«Даже папин плов лучше»: школьники жалуются Путину. LIVE

«Конечно, хотелось бы расширить существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. Но мы тогда должны посчитать объемы финансирования и определить источники», — философски говорит президент.

Идею с ответственностью губернаторов он не поддержал, обратив внимание, что школы находятся в подчинении разных уровней власти. При этом, по словам Путина, где-то ответственность можно перевести на уровень руководства муниципалитета (имеются в виду, например, мэры городов – «Газета.Ru»).