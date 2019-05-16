«Даже папин плов лучше»: школьники жалуются Путину. LIVE

Затронули и проблему строительства детских садов. А затем плавно перешли к теме медицины. В первую очередь,с обеспечением квалифицированных медицинских кадров на селе. Путин фактически дал поручение министру здравоохранения Веронике Скворцовой увеличить количество мест в ВУЗах под будущих сельских врачей. «Вопрос простой. Даже есть решение. Расширить количество вот этих мест в ВУЗах для того, чтобы люди целевым образом готовились для села. Вопрос к правительству, чтобы найти источник финансирования», — сказал президент. При этом Путин выразил уверенность, что речь не о «великих деньгах» и вопрос вполне решаемый.
Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева предложила вообще отказываться от школьных тетрадей в пользу электронных носителей, а также предоставлять финансовую помощь необеспеченным родителям.
Путин согласился. «Можно более эффективно использовать электронные носители», — уверен президент. Про статистику обеспечения школ электронными устройствами в регионах сказано не было. Но едва ли в регионах лучше с компьютерами в школах, чем с рабочими тетрадками.
В рамках школьной темы обсуждается еще одна проблема — обеспечение учащихся рабочими тетрадями. Да, учебники школы закупают, а вот рабочие тетради — не везде и не всегда. А это серьезные растраты. Особенно для семей, где несколько детей. По экспертным подсчетам, на то, чтобы собрать ребенка в школу семье нужно порядка 6400 рублей в месяц. Это на питание, форму и... рабочие тетради. Путина проблема удивила.
«Конечно, хотелось бы расширить существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. Но мы тогда должны посчитать объемы финансирования и определить источники», — философски говорит президент.
Идею с ответственностью губернаторов он не поддержал, обратив внимание, что школы находятся в подчинении разных уровней власти. При этом, по словам Путина, где-то ответственность можно перевести на уровень руководства муниципалитета (имеются в виду, например, мэры городов – «Газета.Ru»).
Экспертом по теме выступает телеведущая Елена Малышева. В частности, она предлагает перевести контроль за школьным питанием с уровня директоров школ на уровень губернаторов. В ответ Владимир Путин посоветовал не торопиться, но в целом идею убрать ответственность за питание школьников с директоров школ, поддержал. И обенща обсудить эту тему с министром просвещения Ольгой Васильевой.
Тему школьного питания продолжают уже сами школьники. На экране мальчик, который жалуется на то, что кормят в школе плохо и невкусно.
«Даже твой плов, папа, намного лучше, чем тот, который делают в школе», — признает ребенок. Модератор Ольга Тимофеева говорит, что эта проблема — системная.
Президент в ответ говорит, что муниципальные власти действительно сами могут определять кому и как давать льготы. «Дело не в нормативном регулировании, дело в социальной справедливости», — уверен Путин.
Первая тема — школьное питание. Вопрос участников сопровождается роликом «Вестей.Адыгеи». В нем рассказывается о многодетной семье, которой было отказано в обеспечении бесплатного питания в школе. По словам автора сюжета, чиновники после репортажа «забегали» и вернули право на бесплатное питание для детей женщин. Выяснилось, что это бюрократическая ошибка.
Модераторы встречи предлагают в этот раз немного изменить формат общения. Владимиру Путину будут говорить не только о существующих проблемах. Эксперты ОНФ готовы представить и свое видение решения проблемы.
Президент говорит о нацпроектах. Напоминает, что они реализуются на местах. «Чрезвычайно важно видеть, что там происходит, насколько эффективно эти средства расходуются и осваиваются», — подчеркнул президент.
Свою вступительную речь президент начинает с благодарности ОНФ, за то что «оно продолжает жить». Впрочем Путин тут же добавил, что дело ОНФ не просто живет: его участники еще и улучшают жизнь других людей.
В зал вошел Владимир Путин. Началось.
В какой-то степени нынешняя встреча Владимира Путина с общественностью станет продолжение начатой с правительством дискуссии.
8 мая с докладами о реализации нацпроектов перед президентом выступали вице-премьеры Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Максим Акимов. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил о финансовом обеспечении нацпроектов, вице-премьер Юрий Борисов - про ОПК. На встрече присутствовали и зампредседателя Счетной палаты Вера Чистова, а также руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.
Сроки реализации не выполняются, в финансировании — сбои, не по всем проектам сформирована необходимая нормативная база и выпущены подзаконные акты, отстает методическое сопровождение, сложности с работой на местах. Об всем этом Владимир Путин говорил накануне 9 мая, обсуждая эту тему с членами кабинета министров.
Пока основная часть мероприятия не началась, а в кулуарах стало тише, вернемся непосредственно к теме нацпроектов. В последнее время президенту все чаще приходится говорить об этом. И все больше - с недовольством.
Встреча будет проходить внутри одного из олимпийских объектов. Стадион «Ледяной куб» — кёрлинговый центр, построенный к Олимпийским играм 2014 года. Его вместимость - 3000 мест. В настоящее время в зале уже расположились участники встречи: ключевые деятели ОНФ расположились в президиуме, представители общественности — на расставленных полукругом креслах в зале. В центре стоит пока еще пустой стул.
Кстати, наиболее просто нынешний принцип работы ОНФ выразила сопредседатель организации Елена Ценаева. Говоря о мусорной реформе, она подчеркнула: «Важно сказать, что мы как народный фронт ориентируемся на то, что работа должна быть не обличительная, а конструктивная и совместная. Наша задача, скажем так, не мочить губернаторов и регоператоров, а найти пути решения тех проблем, которые возникли, совместно».
Впрочем, между спикерами и присутствующими региональными журналистами возник спор. Работники СМИ резонно заявляли, что, например, в ситуации с «Сухим-суперджетом» власть сама не давала вовремя информацию о погибших, и поэтому активно использовалась информация из телеграмм-каналов. Однако модераторы дискуссии отвечали, что и сами спасатели не знали точные данные о погибших из-за трудностями с опознанием без документов.
Тогда интернет и мессенджеры были заполнены фейковыми сообщениями о количестве пострадавших.
Участники форума в данный момент находятся в предвкушении начала мероприятия. Накануне в рамках форума прошла дискуссия по законопроектам о фейк-ньюс. Перед ними выступал глава Роскомнадзора Александр Жаров и глава думского комитета по информполитике Леонид Левин. Он, в частности, раскрыл тайну, что впервые разговоры об этом резонансном законопроекте начались после трагедии в Кемерово, то есть после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
В разное время про ОНФ ходили разные слухи. То ему прочили будущее политической партии, то говорили, что организация исчерпала себя. Долгое время фронту даже позволяли наезжать на региональные власти за различные госзакупки. В частности, ОНФ отдельно прославился рейтингом дорогих автомобилей, которые закупали себе для служебного пользования региональные чиновники.
Немного истории объединения. ОНФ был создан в 2011 году под предвыборную кампанию Владимира Путина. Смысл был в том, чтобы показать, что вокруг президента объединяются различные общественные силы. Фронт продолжил свою деятельность и после президентских выборов 2012 года. Он был одной из ключевых организаций, курируемой Кремлем.
Пункт про «войти в пятерку» выглядит наиболее амбициозным. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты неоднократно говорили о том, что сделать это России будет очень сложно. Чтобы занять пятое место, России необходимо расти темпами минимум 3% в год. Между тем, например, Европейская комиссия (ЕК) накануне снизила прогнозы экономического роста в России. Согласно ее прогнозу, наш рост ВВП в 2019 году составит всего 1,5%. А еще в ноябре говорили про 1,6%.
Национальные проекты — это цели развития страны до 2024 года. Они были подписаны 7 мая 2018 года — в день инаугурации Владимира Путина. В соответствии с указами были разработаны 12 нацпроектов. На их реализацию планируется направить 25,7 трлн рублей. Среди целей, перечисленных в майских указах, значатся: повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности вдвое, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше темпов инфляции.
Майские указы ставят и макроэкономические задачи. В частности, это вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых, и сохранение инфляции не выше 4%.
Президент РФ Владимир Путин подискутирует с участниками медиафорума ОНФ о реализации нацпроектов и насущных вопросах из текущей повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Краткое вступительное слово Путина будет — не речь, а такая краткая вступительная ремарка. А потом будет дискуссия с участниками медиафорума по темам нацпроектов, в частности «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура», дороги», — уточнил Песков.
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня в Сочи пройдет медиафорум Общероссийского народного фронта. В формате дискуссии с президентом эксперты ОНФ и региональные журналисты расскажут Путину о проблемах на местах и обсудят самые острые моменты внутренней политики. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с этого мероприятия.