Алюминиевая страна: металл для прорыва

Легкий и пластичный белый металл – алюминий — предстал во всей красе на выставке, организованной Алюминиевой ассоциацией в Государственной думе. Без алюминия невозможно представить производство автомобилей, скоростных поездов, морских судов, зданий, мостов, линий электропередачи, а также бытовых приспособлений, знакомых каждому. Иными словами, современные алюминиевые сплавы имеют высокий спрос практически во всех отраслях промышленности.

За последние 25 лет мировое потребление алюминия выросло более чем в 2,6 раза, однако потребление алюминия промышленными предприятиями в России и странах СНГ снизилось на треть. Этой фундаментальной отрасли необходима поддержка государства – в этом мнении сошлись и парламентарии, и представители отрасли, и ученые.

«Все, что в мире летает, двигается, используется в быту – все имеет прямое отношение к металлу. Мы – самая алюминиевая страна», – заявил глава лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Подтверждением его слов стали разделы выставки от товаров народного потребления и транспорта до строительства, энергетики и нефтегазового сектора. Выставка показывает только то, что производится в России – алюминиевые 3D-детали, буровые трубы, алюминиевый пешеходный мост, грузовые вагоны и другое.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Раисы Кармазиной, в стране «нет ни одной семьи, которая не пользовалась бы плодами алюминиевой промышленности».

Мировое производство алюминия в 2018 году выросло на 1,5% до 64,34 млн тонн. В России крупнейшим производителем первичного алюминия в России является «Русал». По итогам 2018 года компания увеличила производство алюминия на 1,3% — до 3,753 млн тонн. В апреле 2018 года «Русал» попал под американские санкции, но 28 января санкции с компании были сняты. При этом сохраняются персональный санкции против акционера компании Олега Дерипаски.

«Мы понимаем, что санкции были направлены не против одного человека, а против сотен тысяч людей, задействованных в работе отрасли. Остановка алюминиевыех заводов приведет к остановке многих производств», — сказал председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

По его словам, США ведут «игру краплеными картами» с целью вытеснить российский бизнес.

close Алюминиевая ассоциация

Председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко отметил, что есть стремление повысить уровень переработки алюминия в России. «К сожалению, потребление алюминия внутри страны на недостаточном уровне. У нас потребляется на человека 6 кг, а в Германии 25 кг. Есть, над чем работать», — сказал он. Однако Трищенко рассчитывает, что России удастся увеличить потребление первичного алюминия к 2023 году до 1,5 млн тонн.

Депутаты и эксперты согласились в том, что необходимо поддерживать на законодательном уровне не только производителей алюминия, но и производства, использующие этот металл.

В свою очередь вице-президент «Русала» Елена Безденежных отметила, что в России производится экологически чистый или «зеленый» алюминий.

Никуда без алюминия

Ковкий и пластичный, алюминий легко принимает любые формы. Известны его устойчивость к коррозии, высокая электропроводимость, нетоксичность и легкость в переработке.

Так, например, современная алюминиевая проводка обладает повышенной пожаробезопасностью и долговечностью. Кабели из алюминиевых сплавов на 70% легче и на 50% дешевле медных аналогов.

В России насчитывается 6 алюминиевых мостов, и этот рынок продолжит развиваться. Алюминиевые мосты легче и более устойчивы к воздействию окружающей среды. Кроме того, возводятся очень быстро.

Алюминий применяют в пассажирском и грузовом транспорте. Срок службы алюминиевых вагонов в два раз больше стальных аналогов. Большая грузоподъемность таких выгонов позволяет уменьшить стоимость перевозки.

Легкий и прочный металл захватил и нефтяную отрасль. Емкость отечественного рынка алюминиевых нефтегазовых труб составляет около 3-4 тыс. тонн и в ближайшие годы может увеличиться в несколько раз.

Что касается товаров народного потребления, сегодня доля отечественной продукции на внутреннем рынке алюминиевой посуды составляет 53%. При этом мощности российских производств способны полностью заместить зарубежные поставки, следует из материалов ассоциации.

Применение алюминия крайне важно в сфере строительства, особенно учитывая климатические условия в России, сказал «Газете.Ru» гендиректор института легких материалов и технологий, доктор технических наук Александр Дьяченко.

«Алюминий – это самый практичный из металлов, особенно если мы говорим о нашей стране, где есть зоны Крайнего Севера и низкие температуры. Алюминиевые сплавы уникальны тем, что не ухудшают свои свойства, когда снижается температура. Кроме того, этот металл устойчив к коррозии. Алюминий обладает декоративными свойствами, его можно анодировать в различные цвета. Многие здания сегодня сделаны из сайдинга, покрытого анодированным алюминием. Для строительства алюминий – это металл незаменимый», — отметил Дьяченко.