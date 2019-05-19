Подставили русских? Кто следил за вице-канцлером Австрии

Алена Макарова — женщина из скандального видео, стоившего поста вице-кацлеру Австрии Хайнц-Кристиану Штрахе, — не является племянницей российского миллиардера Игоря Макарова. По крайней мере, сам он заявляет, что с ней не знаком.

«Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще», — цитирует Forbes слова Игоря Макарова, переданные его представителем.

«Мы используем все юридически приемлемые методы для выяснения, кто стоит за неправомочным (несанкционированным) использованием моего имени», — пообещал миллиардер.

Игорь Макаров — заметная фигура в российском нефтегазовом комплексе. В 1992 году он основал и возглавил первую в России частную газовую компанию «Итера», которая не только добывала энергоресурсы, но также вела геологоразведку и обустройство новых метосторождений. Постепенно «Итера» была продана «Роснефти». В настоящее время Макаров возглавляет Международную группу компаний «Арети», которая занимается инвестициями в нефтегазовый сектор, поставками энергоресурсов, инжинирингом, энергетикой, поставками продовольственных товаров за рубеж.

Макаров занимает 48 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в $2,1 млрд.

Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания — Suddeutsche Zeitung и Spiegel — опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.

Съемки сделаны скрытой камерой на частной вилле на Ибице в 2017 году за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии. В кадре присутствуют Штрахе, его соратник Иоганн Гуденус, жена последнего и женщина, названная Макаровой.

Стороны обсуждают возможность покупки «Аленой Макаровой» 50% крупнейшей австрийской газеты Kronen Zeitung перед выборами и поддержки за счет этого издания партии Штрахе. Взамен политики предлагают женщине помощь в ее бизнесе, в том числе за счет крупных инфраструктурных госконтрактов.

Лицо женщины на съемке сложно разглядеть, к тому же она большую часть времени находится спиной к камере. Говорит мало и по-русски.

После публикации в Австрии разразился политический скандал, стоивший политикам карьеры и положения. Сам Штрахе назвал произошедшее «отлично спланированным политическим убийством», а себя — «жертвой конкурентов».

Ряд СМИ, изучив все 7 часов видео того самого вечера на Ибице, выражают сомнение, что сделанные тогда высказывания тянут на уголовную ответственность и что в реальности за ними последовали какие-либо действия. Тем не менее политические последствия случившегося необратимы.

По словам самого Штрахе, он тогда общался вообще не с россиянкой, а с гражданкой Латвии. При этом встреча была единичной — никаких средств от «Макаровой» ни сам политик, ни его партия не получили, а женщину он больше не видел.

«Мы довольно много выпили <...> и нам мешал языковой барьер», — добавил он. Но был вынужден все же покинуть свой пост. Йоханн Гуденус, присутствовавший на видео, также подал в отставку с поста руководителя парламентской фракции и депутата Национального совета. И заявил, что также уходит с других должностей в Австрийской партии свободы.

Напомним, что тогда, в 2017 году, по итогам выборов в Австрии первое место заняла консервативная Австрийская народная партия под руководством Себастьяна Курца, АПС Штрахе стала второй, и совместно лидеры сформировали коалиционное правительство. Курц стал канцлером, а Штрахе, соответственно, вице-канцлером.

После отставки оскандалившегося политика коалиция распалась. Курц предложил провести досрочные парламентские выборы.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал видео «позором» и идею досрочных выборов в парламент поддержал.

«Я предпочитаю, чтобы досрочные выборы состоялись в сентябре, если возможно, в начале сентября», — заявил он журналистам после проведения переговоров с канцлером страны Себастьяном Курцем.

В последние годы Австрия стала одним из основных союзников России в Европе. Курц неоднократно встречался с Владимиром Путиным, выступал в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», предлагая смягчить санкции Запада против России. Пострадавшая от скандала АПС также придерживалась пророссийской позиции.

Не исключено, что некоторые европейские политики не преминут воспользоваться этим скандалом, чтобы ослабить «дружбу» Вены и Москвы.