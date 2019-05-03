Зарубить «Северный поток — 2»: США не пощадят Германию

Посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в «Северном потоке — 2», сообщает в пятницу Focus. По его словам, в Вашингтоне считают, что газопровод имеет высокие риски попасть под ограничительные меры.

Он также добавил, что США выступают против реализации данного проекта.

Гренелл подчеркнул, что немецкие компании могут угодить под санкции за участие в строительстве российского газопровода.

«С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — сказал посол.

Напомним, в январе этого года Гренелл разослал нескольким европейским компаниям письма, в которых заявил, что «Северный поток — 2» несет «серьезные геополитические последствия». Тогда он также заявил о «риске санкций».

Следуйте правильным инстинктам

Позднее послы США в ЕС, Германии и Дании Ричард Гренелл, Карла Сэндс и Гордон Сондленд соответственно в совместной статье в Deutsche Welle призвали Европу выступить против проекта газопровода.

«Не обольщайтесь: «Северный поток — 2» принесет отнюдь не только российский газ. По дну Балтийского моря в Европу потечет также российское влияние, и газопровод позволит Москве еще сильнее подрывать суверенитет и стабильность Украины», — утверждалось в комментарии дипломатов.

Указывается, что Германии и другим «следует принять во внимание обеспокоенность, выражаемую их соседями». «В Дании правительство, повинуясь правильному инстинкту, решило тщательно пересмотреть последствия данного проекта в сфере внешней политики и безопасности», — цитировало RT предупреждение американских послов.

Они подчеркивали, что у Европы «еще есть время», чтобы остановить проект газопровода.

«Трубопровод далек от завершения, а его запуск — еще дальше. У Европы еще есть время принять решение и остановить этот проект, но времени остается все меньше», — говорилось в статье.

В частности, послы призвали ЕС пересмотреть газовую директиву «третьего энергетического пакета, чтобы законы ЕС распространялись и на такие проекты, как «Северный поток — 2».

Американские дипломаты считают, что «распрощаться с «Северным потоком — 2» будет непросто, но поступать правильно зачастую также нелегко».

Также ранее СМИ писали, что Франция намерена поддержать поправки к газовой директиве ЕС, тем самым, по сути, выступив против «Северного потока — 2».

Отношение к дешевому, но несущему политические риски российскому газу раскололо европейское общество.

В пятницу Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что австрийская сторона поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС. «Мы положительно относимся к этому проекту, потому что Австрия в нем участвует», — сказал Курц.

Впрочем, по его словам, Вена с пониманием относится к наличию разных точек зрения. Он также добавил, что противоположное мнение политиков в Брюсселе «не разделяет» Европу.

«Инструмент пагубного влияния»

Не раз приходилось оправдываться по поводу строительства «Северного потока — 2» и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Ее позиция — строительство трубы не приведет к энергетической зависимости ФРГ от России.

При этом «преемница» канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что газ становится все важнее для Германии по мере планового закрытия АЭС в стране и снижения потребления угля.

«Очевидно и то, что у многих стран проект вызывает опасения. Прежде всего речь идет об Украине, а также о Польше», — сказала Крамп-Карренбауэр, добавив, что Киев в первую очередь волнуют потери, связанные со снижением транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по поводу будущего газового транзита через Украину. На этой встрече глава минэнерго США Рик Перри заявил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются инструментами «пагубного влияния» России.

Газ, который поставляется из России, является дешевым, но ненадежным, уверен Рик Перри. Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать дорогой американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил:

«Если вас заботит только дешевизна покупки, тогда вы не приобретете BMW, или Mercedes-Benz, или один из прекрасных автомобилей, которые выходят из Европейского союза», процитировал министра телеканал France24.

«Вы можете купить дешевле в другом месте, но это может быть ненадежно, и дело обстоит так же с российским газом», — добавил Перри.

Он также посоветовал обратиться к украинским покупателям, которые могут подтвердить, что «надежности и доступности там нет».

Вторая мировая газовая война

На Украине и вовсе заявляют о возможности новой газовой войны с Россией в следующем году. Глава правления украинской госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил в пятницу о высокой вероятности «новой газовой войны» между Украиной и Россией с 2020 года.

«Наш главный месседж касается в первую очередь той непростой ситуации, которая сложилась вокруг договора по транзиту газа по территории Украины после 2019 года», — сказал глава компании. Коболев отметил, что с 2020 года этот договор прекращает действие и пока Киеву позиция «Газпрома» кажется «непонятной».

«Мы считаем, что они [«Газпром»] тянут время. Их цель — создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с 1 января, как это было в 2009 году, то есть 10 лет тому назад, и попытаться сделать кризис, который позволит им продвинуть собственный интерес», — указал глава «Нафтогаза».

При этом Киев стремится максимально заручиться поддержкой Вашингтона в переговорах по газу с Москвой, стороны близки к тому, чтобы наладить поставки на Украину американского газа.

«В этот раз мы подошли к этому вопросу [поставок газа из США] очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа», — сказал Коболев в интервью украинскому бюро «Голоса Америки». По данным СМИ, глава «Нафтогаза» находился 1 мая в Вашингтоне.

Помпео назначит Европе последний день

Госсекретарь США Майкл Помпео, вероятнее всего, затронет тему строительства газопровода «Северный поток — 2» на встречах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом в Берлине 7 мая.

«Северный поток- 2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря, общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать «Северный поток — 2» суммарно на 50%. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Его запуск в эксплуатацию запланирован на 2019 год, однако в «Газпроме» в последнее время допускают перенос срока сдачи газопровода из-за позиции Дании. Королевство не выдает разрешение на строительство СП-2 по своей территории.

В Копенгагене утверждают, что «Северный поток — 2» угрожает суверенитету страны и ее экологии и увеличит зависимость Европы от России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект абсолютно коммерческий и что газ будет иметь конкурентную цену. Наконец, Москва заверяла, что не планирует прекращение транзита газа в Европу через Украину.