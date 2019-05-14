Удар по «Севпотоку»: США придумали новые санкции

В США вновь заговорили о санкциях в отношении «Северного потока — 2». Авторами новых рестрикций выступают члены Сената демократ Джин Шахин и республиканец, экс-кандидат в президенты США Тед Круз, известный своим негативным отношением к России.

Сенаторы подготовили законопроект, который предполагает введение ограничений в отношении компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов. В первую очередь, санкции ударят по продавцам судов, которые используются при укладке труб для экспорта российского газа на глубине более 30 метров, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на предварительный вариант документа.

То есть по факту ограничения предполагается ввести не только в отношении «Северного потока — 2», но и «Турецкого потока».

Оба газопровода — российские проекты: «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря в Германию и дальше на запад, «Турецкий поток» — в Турцию и дальше в Восточную Европу.

Круз и Шахин предлагают запретить тем, кто продает или сдает в аренду морские суда-трубоукладчики для сооружения таких маршрутов, въезд на территорию США. В отношении них также предусмотрена заморозка финансовых активов в США. Помимо этого, ограничения могут быть введены в отношении лиц и компаний, которые оказывают финансовую или техническую поддержу сооружению газопроводов, а также занимаются страхованием занятых в стройке морских судов.

Издание отмечает, что

особое внимание законодатели предлагают обратить на две строительные компании — швейцарского подрядчика Allseas и итальянскую фирму Saipem, которые занимаются укладкой труб для «Северного потока — 2».

Allseas Group — очень заметный игрок на рынке сооружения морских нефтегазовый объектов. Подрядчик специализируется не только непосредственно на укладке подводных трубопроводов, но также на монтаже и демонтаже морских платформ и подводном строительстве. В 2016 году компания установила мировой рекорд, подняв с шельфа мобильную морскую платформу весом 13500 тонн. В том же году Allseas получила от «Газпрома» контракт на строительство первой морской нитки газопровода «Турецкий поток» и выиграла тендер на укладку первой морской нитки «Северного потока — 2».

Итальянская Saipem также довольно известная на рынке компания. Была создана в свое время как дочка энергетического гиганта Eni для проектирования и строительства нефтегазовых объектов. Saipem занималась проектированием и строительством таких известных трубопроводов, как «Голубой поток», «Гринстрим», «Северный поток».

Любые рестрикции со стороны США очень чувствительны для нефтегазового сектора. Крупные компании чаще выходят из проектов при опасности санкций со стороны США, как это было уже, например, с участием Total в разработке иранского месторождения «Южный парс» и работе Exxon Mobile с российскими нефтяниками. Собственно, сенаторы и не скрывают, что свою версию санкций в отношении «потоков» они писали по аналогии с принятыми США рестрикциями в отношении Ирана, направленными на подрыв нефтяного сектора государства. Это подтвердил изданию один из помощников Круза.

Ранее США неоднократно выступали против российских газопроводных проектов, предупреждая Европу, что рост зависимости от российского газа вредит ее энергобезопасности. Взамен предлагалось брать американский сжиженный природный газ, который дороже и логистически сложнее везти в ЕС. В этой риторике Штаты поддерживает Украина, которая боится из-за новых проектов потерять транзитные доходы от экспорта российских энергоносителей, а также Польша и страны Прибалтики.

Градус противостояния вокруг российских труб то растет, то слегка снижается уже несколько лет. Больше всего достается «Северному потоку — 2».

Так, 8 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон должен помешать России реализовать этот проект, так как газопровод является «рычагом давления на Европу».

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить», — заявил Помпео.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских указал, что инициатива Помпео является попыткой навязать Европе «свой дорогой газ»

«Все понимают, что это консорциум компаний различных стран, которые строят трубопроводную систему для жителей и промышленности Европы. Уже стало ясно, что заявления США не экономические, а политические. Высказывания Помпео и других представителей американского политического истеблишмента направлены только на то, чтобы навязать свой дорогой газ Европе»», — отметил российский депутат.

Между тем в борьбе за рынок сбыта газа США уже изрядно подпортили отношения с ЕС, в частности с Германией. Об этом писало ранее издание Suddeutsche Zeitung, подчеркивая, что дружба между Вашингтоном и Берлином «разбита вдребезги», о чем говорит и отмена визита Майка Помпео в Германию, который собирался обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель именно «Северный поток — 2».

Пока страсти вокруг трубы разгораются с новой силой, компания-оператор проекта Nord Stream 2 продолжает укладку труб. В настоящее время половина газопровода уже построена. Его сдача намечена на конец этого года.