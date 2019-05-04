Россия отмыла нефть: сколько потребует Белоруссия?

О поступлении качественной нефти в Белоруссию сообщили в четверг в российском Минэнерго и на белорусском предприятии «Белнефтехим». Качественная нефть поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ.

Как отмечает министерство энергетики РФ, поступившая нефть отвечает показателям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия».

«Идет подготовка к ее приему на НПЗ», — сказали в ведомстве. Уточняется, что 7 мая ожидается и нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга.

^^^Пробы в норме^^

Со своей стороны предприятие «Белнефтехим» также подтвердило, что качественная российская нефть поступила на станцию «Мозырь», принадлежащую ОАО «Гомельтранснефть», по трубопроводу «Дружба». Начался прием чистой нефти в резервуары.

Эксперты отобрали пробы поступившей нефти и подтвердили, что ее качество соответствует стандарту.

«Отгрузка поступившей нефти, соответствующей требованиям ГОСТа, в соответствии с согласованным графиком начнется 5 мая. К переработке новой партии нефти ОАО «Мозырский НПЗ» приступит с 6 мая», — говорится в сообщении «Белнефтехима».

«Мозырь» является головной станцией нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» с резервуарами 200 тыс. куб. м. Нефть со станции поступает на Мозырский НПЗ. Транзитный поток, достигая станции, разветвляется. В западном направлении — на Польшу и Германию. А в южном — на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

Минэнерго России ранее подтверждало факт загрязнения российской нефти токсичным дихлорэтаном, используемым как растворитель жиров и парафинов.

Вещество обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению «Транснефти», российской транспортной монополии, отвечающей за транзит, загрязнение произошло на одном из участков в Самарской области.

Ущерб обязательно предъявят

Белоруссия обещает подсчитать потери от загрязнения нефти. Но немного позднее.

«Поскольку ситуация с поставками некачественной нефти еще не завершена, назвать окончательную сумму потерь как субъектов бизнеса, так и Республики Беларусь в целом не представляется возможным», — пояснила «Газете.Ru» Марина Костюченко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим».

«Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». В концерне пояснили, что по нефтепроводу поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в десятки раз превышает предельные значения.

Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, заявляли в «Гомельтранснефть Дружба». В «Транснефти» и Минэнерго РФ проблему признали, назвав ее «техническим сбоем».

После этого несколько стран, в частности Германия, Польша, Украина и Словакия, приостановили поставки сырой нефти из России по этому направлению. Одновременно были увеличены поставки нефти из РФ железнодорожным транспортом.

На территории Белоруссии очистка нефтепровода «Дружба» от «грязной» российской нефти началась еще 1 мая, сообщали СМИ со ссылкой на главного инженера предприятия Андрея Вериго.

Главный инженер Вериго заверил, что транзит планируется восстановить ориентировочно 2 мая, что и произошло. Но официальное подтверждение поступило только 4 мая.

Виноватых пока нет

Если существующая система контроля экспортных поставок нефти не срабатывает, надо ее менять. К такому выводу пришел президент Владимир Путин, заслушав доклад главы «Транснефти» Николая Токарева о ситуации с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти.

В случае с «Дружбой», по мнению главы «Транснефти», произошло «чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований».

«Ответственность «Транснефти» за эту ситуацию мы с себя не снимаем, но все инструкции, регламенты пишутся для того, чтобы их честно исполнять. Если в данном случае был криминальный умысел…» — продолжил Токарев.

«Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему», — закончил за него президент. «Они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» — посетовал он.

Как пояснял ранее «Газете.Ru» первый заместитель генерального директора СТНТ Антон Томилов, виновником загрязнения может быть ООО «Нефтеперевалка» или один из ее поставщиков. «Нефетепервалка» является посредником между «Транснефтью» и нефтедобывающими компаниями, она принимает от них нефть для поставок в трубу, предварительно проверяя ее качество.

У «Нефтеперевалки» может быть до 10-15 поставщиков нефти, добывающих ее в радиусе до 500 км. Частный терминал был создан СТНТ, однако с 2017 года «Нефтеперевалка» является самостоятельной компанией.