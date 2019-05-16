Шанс для Украины: ЕС заставит Россию пойти на уступки по газу

Россия готова к переговорам по газу, однако пока что они откладываются из-за политической неопределенности на Украине.

«Сроки трехсторонних консультаций Россия-ЕС-Украина по транзиту газа затягиваются из-за политической неопределенности на Украине. Они будут зависеть от решения Украины. Россия и Еврокомиссия уже готовы к переговорам»,

— заявил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

На пресс-конференции в рамках форума «Перспективы энергетического сотрудничества Россия–ЕС. Газовый аспект» он отметил, что избранный президент Украины не прошел инаугурацию.

В настоящее время непонятно, кто именно будет участвовать в консультациях от Украины.

Предыдущие переговоры по газу на уровне министров состоялись в середине 2018 года. Очередной раунд был назначен на май этого года.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода «Северный поток — 2», который пойдет в обход транзитных государств.

Напомним, «Северный поток – 2» — газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до германского берега. Стоимость проекта 9,5 млрд евро. Он будет состоять из двух ниток, мощность составит 55 млрд кубометров природного газа в год. Это примерно 60% от того объема, который прокачивает «Газпром» через Украину.

Эксперты не удивлены сроком затягивания переговоров, однако отмечают, что сторонам все равно придется договариваться. Как поясняет Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum,

продление договора жизненно важно для Украины, поскольку заметную часть бюджета страны составляют как раз доходы именно от транзита российского газа.

Российской стороне придется договариваться из-за возможного затягивания постройки газопровода «Северный поток — 2». Если Москва откажется идти на компромисс с Киевом, то ее могут ожидать новые ограничения.

По оценкам украинских политиков, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, намеченное на первое января 2020 года, приведет к спаду экономики в стране.

«Для Украины потеря транзитного потока означает потерю $3 млрд годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года. Говоря о том, как это повлияет на Украину, думаю, не будет слишком жестко сказано, что это может вызвать настоящий кризис, в том числе политический», — заявлял глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев во время Международной инвестиционной конференции «Game of thrones: final season?».

В ЕС также постоянно говорят о важности сохранения украинского транзита, несмотря на запуск «Северного потока — 2».

При этом у Европы есть возможность надавить на Россию, чтобы наша страна договаривалась.

Ранее Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС по поводу правил работы морских газопроводов в Евросоюзе. Теперь европейское законодательство в части наземных трубопроводов должно распространяться на новые и действующие газопроводы из третьих стран, идущие в территориальных морях государств ЕС.

Согласно директиве, половина мощности трубы должна быть предоставлена для независимых компаний-поставщиков газа в ЕС. В случае «Северного потока — 2» это может означать, что половина трубы попросту останется пустой.

«В целом обе стороны заинтересованы в переговорах. Вопрос лишь, на каких условиях будет заключена сделка»,

— говорит Капустянский.

В конечном итоге все будет зависеть от нового президента Украины: ему придется «перезаключать» контракт с Москвой, отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Конечные условия и длительность переговоров будут определены сугубо внутриполитической обстановкой. Конечно, украинцы могут закупать газ у других стран, которые с радостью будет перепродавать им российское топливо со своей наценкой или американский СПГ (сжиженный природный газ), но из-за отсутствия инфраструктуры это будет обходится им как минимум на $40 дороже, чем они получают даже сейчас», — говорит эксперт.

Между тем, как сообщило агентство УНН со ссылкой на пресс-службу Зеленского, команда избранного президента Украины Владимира Зеленского готова к консультациям с правительством страны для принятия решений, которые обеспечат поставки газа для теплоснабжения населения предстоящей зимой.

В сообщении отмечается, что для обеспечения достаточного количества газа в отопительный сезон им нужно запасаться уже сейчас, когда цена на топливо значительно ниже.

«При этом необходимо иметь надежные источники таких поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года», — говорит в сообщении.