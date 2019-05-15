Назло бабушке: Украина вводит новые санкции

Кабинет министров Украины расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу в страну.

«Нет возражений? Решение принято», — сказал на заседании премьер Владимир Гройсман.

Запрет коснулся удобрений, сельхозпродукции и транспорта. Как уточнили в Минэкономики страны, мера коснется всех товаров, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики.

По словам Гройсмана, запрет будет касаться тех товаров, которые на Украине «полностью производятся» либо же могут быть заменены альтернативными поставками.

Кроме того, Киев вводит специальные пошлины на продукцию из России. Вице-премьер Степан Кубив заявил, что они начнут действовать с 1 августа.

В результате правительство Украины рассчитывает, что уже во втором полугодии дополнительные поступления в государственный бюджет от этих пошлин составит не менее 3,7 млрд гривен ($141,2 млн). Эти средства будут направляться на программы по импортозамещению.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева,

действия Украины ударят скорее по Киеву, чем по Москве.

У нашей страны основные торговые партнеры — это Китай, Германия, Нидерланды, Турция, а Украина находится лишь во втором десятке в этом списке, поэтому Россия найдет, что сделать с товарами, которые невозможно будет поставлять в Киев. В крайнем случае их можно будет оставить на внутреннем рынке, говорит Коренев.

«Украине же придется покупать эти товары дороже у других стран. В целом действия Киева нельзя объяснить никак по-другому, как попыткой играть на «нотах патриотизма». Хотя президентские выборы прошли, на Украине грядут выборы в парламент, поэтому кто-то хочет получить «политические дивиденды», — отмечает он.

Для Украины подобные шаги губительны, а вот для России не будут ощущаться, соглашается Кирилл Стариков, аналитик «Эксперт Плюс».

Несмотря на нынешние действия, новая украинская власть будет пытаться вести в ближайший год переговоры не только о путях урегулирования в Донбассе, но и шагах по частичному налаживанию экономического взаимодействия, а где-то может быть и по расширению связей, считает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

В условиях острого бюджетного дефицита и необходимости вести новые переговоры с МВФ и с другими кредиторами более прагматичная новая власть будет заинтересована в поисках любых источников денежных поступлений от реальных взаимных поставок, добавляет он.

Напомним,

после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, развязался вооруженный конфликт на востоке Украины. При этом отношения двух стран закономерно ухудшились. Россия и Украина стали обмениваться бесконечными санкциями в отношении друг друга.

Так, в январе 2015 года Верховная рада признала Россию «страной-агрессором». После этого Кабмин Украины принял постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации». Первоначально Киев утвердил список из 43 товаров, а затем расширил его еще примерно на 70 позиций.

Последний раунд противостояния двух стран состоялся в апреле. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что Россия вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов на Украину.

Кроме этого, наша страна ограничила экспорт продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в $250 млн.

На такой шаг России пришлось пойти, потому что ранее санкции в отношении России приняла Украина.

Так, также в апреле украинское правительство расширило антироссийские торговые ограничения, распространив эмбарго на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники напряжением более 1000 В, пружины для грузовых вагонов, а также формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат. Под санкциями оказался импорт на Украину стеклянной тары из РФ.

Между тем, несмотря на обмен санкциями, товарооборот между двумя странами растет. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году внешнеторговый оборот между Россией и Украиной вырос примерно на 16,5% по сравнению с 2017 годом, составив $14,9 млрд. При этом экспорт на Украину увеличился на 20%, импорт из Украины – на 11,2%. Согласно Росстату, в январе-феврале 2019 года внешнеторговый оборот России с Украиной составил почти $2 млрд. Это почти 100-процентный рост по отношению к такому же периоду прошлого года.

Как сообщал ранее госстат Украины, основные предметы экспорта в Россию — это продукты пищевой промышленности, соль, табак, черные металлы, продукты неорганической химии, машины и оборудование. Основные направления ввоза из России на Украину — это минеральные продукты, машины и оборудование, черные металлы, удобрения.