Ударит по России: чем опасна торговая война США и Китая

Торговая война США и Китаем с бесконечным обменом пошлин на товары друг-друга совсем не безобидный локальный торговый конфликт. В результате того, что две крупнейшие экономики мира не могут никак договориться о заключении торгового соглашения, пострадают не только рынки этих стран, но и весь сложившийся мировой порядок. Россия также не сможет остаться в стороне от конфликта.

Лишь на первый взгляд экономическое развитие сейчас кажется стабильным, но за этим скрываются фундаментальные риски и диспропорции, заявил на двенадцатом Астанинском экономическом форуме первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Эскалация торговой напряженности между США и КНР, Европой, макроэкономический стресс развивающихся экономик, рост политического популизма, санкционное противостояние, особенно очевидное, между США и Россией. Если к этому еще прибавить ломку соглашений в области ядерной безопасности и обычных вооружений, и накопление их, близкое к гонке вооружение, становится ясным, что это тревожно. Это никому ни принесет добра», — заявил Назарбаев, добавляя, что по разным оценкам мировая экономика будет терять не менее 0,7-0,5% роста в год.

Международный валютный фонд (МВФ) уже бьет тревогу.

Торговый конфликт привел к торможению глобального роста, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.



Она отметила, что рост ВВП в 2019 году замедлится — с прогнозируемых ранее 3,6% до 3,3%. И далее МВФ ожидает еще большее его падение.

Глава МВФ считает, что этап активного роста мировой экономики в ближайшее время, скорее всего, продолжится. Но предупредила, что МВФ видит предпосылки для замедления развития. Ранее фонд прогнозировал глобальный рост на уровне 3,9%. А вот начиная с 2020 года мировой рост замедлится, и произойдет это на фоне ужесточения кредитно-денежной политики и снижения эффекта от экономического стимулирования в США.

Благоприятные условия, которые способствовали подъему экономики, начиная с 2011 года, скоро сойдут «на нет», и «именно сейчас следует готовиться к более трудным временам», подчеркнула Лагард.

По ее словам, «ускоряться миру надо, но делать это надо медленно».

Торговые войны, которые ведут между собой многие экономики мира, являются одним из основных рисков для мировой экономики в 2019 году, отметила Кристин Лагард. Чуть менее года назад Лагард уже говорила, что мировой ВВП может упасть на 0,5 п.п. или примерно на $430 млрд в 2020 году из-за введения Соединенными Штатами и другими странами таможенных пошлин.

В настоящее время Россия занимает не самое большое, но все же довольно значимое место в устройстве глобальной мировой торговли. И аналитики не сомневаются в том, что экономика нашей страны будет страдать и от замедления роста мировой экономики, и от снижения мировых оборотов торговли.

Логика давления на экономику России в результате торговых войны проста: чем больше преград вводят страны в свои торговые отношения, тем меньше товаров можно продать другой стране.

Для России это будет означать, что спрос на ее природные ресурсы, поставляемые за рубеж, будет падать. В итоге будут снижаться и доходы бюджета. И как следствие — благосостояние граждан тоже упадет.

Аналитики видят в конфликте между США и Китаем ряд рисков. О двух из них недавно говорил министр экономического развития России Максим Орешкин. Это — падение цен на российское сырье при замедлении экономики и очередная турбулентность на развивающихся рынках.

К этим рискам Россия, скорее, готова, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. А вот к третьему риску --что правила работы глобализованного мира, которые сложились за последние три десятилетия, изменятся, не готов ни мир, ни Россия.

В последние годы пошлины на товары и услуги были все ниже, привлекательные идеи, или как называет их Табах «морковки для инвесторов» все слаще, а свобода торговли была объявлена священной. Но такого экономического мира больше не будут.

Почему для России так важна торговля с КНР? Сейчас Китай является одним из крупнейших торговых партнеров России. Торговый оборот между странами в последние годы растет, например, в первом квартале текущего года он составил $33,17 млрд, увеличившись на 5,8% в годовом исчислении.

В случае затяжной войны экономика КНР может замедлиться, в результате чего упадет спрос на российскую металлургическую продукцию, товары АПК и энергоресурсы.

И в итоге инвесторы пересмотрят свое отношение к владению рядом сырьевых активов, как в России, так и за ее пределами, что вызовет падение на всех развивающихся рынках, считает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Аналитики агентства Bloomberg подсчитали, что экономика России за пять лет санкций уже потеряла порядка 6% от своего ВВП.

Управляющий директор UBS Global Asset Management Массимилиано Кастелли, отметил, выступая в Астане, что источником кризиса 2007-2008 годов послужили рынки США, а

на этот раз кризис может начаться именно на развивающихся рынках. В этих условиях крупные экономики, например, китайская, будут пытаться усиливать протекционизм по отношению к своим товарам для своей защиты, что естественно не несправедливо по отношению к другим экономикам.

То есть, спасая свой торговый оборот и свои доходы, Китай будет отказываться от традиционных поставщиков, в том числе и в лице России, и искать сырье там, где оно дешевле.

Россия пока избегает прямого участия в каких-либо масштабных торговых конфликтах, напоминает аналитик «БКС – Премьер» Антон Покатович. По его мнению, во время торговых прений крупнейших экономик в лице США и Китая Россия даже может улучшить свои отношения с этими странами.

Правда, он тоже отмечает, что попытки сближения России и Китая пока не привели к каким-то масштабным прорывам. Поэтому главной целью «сближения» России должны стать Соединенные Штаты, говорит он.

Но опять же — улучшить торговые отношения между Россией и США мешают санкции, и что-то изменить Россия в одностороннем порядке не может.

Антон Покатович полагает, что сближение позиций США и России может все же произойти – Штаты вряд ли посчитают рациональной политику одновременного наращивания жесткости в отношении Китая, России и Ирана.

По его словам, американские глобальные интересы — решение проблем с Китаем, а также усиление давления на Иран. Для России это позволит на время выйти из американского «списка» первоочередных целей давления. И этим периодом затишья может воспользоваться Россия.