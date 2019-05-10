Манипуляции с валютой? В чем США подозревают Россию

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Всего в список предполагается включить восемь новых стран. Кроме России, туда могут войти Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия. Два оставшихся государства не называются.

Согласно списку по состоянию на октябрь 2018 года, в него, в частности, входили Китай, Германия, Индия, Япония, Корея и Швейцария.

По данным агентства Bloomberg, из нынешнего списка уберут Индию и Южную Корею.

Ранее США разработали новую систему критериев для того, чтобы называть ту или иную страну валютным манипулятором. В частности, такая страна по новому определению должна иметь большой торговый профицит с США (более $20 млрд в год), поддерживать активное сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП, а также должна заниматься постоянными интервенциями на рынке иностранной валюты.

Минфин должен был предоставить Белому дому список манипулирующих валютой стран еще в начале апреля, но тянул с докладом.

При этом, как отмечает агентство, хотя список носит в основном символический характер, включение в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств, охарактеризованных в Вашингтоне как валютные манипуляторы.

В 2016 году после избрания президентом США Дональд Трамп назвал великим чемпионом валютных манипуляций Поднебесную. Валютные манипуляции Китая вели к занижению курса юаня и не позволяли реализовать план США по ребалансировке мировой экономики и повышению конкурентноспособности американских компаний. Чиновники из администрации Вашингтона постоянно критиковали Китай за то, что он не позволяет курсу юаня повыситься.

В последнее время такие же обвинения все чаще звучат в США и в адрес России.

Так, в одном из твитов президент США заявил о том, что Москва и Пекин «играют в девальвацию валюты» из-за того, что Штаты повышают ключевую ставку. «Неприемлемо», — написал Трамп.

Впрочем, сам глава США также невольно помогает девальвации российской валюты. В частности, ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты прогнозировали именно такие последствия от принятого накануне решения американской администрации поднять пошлины на китайские товары с 10% до 25%.

Из-за нового торгового конфликта рынки вновь будут подвержены турбулентности, российский фондовый рынок может упасть, а рубль — ослабнуть, предупреждала аналитик «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. По мнению эксперта, курс доллара США может уйти в коридор 66-68 рублей.

Помощник президента России Андрей Белоусов также считает, что повышение американских пошлин на китайские товары может привести к ослаблению курса рубля. При этом, по его словам, снижение курса «объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики». В целом же гораздо опаснее, когда курс рубля меняется непредсказуемо, добавлял он.

Впрочем, по данных торгов на московской бирже, к 11.53 мск курс доллара вырос до 65,2 рублей (плюс 13 копеек).

Между тем у России тоже накопились претензии к США. Так, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что

США сами манипулируют долларом с целью наказать неугодные государства.

«Тут же прекращает обслуживание любых банковских операций в долларах, причем не только страну, которую хотят наказать, но и всех, кто с ней так или иначе имеет какие-то отношения», — отмечал глава российского МИДа.

В ответ на санкции Запада, введенные в 2014 году, Россия предприняла ряд ответных мер, в числе которых было и снижение зависимости нашей страны от доллара США в сфере международных расчетов, однако добиться значимых результатов до сих пор не удалось.

Так, по оценке аналитиков компании FinExpertiza, за пять лет (с 2013 по 2018 год) доля расчетов по внешнеторговым договорам, номинированных в долларах США, сократилась на 12,6% — с 64,2% в 2013 до 56,1% в 2018 году. Доля расчетов в евро выросла на 26,6% (с 17,3% до 21,9%). Расчеты в рублях выросли на 14%. Их доля в 2013 году составляла 17,2%, а в 2018 году достигла 19,6% в общем товарообороте РФ.

При этом в последнее время эксперты говорят о том, что дедоллоризация буксует. В частности, как комментировал аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, об этом свидетельствует тот факт, что Банк России проявляет обеспокоенность разворотом тренда дедолларизации российской экономики.

«За последние полгода появился ряд новых тенденций, некоторые из которых немного настораживают. Практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов. В первом квартале 2019 года прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным и составил около $11 млрд, из них $5,8 млрд приходится на юридические лица и $5,5 млрд на физические лица», — заявляла в апреле первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на форуме «Казначейство-2019».