Не в деньгах счастье: на что готовы россияне

Подавляющее большинство граждан России заявило, что может работать на имеющейся работе без нужды в заработке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти 80% опрошенных согласны работать при отсутствии необходимости в финансах.

Однако 22% из них сообщили, что все же сменили бы нынешнее место занятости.

Согласно проведенному опросу, основными причинами смены деятельность являются: обстоятельства (34%), хобби и интересы (30%), оплата труда в сфере и отсутствие выбора (по 17%). Около 12% назвали причиной карьерный рост, 10% — востребованность профессии, 7% опрошенных — семейные традиции и 6% — мнение близких.

Многим опрошенным россиянам (85%) нравится их работа. Причем в населенных пунктах с населением менее ста тысяч человек такого мнения придерживаются 80% респондентов, а в Москве и Санкт-Петербурге — 86%.

Довольнее всего своей деятельностью, по мнению социологов, являются жители крупных городов страны. Таких 93%. Согласно опросу, уволиться и больше не работать предпочли бы лишь 21%.

При этом большинство участников опроса (68%) уверены, что их зарплата не зависит от качества работы.

Не хотелось идти в армию

Социологи также выяснили, что служит основными причинами для выбора профессии россиянами. Так, 34% респондентов назвали главной причиной «обстоятельства», 30% выбрали «собственные увлечения и интересы».

А для 17% главным фактором стала «оплата труда в данной сфере», еще 17% также объяснили свою профессию «отсутствием выбора».

Для 12% главным фактором стал престиж и карьерный рост, 10% процентов посчитали главным востребованность профессии на рынке труда, для 7% важной причиной были семейные традиции, а 6% полагались на мнение друзей и родственников.

Менее всего на выбор профессии влияли фактор высокого уровня обучения по профилю в вузе (2% опрошенных), выбор ближайшего окружения (2%) и нежелание идти в армию (1%).

Опрос ВЦИОМ был проведен в мае 2019 года методом телефонного интервью. В нем участвовали около 1,6 человек.

Не смотря на кажущийся альтруизм россияне четко знают, сколько им нужно для достойной жизни. Нужен доход в среднем 66 тыс. рублей в месяц, выяснили специалисты Финансового университета при правительстве России. Жителям Москвы — не менее 100 тыс., а Санкт-Петербурга - 91 тыс. руб.

Но такие доходы остаются для подавляющего большинства просто мечтой. Росстат выяснил, что почти 80% российских семей испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. 14,6% семей сталкиваются с «большими затруднениями».

Не хватает на пару башмаков

Минимальный стандарт качественной жизни, по мнению россиян, - это наличие квартиры или собственного дома, автомобиля, хорошее образование и медицина, спорт и хобби, полноценное питание, интересная работа, путешествия, возможноcть посещения выставок и театров.

При этом у 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Эти данные стали поводом для беспокойства в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просил Росстат разъяснить данные о невозможности россиян купить обувь. Впоследствии он отметил, что исследование ведомства носит академический, а не прикладной характер.

Между тем данные Росстата и эксперты указывают на снижение платежеспособности населения. За последние пять лет реальные доходы граждан (средние доходы, скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей — «Газета.Ru») стабильно падали, а безработица, хотя и находится в пределах нормы, скорее всего, носит «скрытый характер», отмечает партнер компании «Вальтер Констракшн» Вадим Тедеев.

Безработица составляет в среднем по стране всего 4,8%, но многие эксперты отмечают, что большая часть россиян просто не доходит до службы занятости и не видит смысла регистрироваться на биржах труда, так что реальная картина неизвестна.

При этом доходы россиян статистическое ведомство недавно пересчитало согласно новым правилам. Счет оказался в плюс: по новой методологии реальные располагаемые доходы граждан за шесть последних лет снизились всего на 8,3% против ранее озвученных 10,9%.

Это произошло благодаря тому, что Росстат стал учитывать сезонные заработки россиян, арендные платежи и нестабильные источники доходов.

Однако эксперты уверены, что ни прежняя, ни новая методика реальной картины не дает, а снижение покупательной способности россиян очевидно по спаду потребительской активности — это заметно по падению розничного оборота.