запасы наращивают многие страны. Например, В попытке диверсифицировать активы и уйти от долларовой зависимости активнее покупать золото стал Китай. В 2016 году КНР приобрел около 700 тонн золота на мировом рынке, а в 2017 году — еще около 100 тонн. В этом году впервые за последние пять лет свои запасы нарастил Эквадор. Покупать золото активнее стали также Казахстан, Турция, Катар и Колумбия.

Однако крупнейшим скупщиком этого драгметалла пока остается Россия. Наша страна распродает американские облигации в рамках дедоларизации. И предпочитает инвестировать в золото.

«Главное преимущество золота как финансового актива – довольно высокая ликвидность и, образно говоря, отсутствие единого эмиссионного центра: то есть в отличие от американских ценных бумаг или какой-то резервной валюты запасы золота невозможно заблокировать или конфисковать по решению третьей стороны», — отмечает начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян. При этом в случае необходимости золото можно достаточно быстро и в большом объеме конвертировать в любую ликвидную валюту, добавляет эксперт.

По данным ЦБ на 1 апреля этого года, объем золотовалютных резервов России составлял $487,8 млрд.

Большинство инвесторов считают золото защитным активом.

Под этим термином подразумевается способность золота противостоять финансовым кризисам, благодаря чему при падении цен на все другие активы, стоимость золота, напротив, лишь растёт. Таким образом, инвестируя в него, можно не потерять средства и даже заработать в периоды сильных экономических потрясений.

И этот рынок развивается: разрабатываются крупные месторождения, реализуются масштабные инвестпроекты. Невзирая на санкции, иностранные инвесторы проявляют интерес к российской золотодобывающей отрасли. Мировой рынок золота имеет годовой оборот больше $8 трлн.

Однако, эксперты предупреждают, что цены на золото подвержены серьезным колебаниям, а в кризисные моменты могут принести не меньше неприятностей и потерь, чем любое другое вложение.

«Скорее, имеет смысл говорить о том, что в случае восстановления рынков за счет накачки их ликвидностью, но при сохранении фундаментальных экономических проблем, золото имеет шанс вырасти значительно быстрее и выше ввиду огромных спекулятивных вливаний. Если же речь идет не о простом включении печатного станка, а о реальном улучшении дел в мировой экономике, то золото вполне может потерять свою инвестиционную привлекательность», — предупреждает Авакян.

Daily Express со ссылкой на экспертов отмечает, что активные закупки золота Россией являются «плохим знаком» для всего мира. Так, глава исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриан Эш подчеркивает, что накапливая в резервах золото, Россия снижает свою долю инвестиций в государственные облигации США и стремится снизить объем расчетов в долларах.

«Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — редко когда бывают хорошим знаком для мира», — отмечает Эш.

Москва сможет использовать свой золотой запас «в качестве инструмента для ограничения влияния Вашингтона»,

— полагает эксперт.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что регулятор ведет политику по диверсификации вложений международных резервов с учетом финансовых, экономических и геополитических рисков.

В то же время сами британские аналитики признают, что на данный момент золотые запасы России по-прежнему составляют менее 20% от ее общих валютных резервов. В то время как те же Соединенный Штаты хранят в золоте 75% резервов, а страны Западной Европы порядка 50%.