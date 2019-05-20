Ради великой Америки: США ищут новый Китай

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские производители уйдут из Китая. По его словам, это случится из-за решения США повысить ввозные пошлины на товары из КНР на 25%, о чем было объявлено 10 мая. Чтобы избежать роста цен на товары, которые производят американские компании на территории Китая, а затем продают на родине, американские предприятия будут вынуждены переносить свое производство, в том числе и в другие азиатские страны, которые ввозными пошлинами США не затронуты.

О том, что предприятия свернут свою деятельность на территории Китая, Дональд Трамп заявил в интервью Fox News. Он снова отметил, что уход американских компаний из Китая — это реакция бизнеса, которая последует в ответ на неуступчивость Китая в вопросе о срыве торгового соглашения.

По словам президента США, у двух стран была хорошая возможность заключить торговое соглашение, однако в Пекине ею не воспользовались, и тогда Вашингтон поднял пошлины. Так что, по мнению Трампа, Китай сам виноват в сложившейся ситуации.

Соединенные Штаты на протяжении всего периода переговоров вынуждали китайскую сторону отказаться от системы выделения государственных субсидий промышленности из бюджета, от плановой девальвации юаня, которую правительство проводит для повышения привлекательности стоимости товаров из Китая на внешнем рынке, от принуждения иностранных компаний, работающих на территории страны, к передаче технологий в адрес китайских производителей, то есть, фактически, от воровства западного «ноу-хау». Но Китай на такое соглашение не решился.

Перенос производств американских корпораций из Китая в другие страны будет достаточно болезненным для самих корпораций,

считает заместитель руководителя «Альпари» Наталья Мильчакова.

Перенос бизнеса из Китая в другие страны потребует крупных инвестиций и значительных затрат по времени на строительство фабрик и заводов в других странах. Эти вложения будут невыгодны, если торговая война продлится менее 10 лет, соглашается начальник аналитического управления «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

По мнению Мильчаковой, Китай потерь не понесет, так как иностранные производства в КНР будут легко замещены китайскими производителями, и это позволит сохранить рабочие места, а доля китайских производителей на внутреннем рынке увеличится.

В США более 10% выручки генерируют не более 2% компаний, причем это в основном производители телекоммуникационного оборудования, бытовой техники и одежды. Для США дешевле будет перенести некоторые производства во Вьетнам и Таиланд, там стоимость рабочей силы дешевле, чем в Китае.

«Видимо,

не случайно западные СМИ сообщают со ссылкой на анонимные источники, что эти страны внесут в список стран, манипулирующих курсом национальной валюты. То есть США, вероятно, надо обвалить там курс, чтобы стоимость рабочей силы была в долларовом эквиваленте как можно дешевле»,

— полагает Мильчакова.

Но у этого процесса есть и другая сторона: в Китае развиваются высокие технологии, и у некоторых корпораций, например, у Apple, уже отлажена производственная цепочка сотрудничества именно с КНР, более того, производство смартфонов iPhone уже заточено под Китай и китайский рынок. Так, 20 мая китайские аналитики предрекли компании Apple значительный ущерб из-за увеличения США ввозных пошлин. Эксперты предположили, что цены на продукцию поднимутся на 20%.

Однако власти США не могут директивно заставить свои корпорации и своих олигархов покинуть Китай или иную страну.

Глобальным корпорациям условия диктует рынок. Американские корпорации могут в массовом порядке уйти из Китая только в том случае, если Китай начнет сам создавать им неблагоприятные условия. Но похоже, что пока Китай американский бизнес принудительно выгонять не намерен, предоставив все решать самому рынку и бизнесу.

Потери Китая могут быть косвенными, но, тем не менее, чувствительными. Это может негативно сказаться на динамике фондового индекса MSCI China, который может надолго уйти в минус, а вслед за ним — и весь китайский фондовый рынок. Это может сказаться рикошетом на китайских компаниях, которые генерируют в США не менее 10% выручки — они пострадают из-за высоких ответных пошлин.