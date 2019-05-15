Назло бабушке: Украина вводит новые санкции

Украина ввела против России новые экономические санкции

Киев ввел новые санкции в отношении российских товаров. По решению кабмина с 1 августа будет ограничен ввоз в Украину удобрений, сельхозпродукции, транспорта, цемента, фанеры из России. Также введены специальные пошлины на ряд других товаров. Под ударом практически все, кроме энергоресурсов. Украина пострадает от ограничений гораздо больше, чем Москва, резюмируют эксперты.

Кабинет министров Украины расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу в страну.

«Нет возражений? Решение принято», — сказал на заседании премьер Владимир Гройсман.

Запрет коснулся удобрений, сельхозпродукции и транспорта. Как уточнили в Минэкономики страны, мера коснется всех товаров, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики.

По словам Гройсмана, запрет будет касаться тех товаров, которые на Украине «полностью производятся» либо же могут быть заменены альтернативными поставками.

Кроме того, Киев вводит специальные пошлины на продукцию из России. Вице-премьер Степан Кубив заявил, что они начнут действовать с 1 августа.

В результате правительство Украины рассчитывает, что уже во втором полугодии дополнительные поступления в государственный бюджет от этих пошлин составит не менее 3,7 млрд гривен ($141,2 млн). Эти средства будут направляться на программы по импортозамещению.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева,

действия Украины ударят скорее по Киеву, чем по Москве.

У нашей страны основные торговые партнеры — это Китай, Германия, Нидерланды, Турция, а Украина находится лишь во втором десятке в этом списке, поэтому Россия найдет, что сделать с товарами, которые невозможно будет поставлять в Киев. В крайнем случае их можно будет оставить на внутреннем рынке, говорит Коренев.

«Украине же придется покупать эти товары дороже у других стран. В целом действия Киева нельзя объяснить никак по-другому, как попыткой играть на «нотах патриотизма». Хотя президентские выборы прошли, на Украине грядут выборы в парламент, поэтому кто-то хочет получить «политические дивиденды», — отмечает он.

Для Украины подобные шаги губительны, а вот для России не будут ощущаться, соглашается Кирилл Стариков, аналитик «Эксперт Плюс».

Несмотря на нынешние действия, новая украинская власть будет пытаться вести в ближайший год переговоры не только о путях урегулирования в Донбассе, но и шагах по частичному налаживанию экономического взаимодействия, а где-то может быть и по расширению связей, считает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

В условиях острого бюджетного дефицита и необходимости вести новые переговоры с МВФ и с другими кредиторами более прагматичная новая власть будет заинтересована в поисках любых источников денежных поступлений от реальных взаимных поставок, добавляет он.

Напомним,

после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, развязался вооруженный конфликт на востоке Украины. При этом отношения двух стран закономерно ухудшились. Россия и Украина стали обмениваться бесконечными санкциями в отношении друг друга.

Так, в январе 2015 года Верховная рада признала Россию «страной-агрессором». После этого Кабмин Украины принял постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации». Первоначально Киев утвердил список из 43 товаров, а затем расширил его еще примерно на 70 позиций.

Последний раунд противостояния двух стран состоялся в апреле. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что Россия вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов на Украину.

Кроме этого, наша страна ограничила экспорт продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в $250 млн.

На такой шаг России пришлось пойти, потому что ранее санкции в отношении России приняла Украина.

Так, также в апреле украинское правительство расширило антироссийские торговые ограничения, распространив эмбарго на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники напряжением более 1000 В, пружины для грузовых вагонов, а также формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат. Под санкциями оказался импорт на Украину стеклянной тары из РФ.

Между тем, несмотря на обмен санкциями, товарооборот между двумя странами растет. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году внешнеторговый оборот между Россией и Украиной вырос примерно на 16,5% по сравнению с 2017 годом, составив $14,9 млрд. При этом экспорт на Украину увеличился на 20%, импорт из Украины – на 11,2%. Согласно Росстату, в январе-феврале 2019 года внешнеторговый оборот России с Украиной составил почти $2 млрд. Это почти 100-процентный рост по отношению к такому же периоду прошлого года.

Как сообщал ранее госстат Украины, основные предметы экспорта в Россию — это продукты пищевой промышленности, соль, табак, черные металлы, продукты неорганической химии, машины и оборудование. Основные направления ввоза из России на Украину — это минеральные продукты, машины и оборудование, черные металлы, удобрения.