Крах империи: Китаю предрекли дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим в своей истории дефолтом в размере $13 трлн. Эти выводы содержатся в исследовании компании Bloomberg.

За первые четыре месяца этого года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму 39,2 миллиарда юаней ($5,8 млрд). Это примерно в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года.

Согласно выводам агентства, рост числа дефолтов связан с уменьшением интереса как внутренних, так и иностранных инвесторов к покупке долговых бумаг китайских эмитентов. Причины падения рынка облигаций аналитики видят в сокращении финансирования, выделяемого компаниям государством, и в давлении властей на банки.

Власти Китая призывают банки в административном порядке активнее кредитовать малый и средний бизнес страны. Но одновременно они ведут довольно жесткую кампанию по борьбе против теневого сектора финансирования.

На основании собранной информации аналитики агентства делают вывод о том, рынок облигаций Китая в этом году может пережить самый крупный дефолт за всю историю страны, а возможно, и всего мирового рынка, после которого вернуть доверие инвесторов к вложениям в активы китайского рынка будет крайне сложно.

Среди крупных фирм, уже объявивших о дефолте, Bloomberg называет компании Neoglory Holding Group, Shandong SNTON Group, China Minsheng Investment Group Corp., Citic Guoan Group Co. и Goocoo Investment Co.

Исследование было опубликовано в разгар очередной волны торговой войны между США и Китаем. Накануне президент США Дональд Трамп обвинил власти страны-партнера в срыве всех предварительно достигнутых договоренностей.

Американский лидер объявил, что Пекин должен быть наказан за свое поведение, что называется, «звонкой монетой» — с 10 мая 2019 года пошлины на практически все ввозимые из Китая товары увеличиваются с 10 до 25%.

Эта мера, с одной стороны, по словам Трампа, пополнит бюджет США, а с другой стороны — китайские товары частично потеряют свою конкурентоспособность по сравнению с товарами других стран-производителей, которые ввозятся и продаются в США.

Это снизит объем импорта из Китая. В результате упадут доходы бюджета Поднебесной, что не может не ухудшить состояние экономики Китая.

В Китае уже многие годы действуют система государственной поддержки отечественных компаний и метод накачки ликвидностью финансового рынка, средства просто напрямую выделяются из бюджета в адрес той или иной компании. Действует эта программа и на фондовом рынке: государственные фонды обязаны покупать облигации тех компаний, решение о субсидировании которых принято на правительственном уровне.

Ситуация на фондовом рынке Китая сегодня во многом напоминает ту, которая сложилась в США, а затем и в России в 2007-2008 годах, комментирует зампред Совкомбанка Михаил Автухов.

Сегодня в Китае есть все признаки надувания такого же долгового пузыря, который лопнул в США летом 2007 года,

считает эксперт.

Напомним, в 2007-2008 годах в США начались отказы от выплат по так называемым «мусорным бондам», которые выпускались по программе реструктуризации облигаций по ипотечным кредитам. Кризис в США начался с обвала рынка недвижимости, в ситуации резкого увеличения просрочек и невыплат по высокорискованным ипотечным кредитам. Скопление на руках крупных инвестиционных банков обесценившихся ипотечных облигаций привело к самому сильному падению биржевой активности со времен «Великой депрессии». Итогом стало массовое банкротству инвестиционных банков и страховых компаний по всему миру, что привело к началу мирового кризиса, последствия которого не преодолены до сих пор.

В России на фондовом рынке до 2007 года также часто можно было рефинансировать свои долги даже компаниям сомнительного кредитного качества почти бесконечно, напоминает Михаил Автухов. Приток ликвидности с мировых рынков, довольно низкий курс доллара по отношению к рублю и интерес иностранных инвесторов «поддерживал на плаву» такие компании, которые выходили на рынок долга, зачастую не имея под собой никакого реального бизнеса.

Примерно такой же процесс сейчас происходит и в Китае, где уже начинаются проблемы с притоком ликвидности на финансовый рынок,

говорит эксперт.

«Правда, о перегреве рынка Китая аналитики говорят уже давно, лет 10 как минимум, но пока властям Китая удавалось удержаться от широкомасштабного краха», — отмечает Михаил Автухов.

Однако если торговая война между США и Китая перейдет в горячую стадию,и американские инвесторы начнут массово выходить из китайских бумаг, прогнозы Bloomberg могут стать новой горькой реальностью, резюмирует он.