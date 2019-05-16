Дайте пожить нормально: сколько денег нужно россиянам

Средней российской семье из трех человек для нормальной жизни нужно 78 тысяч рублей в месяц, подсчитала исследовательская компания «Ромир».

В ходе проведенного опроса выяснилось, что

около 51% опрошенных семей нужно от 60-120 тысяч рублей в месяц, чтобы жить «нормально». Четверти участников опроса достаточно дохода на семью от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. Еще 11% опрошенных нуждаются в сумме, превышающей 120 тысяч рублей.

10% семей готовы жить на 30-45 тысяч рублей, 2% считают, что нормально можно жить 20-30 тысяч рублей в месяц. И еще 1% опрошенных сможет обеспечивать семью с доходом менее 20 тыс, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Эксперты пришли к выводу, что запрос средней российской семьи за год вырос на 2,1 тыс. рублей, или на 3%.

Всего было опрошено 1,5 тысячи граждан России во всех федеральных округах. Поскольку опрос проводился в как в городах, так и селах, нужно учитывать, что участники исследования отвечали, сколько денег нужно семье из трех человек в их населенном пункте.

С географической точки зрения самые высокие запросы у жителей Северо-Запада, которым для «нормальной» жизни требуется 93,5 тысячи рублей в месяц. В Центральном округе эта сумма составляет 82,9 тысячи рублей.

Глава холдинга «Ромир» Андрей Милехин, считает, что граждане все «более реалистично» подходят к планированию семейного бюджета. Как выяснилось,

запросы россиян приблизились к показателям 2014 года – тогда для «нормальной» жизни семье в среднем требовалось 78,5 тысячи рублей в месяц.

«За эти годы наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан», — сказал Милехин.

Похожие опросы социалоги проводят регулярно. Так в ходе недавнего исследования Финансового университета при правительстве России выяснилось, сколько россиянам нужно зарабатывать в месяц, чтобы жить «достойной жизнью». Самые высокие требования – у жителей столицы, выяснили специалисты . В среднем по России людям нужно 66 тыс. рублей в месяц, тогда как жителям Москвы — не менее 100 тыс., а Санкт-Петербурга — 91 тыс.

Наиболее скромные представления о приличной зарплате у жителей Читы – им достаточно 50 тыс. руб. в месяц для достойной жизни.

Согласно данным исследования, 24% респондентов, проживающих в крупных и средних городах, заявили, что уже добились достойного уровня дохода. При этом половина опрошенных (48%) уверены, что никогда не достигнут достойного уровня зарплат.

В апреле наиболее емкое исследование представил Росстат. Ведомство опросило 60 тысяч семей по всей России и выяснило, что для «сведения концов с концами» семье в России требуется минимальный доход в 58,5 тыс. руб. Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.

В среднем доходы на душу населения в 2018 году, по оценке Росстата, составили 32,6 тыс. рублей.

Кроме того, ведомство выяснило, что почти 80% российских семей испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. 14,6% семей сталкиваются с «большими затруднениями».

Оказалось, что у 35,4% семей в России нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Исследования показывают, что россияне все больше экономят. Более половины россиян в 2018 году сократили свои расходы на одежду и развлечения, отмечалось в исследовании компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса.

Прибавки к зарплате россияне не ждут. Согласно опросу аналитического центра НАФИ,

более половины россиян не исключают задержки (56%) или снижения (58%) заработной платы у себя или у членов своей семьи в ближайшие два-три месяца, при этом 8% опрошенных уже столкнулись с реальной задержкой выплат, а 6% — со снижением оклада.

По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — 12,9% от всего населения. Борьба с бедностью – одна из задач, поставленных президентом. Владимир Путин ранее поставил цель снизить к 2024 году в два раза уровень бедности в стране. То есть к 2024 году уровень бедности должен составить 6%.