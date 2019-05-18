Нефтяная убыль: сколько заплатят за «Дружбу»

Совместная рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков от загрязненной нефти, попавшей в апреле в трубопровод «Дружба», представит первые результаты в понедельник, 20 мая. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Она (рабочая группа) уже приступила к работе. В понедельник уже первые результаты должны быть», — пообещал он.

О том, что для оценки ущерба из-за попадания хлорорганических соединений в «Дружбу» создана специальная рабочая группа, Козак рассказал еще в четверг, 16 мая, после встречи с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшко. Стороны обсуждали в Москве пути решения возникшей вокруг нефтепровода ситуации: в первую очередь, что делать с грязной нефтью и как наладить экспортные поставки в полном объеме. Обсуждение компенсации убытков от грязной нефти не было главной темой разговора, однако также упоминалось.

По словам Козака, Россия и Белоруссия создали рабочую группу из восьми человек по оценке убытков от ЧП с нефтепроводом «Дружба». В нее вошли, в том числе, представители «Белнефтехима» и Минэнерго РФ. При этом юристов к этому вопросу привлекать не будут. В правительстве обеих стран рассчитывают решить вопрос в мирном ключе.

Вице-премьер уточнил тогда, что примерный размер ущерба Белоруссии от загрязненной нефти будет понятен через три-четыре недели, однако уже решено, что

компенсировать ущерб компаниям, пострадавшим из-за загрязнения сырья в нефтепроводе «Дружба», будет «Транснефть».

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявлял, что ущерб Белоруссии от загрязненной российской нефти оценивается в сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак был более сдержан в оценках, отметив, что речь может идти о сумме, не превышающей $100 млн.

По разным оценкам, «грязной» нефти оказалось 5 млн тонн. И часть из них до сих находится в некоторых ветках «Дружбы», так как резервуаров для ее откачки нет.

Игорь Ляшко накануне говорил, что Минск будет настаивать на компенсации не только прямых, но косвенных издержек. В частности, недополученной выручки от транзита нефти, а также недополучаемой выручки от собственного экспорта. «Эта часть вопросов еще будет обсуждаться нами с российской стороной, вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил создать рабочую группу из экономистов, технологов, которые это оцифруют», — уточнил он.

Кроме того, от некачественной нефти пострадало и оборудование на белорусских НПЗ. По оценке Ляшко, стоимость оборудования на Мозырском НПЗ, вышедшего из строя из-за загрязненной нефти, составляет около $30 млн. Об ущербе НПЗ Нафтан еще не было заявлено. Однако о намерении обсуждать свои убытки ранее говорили и другие пострадавшие стороны.

Например, Польша, куда был временно приостановлен экспорт, Украина, которая сейчас с перебоями получает нефть по «Дружбе». Не исключены претензии со стороны венгерской, словакской компаний и Total, чей нефтеперерабатывающий завод в Германии из-за проблем с транзитом и грязной нефтью также работает не в полную силу.

«Всем, кто докажет, что у них есть реальные убытки, конечно, будем компенсировать», — пообещал Козак. «Все будут, наверное, предъявлять», — добавил он.

О недополученной прибыли готовятся говорить с правительством и российские нефтяники, а недавно к пулу пострадавших добавился Казахстан.

Около 600 тысяч тонн казахстанской нефти было загрязнено в трубопроводе «Дружба» и далее отгружено через порт Усть-Луга, заявила пресс-служба министерства энергетики Казахстана. Экспортеры страны также намерены получить компенсацию от российской стороны за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти.

В итоге счет «Транснефти» могут предъявить немаленький. Козак уже пообещал, что это будет учитываться при утверждении размера дивидендов компании.

«Конечно, будут учитываться, должны учитываться, и мы будем делать все, чтобы они были учтены», — заверил он в ответ на соответствующий вопрос.

Размер дивидендов «Транснефти» на этот год еще не утвержден. Ранее речь шла от том, чтобы направить на их выплату от 28 до 40 процентов чистой прибыли компании. Решение на этот счет принимается на основании директивы правительства РФ. Согласно отчетности компании, чистая прибыль «Транснефти» за 2018 год выросла на 16,9%, составив 224,3 млрд руб. 78,5% акций компании принадлежат государству в лице Росимущества, так что в данном случае речь может идти о недополученной прибыли в бюджет РФ.

Очередная встреча между Минском и Москвой по теме газопровода состоится на следующей неделе. Она пройдет уже на уровне премьер-министров.