Цена вражды с Москвой: Украина подсчитала потери

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский подсчитал, что для возвращения экономики страны на уровень 2013 года потребуется минимум 35 лет. И одно из главных движений в этом направлении — постепенное восстановление отношений с Россией.

«Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию на порядка 75-80 миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят»,

— констатировал парламентарий в эфире телеканала «НАШ».

Подсчетами потерь от ухудшения отношений с Москвой ранее озадачился и глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — подсчитал Саливон.

С 2013 года по 2018 объем торговли Украины с Россией упал более чем в три раза. Украинский экспорт сократился в четыре раза, российский — в три.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, включая российский, оценивался в $15 млрд. Общие убытки от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составили 38% ВВП Украины, оценивал Нацбанк в 2017 году.

Обострение отношений между Киевом и Москвой началось в 2014 году после смены власти на Украине.

Правительство Украины в 2015 году приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. В ответ Москва ввела свои ограничения на украинскую продукцию. С тех пор санкционные списки с обеих сторон неоднократно расширялись. Ограничения затронули многие сферы, включая промышленность, энергетику, научно-техническое сотрудничество.

В апреле 2019 года премьер Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на очередную порцию санкций от Киева РФ вводит запрет на поставку нефти и нефтепродуктов на Украину. В «Укртатнафте» уже предупредили, что такая мера с российской стороны может привести к коллапсу на местном топливном рынке и в экономике страны в целом, а также подорвать национальную безопасность.

По мнению депутат Новинского, Украине придется идти на компромиссы с Россией, потому что благодаря ей страна сможет развиваться.

«Это наш сосед, и от этого никуда не деться. На протяжении веков он будет нашим соседом. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях — только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит»,

— уверен парламентарий.

По его мнению, избранному президенту Владимиру Зеленскому теперь предстоит заняться именно этим.

Если не дружить, то строить взаимовыгодные отношения с Россией Зеленскому советовали уже многие украинские политики и общественные деятели.

Так, например, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук говорил, что восстанавливать отношения с Москвой нужно, в первую очередь, самому Киеву. Необязательно «снова целоваться и обниматься» с Россией, но можно восстановить прагматичные экономические отношения, подчеркивал политик.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина может остаться без «помощи с Востока», если и дальше будет разрушать отношения с Россией. Однако, сотрудничая с Москвой, не стоит отворачиваться от Европы и США.

«Надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада, и с Востока»,

— сказал он.

А вот, например, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов отмечал, что вследствие запрета на украинские товары Россия смогла построить целые отрасли промышленности, особенно в оборонном комплексе. «России удалось провести огромное импортозамещение», — подчеркнул он.

Противоположное мнение выразил бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили. По его словам, избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит «заигрывать с Россией».

Между тем, несмотря на взаимные санкции и пошлины, Россия до сих пор остается основным торговым партнером Украины.

Согласно статистике Федеральной таможенной службы России (ФТС), импорт товаров и услуг на Украину из России вырос на 17% за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным ФТС, общая стоимость экспортированных на Украину товаров из России составила за прошлый год $9,5 млрд, при этом 48,94% от всего объема экспорта сформировали минеральные продукты, в основном нефть и уголь.