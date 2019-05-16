Трое выпали: Forbes назвал самых крупных

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes. Рейтинг был обнародован в четверг, 16 мая.

«Газпром» занял 40-ю строчку, Сбербанк — на 47-м месте, «Роснефть» — на 52-м, «Лукойл» стал 97-м.

^Они немного подтянулись

Самую высокую позицию среди российских «Газпром» занимает четвертый год подряд. Стоимость активов этой компании Forbes оценил в $305,9 млрд, капитализацию — в $59,9 млрд.

Активы Сбербанка оценены в $449,7 млрд, капитализация — $78,5 млрд. В прошлом году банк занимал такую же позицию в рейтинге с капитализацией $86,3 млрд и активами на $470,9 млрд.

У «Роснефти» активы насчитывают $191,3 млрд, капитализация компании — $72,2 млрд.

Активы «Лукойла», также вошедшего в топ-100, оценены в $82,6 млрд, капитализация — $82,6 млрд. Эта нефтяная компания, как и годом ранее, занимает 98-ю строку рейтинга.

В прошлом году места в рейтинге у этих компаний были несколько иные. «Газпром» занимал 43-ю строчку, Сбербанк — 47-ю, «Роснефть» — 73-ю, «Лукойл» — 98-ю.

Таким образом, почти все российские компании из первой сотни списка улучшили свои позиции в рейтинге.

При этом в 2018 году в рейтинг Forbes Global 2000 входили 25 российских компаний, а сейчас их количество сократилось до 22. Из рейтинга крупнейших выбыли «Полюс», «Уралкалий» и «Аэрофлот».

Forbes оценивает компании, исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и их рыночной стоимости.

Больше всего американцев и китайцев

В глобальном рейтинге традиционно больше всего компаний из США — 575. Далее следуют Китай и Гонконг (309 компаний), затем Япония (223 компаний).

Когда в 2003 году Forbes впервые опубликовал глобальный рейтинг, США представляли в нем 776 компаний, а Китай и Гонконг — всего 43 компании.

Первое место в рейтинге глобальных компаний мира по версии Forbes седьмой год подряд занимает китайский банк ICBC.

Капитализация банка — $305,1 млрд. Эта финансовая госкорпорация контролирует активы на сумму более $4 трлн и обеспечивает работой почти полмиллиона человек.

Первые места в рейтинге иностранных компаний с лучшей репутацией в России заняли Toyota, Rolex и Bosch, отмечает Forbes со ссылкой на Reputation Institute.

Лидер 2017 года — Volkswagen — оказался в рейтинге этого года девятым (в 2018 году был 12-м), а японская Sony с первой строчки в рейтинге прошлого года опустилась на 5-ю.

В авиационном секторе репутационное лидерство на протяжении трех лет удерживает Lufthansa, в финансовом — Visa, в развлекательном — The Walt Disney.

Первые строчки в своих секторах заняли также Toyota (автомобильный), Rolex (потребительские товары), ExxonMobil (нефть и газ), Lavazza (еда и напитки), Hilton Worldwide (отели), 3M (промышленность), Pfizer (фармацевтика), IKEA (розница), Intel (высокие технологии) и DHL (логистика).

В топ-100 компаний с лучшей репутацией в России попали две платежные системы (Visa и Mastercard) и банк HSBC.

На последнем месте по репутации секторов в России в 2019 году оказались развлечения и медиа. Это объясняется ухудшением отношения россиян к Facebook. В первую сотню самых уважаемых компаний попали The Walt Disney Company (№44) и Netflix (№73).

Несколько иначе выглядит рейтинг самых богатых россиян по версии журнала Forbes (рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России). Тут фигурируют другие компании и собственники.

Это основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-банка Михаил Фридман.

В апрельском списке они находились в другом порядке. Фридман занимал седьмое место с состоянием $15 млрд, Усманов был на девятом месте ($12,6 млрд), следом шел Абрамович ($12,4 млрд).

Общее состояние 200 самых богатых российских бизнесменов, по версии журнала, составило $496 млрд. Всего в рейтинге расположилось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.

Самой богатой женщиной в списке Forbes оказалась Елена Батурина. Она занимает в рейтинге 81-е место ($1,2 млрд). Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук журнал оценил в $1 млрд. Как отмечают эксперты, состояние богатейших людей ежегодно растет.

При этом, по данным аналитиков Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы «Внешэкономбанка», на долю 3% самого обеспеченного населения России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений.