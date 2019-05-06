Мир под угрозой: Трамп обрушил нефть и Китай

Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Одиннадцатый раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном, который должен пройти 8 мая в американской столице, теперь под вопросом.

Напомним, на прошлой неделе Трамп пригрозил резко увеличить американские ввозные пошлины на китайские товары. В своем Twitter он написал, что тарифы возрастут с 10% до 25% уже в пятницу, 10 мая. Речь идет о китайской продукции на общую сумму $200 млрд. Позже тарифы могут распространиться и на товары, которые сейчас не облагаются сборами.

Заявление Трампа – неожиданный поворот, который ставит под сомнение соглашение между двумя странами, пишет издание.

Эта новость неприятно удивила власти Китая. Тем не менее Пекин пока намерен продолжить игнорировать угрозы. «Китайские официальные лица заявили, что Пекин не будет склоняться к тактике давления. Отменив визит, Пекин останется верен своей стратегии избегать переговоров под давлением», — полагает WSJ.

Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что пока делегация Китая продолжает готовиться к поездке в США. Однако по данным South China Morning Post, главный переговорщик от КНР вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ может приехать на консультации на несколько дней позже. Некоторые источники издания полагают, что поездка Лю Хэ может и вовсе быть отменена.

Новый виток торгового спора двух держав уже начал отражаться на мировой рыночной конъюнктуре. Так, вниз пошли мировые цены на нефть. По данным на 8:00 мск нефтяные котировки снизились на 2% после символического повышения пятницы, 3 мая.

Цена июльских фьючерсов на Brent к 9:46 мск 6 мая снизилась на $1,43, до $69,35 за баррель. За баррель WTI предлагают $60,59 (-$1,36).

Ранее в США заявляли, что торговые переговоры с КНР выходят на финишную прямую. О «большом прогрессе» говорил американский министр финансов Стивен Мнучин. The Financial Times отмечала, что Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Теперь же что-то пошло не так.

Торговая война между США и Китаем разразилась в прошлом году на фоне дефицита торгового баланса со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, Дональд Трамп обвинил КНР в краже интеллектуальной собственности США. Противостояние сопровождалось не только взаимными упреками и обвинениями, но и повышением ввозных пошлин сначала с американской, а затем и с китайской стороны.

В конце августа прошлого года вступили в действие американские пошлины на китайские товары на сумму $16 млрд с тарифной ставкой 25%. Китай ответил США аналогичными мерами. В сентябре 2018 года США ввели новые торговые пошлины. Тарифная ставка тогда составила 10% на китайские товары стоимостью $200 млрд. Китай в ответ обложил пошлинами в размере от 5% до 10% товары из США на сумму $60 млрд.

Эскалация тарифных барьеров сделала невозможным ведение бизнеса для многих китайских компаний в США и наоборот. Высокие тарифы увеличили затраты для поставщиков, производителей, розничных продавцов и потребителей, и этот процесс продолжается до сих пор.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились заключить торговое соглашение в течение 90 дней.

Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее.

1 марта истек срок заключения сделки, однако Трамп заверял в готовности не повышать пошлины, пока переговоры идут в верном направлении.

После этого заключение торговой сделки ожидалось 27 марта. Согласно WSJ, Китай согласился понизить тарифы и другие ограничения на товары АПК, химическую, автомобильную и другую продукцию из Соединенных Штатов. США, в свою очередь, готовились отменить большинство или даже все санкции, которые были наложены на товары китайского производства в 2018 году.

Однако в преддверие очередного раунда консультаций Трамп решил «надавить» на оппонента посредством твиттер-дипломатии.

«Трампа могли в очередной раз понять не правильно, или же он сам сделал очередное заявление, не подумав на перспективу, что тактика давления на Китай не срабатывает в необходимой мере. Скорее всего, срыв переговоров 8 мая не означает, что США тут же введут пошлины как обещают, необходимо выждать паузу и наблюдать за тем, как будут дальше развиваться события», — полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Можно предположить, что США хотят дать понять Китаю, что торговая война не заканчивается, а переходит в новую стадию. В Пекине это могут воспринять как сигнал к действию для активизации контрмер, предугадать которые пока сложно,

рассуждает эксперт.

Слабое звено Китая - это автокомпоненты и автомобили, аналогично в этой сфере уязвимы и США, поскольку речь идет о товарообороте уже не в $200 млрд, а в $500 млрд, а это 2,8% от всего общемирового объема импорта. Найти альтернативные рынки сбыта в таком же объеме проблематично. «То, что мы сейчас наблюдаем, является скорее очередной профанацией и популизмом со стороны американской стороны», — уверен Жарский.

В любом случае для мировой экономики любая пробуксовка и смена направлений будет означать дальнейшее замедление. И для нефтяных цен тоже.

«Если смотреть на мировые цены на нефть, то пока максимальный прогноз снижения – до $64 за баррель. В случае разрастания полномасштабной торговой войны, экономика нашей страны может понести существенные потери из-за возможного снижения цен на углеводороды и металлы, спрос на которые резко упадет в условиях снижения мирового производства», — подытожил Жарский.