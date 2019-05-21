Резкий скачок: цены на бензин взлетят летом

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо. Ситуация резко обострилась в мае этого года.

«За последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста, — готовится в письме главы НТС, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru». — При этом повышенный спрос на более выгодные мелкооптовые партии сталкивается с ограничением предложения сбытовых компаний, что переводит покупателей обратно на биржу, тем самым поддерживая рост биржевых ценовых индикаторов».

Так, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, приводит данные Баженов.

Мелкооптовые цены на бензин также растут. Так, в Саратовской области за этот период цена АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, на летний дизель — на 2%

В качестве причин резкого роста цен союз называет несколько причин. Это, в частности, сокращение объема производства, связанное с проведением весенних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок на фоне увеличения спроса, вызванного вытеснением с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также увеличение поставок топлива на экспорт.

Еще одна причина, как указывает Павел Баженов, — это «недостаточная эффективность и продуманность демпфера, в формуле расчета которого отсутствует учет текущих оптовых цен, что обеспечивает возможность некоторым НПЗ и демпфер получать, и крупнооптовые цены держать выше экспортного паритета».

Письма с аналогичным содержанием также были отосланы в Минэнерго, ФАС, а также Минфин, пояснили «Газете.Ru» в НТС.

Напомним, весной прошлого года в России начался резкий рост цен на моторное топливо, и правительству пришлось в срочном порядке вводить ручное управление на рынке, договариваясь с нефтяными компаниями. В ответ на «заморозку» цен вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) получили отсрочку по повышению акцизов на бензин и дизельное топливо.

Однако уже осенью ценники на АЗС вновь пошли вверх, а профильные члены кабмина опять вызвали руководство ВИНКов за стол переговоров.

Тогда цены вновь было решено «сдерживать»: были установлены параметры допустимого повышения — не выше уровня инфляции, а также обязательные объемы поставок на внутренний рынок — плюс 3% к показателям за 2017 год.

Чтобы при росте мировых цен на нефть компании занимались не экспортными поставками, а занимались переработкой внутри страны, правительство ввело так называемый демпфирующий акциз — механизм субсидирования цен на топливо на внутреннем рынке. Так, при достижении экспортными ценами заданного уровня, государство компенсирует нефтяникам из бюджета порядка 60% потенциальной недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок.

На то, что несмотря на по сути ручное управления ценами на бензин, ситуация сейчас далека от идеальной, обратил внимание в апреле глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Из выступления тогда Дмитрия Козака вырисовывалась идиллическая картина. По его словам, ситуацию на внутреннем рынке можно оценивать как стабильную и с точки зрения обеспеченности потребителей, и с точки зрения ценовой доступности. Так, средние розничные цены на бензин в России с начала года выросли на 1,4%, на дизельное топливо — на 1,6%, порадовал в апреле президента вице-премьер.

Впрочем, Владимир Путин с ним не согласился. Президент поинтересовался, а на сколько цены на бензин выросли по сравнению с весной 2018 года.

Козак вынужден был признать, что, если сравнивать с весной прошлого года, ситуация выглядит уже «не так оптимистично».

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики тогда посчитали, что по сравнению с весной прошлого года средний чек на топливо вырос на 11%.

Эксперты ранее сообщили, что в России производство бензина нерентабельно. Так, в среднем при продаже одного литра бензина компания-производитель теряет шесть рублей, подсчитал ведущий эксперт Союза нефтепромышленников России Рустам Танкаев. Причины этого — высокие налоги, повышение акцизов, увеличение НДС, выросшие тарифы на транспортировку бензина и нефти.

«Все 37 крупных заводов и все 22 мелких нефтеперерабатывающих завода — все стали убыточными… Из 37 заводов у нас 29 заводов так или иначе способны дотировать за счет других видов бизнеса нефтепереработку. И они выживают. Лучше, хуже — не важно, но выживают. Восемь заводов — абсолютно независимые. Они не успели перейти в категорию вертикально интегрированных компаний, и они разоряются. Причем кто-то разоряется явно, кто-то пытается замалчивать свои проблемы», — посетовал Танкаев.

При этом если закрыть эти восемь заводов, то у нас возникнет дефицит бензина, уверен эксперт.

«Бензин давно пора признать товаром первой необходимости: НПЗ и АЗС и не думают уходить с рынка — они знают, что их продукцию будут покупать практически при любой цене, поэтому просто поднимут ценник и будут работать дальше, плюс появится еще больше некачественного, «паленого» бензина и дизтоплива,

потому что мини-НПЗ, которых очень много и которые скрываются от проверок за счет своего небольшого масштаба и мобильности, будут пытаться выиграть конкуренцию с крупными производителями», — уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По мнению эксперта, повышение цен на бензин за лето составит как минимум 10-13%.

Антонов уверен, что нужно устранять монополию на рынке бензина, стимулировать конкуренцию, может быть, создавать независимые НПЗ, которые могли бы поставлять на рынок дешевый и качественный бензин и дизтопливо и таким образом ломать привычный монопольный сговор.