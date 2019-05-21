Резкий скачок: цены на бензин взлетят летом

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

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Независимый топливный союз заявляет о риске резкого скачка цен на бензин. За месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%. Компаниям гораздо выгоднее продавать топливо на экспорт, чем заниматься его переработкой внутри страны. При этом ручное управление правительством ценами на бензин, по сути, не работает, считают эксперты. За лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%, предупреждают они.

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо. Ситуация резко обострилась в мае этого года.

«За последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста, — готовится в письме главы НТС, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru». — При этом повышенный спрос на более выгодные мелкооптовые партии сталкивается с ограничением предложения сбытовых компаний, что переводит покупателей обратно на биржу, тем самым поддерживая рост биржевых ценовых индикаторов».

Так, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, приводит данные Баженов.

Мелкооптовые цены на бензин также растут. Так, в Саратовской области за этот период цена АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, на летний дизель — на 2%

В качестве причин резкого роста цен союз называет несколько причин. Это, в частности, сокращение объема производства, связанное с проведением весенних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок на фоне увеличения спроса, вызванного вытеснением с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также увеличение поставок топлива на экспорт.

Еще одна причина, как указывает Павел Баженов, — это «недостаточная эффективность и продуманность демпфера, в формуле расчета которого отсутствует учет текущих оптовых цен, что обеспечивает возможность некоторым НПЗ и демпфер получать, и крупнооптовые цены держать выше экспортного паритета».

Письма с аналогичным содержанием также были отосланы в Минэнерго, ФАС, а также Минфин, пояснили «Газете.Ru» в НТС.

Напомним, весной прошлого года в России начался резкий рост цен на моторное топливо, и правительству пришлось в срочном порядке вводить ручное управление на рынке, договариваясь с нефтяными компаниями. В ответ на «заморозку» цен вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) получили отсрочку по повышению акцизов на бензин и дизельное топливо.

Однако уже осенью ценники на АЗС вновь пошли вверх, а профильные члены кабмина опять вызвали руководство ВИНКов за стол переговоров.

Тогда цены вновь было решено «сдерживать»: были установлены параметры допустимого повышения — не выше уровня инфляции, а также обязательные объемы поставок на внутренний рынок — плюс 3% к показателям за 2017 год.

Чтобы при росте мировых цен на нефть компании занимались не экспортными поставками, а занимались переработкой внутри страны, правительство ввело так называемый демпфирующий акциз — механизм субсидирования цен на топливо на внутреннем рынке. Так, при достижении экспортными ценами заданного уровня, государство компенсирует нефтяникам из бюджета порядка 60% потенциальной недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок.

На то, что несмотря на по сути ручное управления ценами на бензин, ситуация сейчас далека от идеальной, обратил внимание в апреле глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Из выступления тогда Дмитрия Козака вырисовывалась идиллическая картина. По его словам, ситуацию на внутреннем рынке можно оценивать как стабильную и с точки зрения обеспеченности потребителей, и с точки зрения ценовой доступности. Так, средние розничные цены на бензин в России с начала года выросли на 1,4%, на дизельное топливо — на 1,6%, порадовал в апреле президента вице-премьер.

Впрочем, Владимир Путин с ним не согласился. Президент поинтересовался, а на сколько цены на бензин выросли по сравнению с весной 2018 года.

Козак вынужден был признать, что, если сравнивать с весной прошлого года, ситуация выглядит уже «не так оптимистично».

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики тогда посчитали, что по сравнению с весной прошлого года средний чек на топливо вырос на 11%.

Эксперты ранее сообщили, что в России производство бензина нерентабельно. Так, в среднем при продаже одного литра бензина компания-производитель теряет шесть рублей, подсчитал ведущий эксперт Союза нефтепромышленников России Рустам Танкаев. Причины этого — высокие налоги, повышение акцизов, увеличение НДС, выросшие тарифы на транспортировку бензина и нефти.

«Все 37 крупных заводов и все 22 мелких нефтеперерабатывающих завода — все стали убыточными… Из 37 заводов у нас 29 заводов так или иначе способны дотировать за счет других видов бизнеса нефтепереработку. И они выживают. Лучше, хуже — не важно, но выживают. Восемь заводов — абсолютно независимые. Они не успели перейти в категорию вертикально интегрированных компаний, и они разоряются. Причем кто-то разоряется явно, кто-то пытается замалчивать свои проблемы», — посетовал Танкаев.

При этом если закрыть эти восемь заводов, то у нас возникнет дефицит бензина, уверен эксперт.

«Бензин давно пора признать товаром первой необходимости: НПЗ и АЗС и не думают уходить с рынка — они знают, что их продукцию будут покупать практически при любой цене, поэтому просто поднимут ценник и будут работать дальше, плюс появится еще больше некачественного, «паленого» бензина и дизтоплива,

потому что мини-НПЗ, которых очень много и которые скрываются от проверок за счет своего небольшого масштаба и мобильности, будут пытаться выиграть конкуренцию с крупными производителями», — уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По мнению эксперта, повышение цен на бензин за лето составит как минимум 10-13%.

Антонов уверен, что нужно устранять монополию на рынке бензина, стимулировать конкуренцию, может быть, создавать независимые НПЗ, которые могли бы поставлять на рынок дешевый и качественный бензин и дизтопливо и таким образом ломать привычный монопольный сговор.