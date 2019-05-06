Весенние скачки: когда доллар уйдет за 70 рублей

Первые майские торги валютой начались негативно для рубля. В первые же минуты после открытия Московской биржи в понедельник, 6 мая, курс доллара вырос на 35 коп. до 65,43 рублей, евро поднялся на 27 коп. - до 73,21 руб.

При этом во второй половине торгового дня рост валюты не прекратился – так, к 14:00 мск рост доллара составил уже 85 копеек к началу торгов, а евро прибавил почти 74 копейки.

Курсы ЦБ на завтра, 7 мая, также установлены с серьезным повышением относительно предыдущих торгов: доллар — на 70 копеек, до 65,33 рубля, а евро — на 80 копеек, до 73,11 рублей.

Напомним, что в апреле рубль, в основном дорожал по отношению к мировым валютам. Курс доллара тогда снижался до 63,79 рублей.

При этом аналитики финансового рынка не раз говорили о том, что ближе к середине года рубль ждет падение, а доллар может подорожать - до 70 рублей.

Рубль отреагировал на снижение нефти – стоимость сорта Brent ушла ниже $70 за баррель на новостях о возможном срыве торговой сделки между США и Китаем, а также росте добычи и запасов сырья в США, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Кроме этого, в конце апреля рост курса иностранной валюты сдерживал налоговый период – в конце апреля банки платят налоги своих клиентов в бюджет, поэтому вынуждены продавать свои валютные запасы, или, хотя бы, не покупать валюту на рынке, чтобы их пополнять, уточняет эксперт.

Аналитики ожидали подобные колебания курса рубля, и такие скачки, скорее всего, буду происходить в течение всего 2019 года, отмечает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин. Нынешнее резкое снижение связано с повышенным спросом на американскую валюту, и подобные явления происходят на фоне низкой цены на нефть.

Нефть же, в свою очередь, реагирует на неопределенность между Пекином и Вашингтоном по поводу торгового соглашения. У сторон вновь возникли разногласия. Дональд Трамп написал в своем Twitter, что уже в пятницу, 10 мая, может повысить тарифы с 10% до 25% на экспортные товары из КНР общей стоимостью $200 млрд. В ответ на это Пекин ответил, что в США позицию китайской стороны давно и хорошо знают, и уступок со стороны КНР не будет. И хотя формально китайская сторона на переговоры в Вашингтон, намеченные на 8 мая, собирается, сомнения в успехе этого предприятия уже привели к турбулентности на сырьевом рынке.

Нефть марки Brent к 15:30 мск опустилась до $70,52 за баррель.

Снижению нефтяных котировок способствовало и другое заявление Трампа. Американский лидер — опять-таки через Twitter — сообщил, что договорился с Саудовской Аравией о снижении цен на нефть. А королевство якобы ответило, что готово пойти президенту США навстречу. Позже представители Саудовской Аравии открестились от каких-либо формальных договоренностей с руководством США, заявив Reuters, что королевство – член картеля ОПЕК и «как решит ОПЕК, так и будет». Но цена для США все же была снижена.

Кроме того, стало известно, что Минфин России снова решил увеличит покупку валюты на рынке, напоминает Суверов. Бюджетное правило, в рамках которого ведомство покупает валюту, поступающую на рынок в виде доходов от продажи нефти, всегда играют против рубля, сдерживая его укрепление. Новую формулу для расчета ежемесячных интервенций на покупку валюты Минфин обнародовал еще в середине декабря 2018 года. Объем дополнительных нефтегазовых доходов, а значит и объем покупок валюты на рынке, теперь определяются на основе фактически сложившегося валютного курса рубля, а не его прогноза.

Новая формула бюджетного правила, а также растущие цены на нефть позволили Минфину покупать в разы больше валюты, чем раньше без объявления каких-то четких параметров того, когда он намерен выйти на рынок.

На этих новостях курс рубля всегда заметно проседает, напоминают аналитики.

Падение валют развивающихся стран к доллару и ожидания повышения процентных ставок ФРС тоже играют против рубля. Чувствительность нашей нацвалюты к негативным новостям усилена и политическими событиями, которые уже успели произойти вокруг России – это и санкции, и напряженность в отношениях с Украиной, и падение ликвидности российского валютного рынка.

«Скорее всего, волатильность курса будет сохраняться и любая новость, связанная с геополитикой, санкциями, Украиной может повлиять достаточно серьезно на рынок в целом», — уверен Никита Рябинин.

В ближайшие дни поведения рубля, кроме нефтяных котировок и мировых новостей, будет зависеть от того, каков будет спрос на российский долг со стороны иностранных игроков. Аукционы по размещению ОФЗ проводятся каждую неделю, их параметры определяются накануне. В случае большого спроса на ОФЗ со стороны иностранцев, рубль обычно укрепляется, так как спекулятивный иностранный капитал в этот момент поступает в страну, напоминает Суверов.