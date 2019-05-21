Навстречу дефолту: даст ли МВФ денег Зеленскому

В Киев приехала долгожданная миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Прибытие ревизоров подтверждают украинские СМИ со ссылкой на сотрудников представительства МВФ в Украине. Вместе с ними в стране будут находиться и представители ЕС, финансовая поддержка которого напрямую зависит от позиции МВФ: если Фонд откажет Киеву, Европа денег тоже не даст.

Работать миссия будет в течение двух недель: за это время экспертам предстоит оценить, что страна сделала в рамках достигнутых ранее договоренностей. А также выяснить позицию нового президента Владимира Зеленского по ключевым вопросам.

Нужны $2 млрд. Срочно

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by была утверждена в середине декабря прошлого года. Ее объем около $3,9 млрд, а срок выполнения — 14 месяцев. Предполагается последовательное выделение трех траншей Киеву с примерно полугодовым интервалом. Так, около $1,4 млрд уже было направлено Украине, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года.

Как пишут «Украинские новости», сейчас речь может идти о $1,3 млрд. Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее отмечала, что второй транш страна может получить в июне этого года.

Представители ЕС также будут оценивать реализацию реформ в стране. Им предстоит принять решение о выделении нового транша в рамках программы макроэкономической помощи в размере €500 млн.

В общей сложности на кону сейчас почти $2 млрд.

Деньги Украине очень нужны

Достаточно вспомнить, как сложно утверждалась новая программа сотрудничества между Киевом и МВФ. Верховная рада до последнего тянула с утверждением бюджета, а на фоне сбоя с теплоснабжением ряда регионов страны правительство скрепя сердце согласовывало повышение цен на газ для населения.

Критики сотрудничества страны с МВФ, число которых в самой Украине неуклонно растет, неоднократно подчеркивали, что такая «помощь» оборачивается для страны «долговой ямой», а бремя долгов и платежей по кредитам ложится на плечи простых украинцев, но ситуация зашла в ту стадию, когда без новых траншей украинской экономике не выкарабкаться.

По данным Минфина, в 2019 году общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том чиcле $9 млрд — в иностранной валюте. Денег этих кроме как от нового займа взять неоткуда.

Очередной пик выплат по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда нужно отдать более $2 млрд.

Коррупция или деньги?

«Украинские новости» со ссылкой на источники, знакомые с результатами предварительных контактов представителей МВФ и украинских властей, сомневаются, что Киев получит новый транш в ближайшее время. Причина в коррупции, точнее в неэффективности борьбы с ней.

Напомним, что одним из ключевых «структурных маяков» для утверждения финансовой помощи является ужесточение антикоррупционного законодательства. Ранее в Уголовный кодекс Украины была внесена статья о незаконном обогащении чиновников (ст. 368 ч. 2). Но в начале 2019 года Конституционный суд страны признал такое привлечение к уголовной ответственности чиновников неконституционным и фактически отменил действие соответствующей статьи УК.

После этого Национальное антикоррупционное бюро вынуждено было закрыть 65 уголовных дел, которые расследовались по этой статье.

Это возмутило представителей МВФ, так как введение такой ответственности было условием выделения кредитов еще по программа EFF 2015 года.

В команде Зеленского заверяют, что уточненный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение уже практически готов и будет подан в Верховную Раду как неотложный. Однако возникает вопрос: как он будет рассматриваться, если президент уже заявил о роспуске Рады и теперь все готовятся к досрочным выборам в парламент.

«Если эту статью не вернуть в Уголовный кодекс, то можно будет считать, что отношения с МВФ откатились к первоначальной точке. Можно считать, что работа просто остановлена», — говорит источник издания.

Вперед, к дефолту!

Усугубляет положение Киева и тот факт, что встречаться участникам миссии, по всей видимости, предстоит не с чиновниками, а исполняющими обязанности. Обычно МВФ не практикует выделение финансовой помощи странам, где ключевые посты в правительстве занимают люди с пометкой и.о. А на Украине, скорее всего, будет именно так. Премьер Владимир Гройсман накануне написал заявление об отставке и 22 мая планирует утвердить его в Верховной раде.

Если учесть, что перед выделением кредита МВФ стремится познакомиться как минимум с президентом, главой Нацбанка, премьер-министром и министром финансов, то в случае Украины с собеседниками явно будет недобор.

Подготовка к выборам в парламент может стоить украинцам еще одного «маяка» МВФ. Речь о ценах на газ для населения. Западные кредиторы требовали уровнять ценообразование на внутреннем рынке страны с европейскими нормами. Курс на повышение был взят, однако правительство с «Нафтогазом» в апреле договорилось с 1 мая снизить цены на газ для населения на 3,54% — до 8,2 тыс. грн ($307) за тыс. куб. м. Хотя весной этого года планировалось повысить тарифы еще на 20%.

Эксперты американского финансового холдинга JP Morgan называют такой ход популистским решением и предупреждают, что это может стоить стране нового транша.

Есть еще одна проблемная точка, мнение о которой Владимира Зеленского несомненно заинтересует кредиторов. Это попытка бизнесмена Игоря Коломойского оспорить национализацию «Приватбанка»,

произошедшую в декабре 2016 года. Коломойский признал, что хочет получить компенсацию за потерю «Приватбанка» в размере $2 млрд и часть судебных решений уже было принято в его пользу.

«Решение в пользу бывшего владельца будет мощным ударом по сотрудничеству с МВФ. Задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ», — предупреждал в середине апреля теперь уже экс-президент Петр Порошенко.

МВФ ранее признал законной и приветствовал национализацию Приватбанка. Едва ли фонд одобрит обратный ход по активу, в который государство уже вложило около 160 млрд грн ($6 млрд).

Между тем в Украине приход к власти Зеленского многие связывают именно с поддержкой Коломойского. Сам опальный олигарх выступает за то, чтобы вообще расторгнуть отношения с МВФ и фактически объявить дефолт.

Призывы отказаться от сотрудничества с МВФ звучат и из Верховной рады. Накануне депутат Вадим Рабинович заявил, что МВФ не смог «вылечить» больную экономику Украины, а «сделал только хуже». Парламентарий напомнил, что именно при Порошенко МВФ признал Украину одной из самых коррумпированных стран мира.

«То есть, если вы говорите, что это воры все, и даете им миллиардные кредиты, значит либо вы понимали, что делаете, специально набрасывая петлю на нашу страну, либо вы с ними в доле», — сетовал Рабинович.

План Зеленского

Тем временем советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко уже заявил, что если продолжить работу по текущей программе с МВФ не удастся, есть возможность заключить новую после проведения внеочередных выборов в Раду.

«Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы ЕКС и «подушка безопасности» в более $20 млрд золотовалютных резервов», — заявил Устенко

в интервью «Интерфакс-Украина».

Украина, по его словам, сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала, а без сотрудничества с МВФ никак не привлечь средства от ЕС и Всемирного банка. «Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей», — заверил он.

Новая программа, скорее всего, понадобится Киеву в любом случае.

Согласно исследованию Международного финансового института, реформы с 2014 года были впечатляющими, но их недостаточно, чтобы позволить Украине получить доступ к рынкам капитала без МВФ.

А при прогнозируемом на 2020 год разрыве финансирования в размере $2 млрд Украине потребуется последующая программа МВФ для преодоления этого разрыва, уверены эксперты.