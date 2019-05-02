«Дешевый, но ненадежный»: США прошлись по российскому газу

В четверг на переговорах в Брюсселе по газу представители США сделали ряд жестких заявлений по поводу поставок природного газа из России в Европу и, в частности, о строящемся «Северном потоке — 2».

Газ, который поставляется из России, является дешевым и ненадежным. Такое заявление сделал глава Минэнерго США Рик Перри. Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать дорогой американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас заботит только дешевизна покупки, тогда вы не приобретете BMW, или Mercedes-Benz, или один из прекрасных автомобилей, которые выходят из Европейского союза», процитировал министра телеканал France24.

«Вы можете купить дешевле в другом месте, но это может быть ненадежно, и дело обстоит так же с российским газом», — сказал Перри.

Он также посоветовал обратиться к украинским покупателям, которые могут подтвердить, что «надежности и доступности там нет».

США пугают Европу росгазом

Кроме того, традиционно прозвучал аргумент о том, что российский газ — это инструмент политического давления. Вашингтон против строительства «Северного потока — 2», именно потому, что этот газопровод усилит влияние России на политику Европейского союза, указывают американские власти.

«Мы выступаем против использования энергетики, чтобы принуждать страны. Мы остаемся надежными поставщиками газа. Поэтому мы думаем, что получение газа из США — очень привлекательная альтернатива для европейских стран. По этим же причинам мы выступаем против строительства «Северного потока — 2», а также «Турецкого потока», — заявил Перри.

Оба российских газопровода «будут транспортировать единый источник энергопоставок из одной страны». При этом 11 европейских государств, отметил Перри, уже зависят от российского газа «вплоть до 75% от их общего импорта».

Комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Канете, выступая на этой же конференции в Брюсселе, сказал, что увеличение импорта газа из США имеет смысл.

«Диверсификация важна не только для безопасности поставок, но и для конкуренции», — сказал комиссар, отметив при этом снижение зависимости европейских потребителей газа от России.

Чей газ лучше — этот вопрос расколол европейское сообщество. Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью агентству DPA заявила о поддержке проекта «Северный поток — 2».

При этом «преемница» канцлера ФРГ Ангелы Меркель отметила, что газ становится все важнее для Германии по мере планового закрытия в будущем всех АЭС в стране и снижения потребления угля.

«Очевидно и то, что у многих стран проект вызывает опасения. Прежде всего речь идет об Украине, а также о Польше», — сказала Крамп-Карренбауэр, добавив, что Киев в первую очередь волнуют потери, связанные со снижением транзита газа через Украину.

Крамп-Карренбауэр напомнила, что канцлер Германии активно борется за то, чтобы сохранить гарантии энергетической безопасности для Украины.

Трамп нагнетает

Обеспокоенность по поводу России резко возросла в 2014 году, уточняет France24. Тогда Крымский полуостров присоединился к РФ в результате референдума, итоги которого не признает ни Европа, ни США. Крым входил в состав Украины, которая пока остается является ключевым маршрутом поставок российского газа в Европу.

С тех пор, как Трамп пришел к власти в 2017 году, его администрация лоббировала прекращение строительства российского газопровода «Северного потока — 2» в Европу. Трамп жестко продвигает поставки американского сжиженного газа в Европу, угрожая ЕС и России санкциями.

Госсекретарь США Майкл Помпео, вероятнее всего, затронет тему строительства газопровода «Северный поток — 2» на встречах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом в Берлине 7 мая. Об этом сообщил в четверг представитель Госдепартамента на брифинге, посвященном предстоящей поездке шефа американской дипломатии в Европу.

«Что касается «Северного потока — 2», я полагаю, что эта тема будет затронута в Германии, — отметил представитель внешнеполитического ведомства США. — Вы хорошо знаете нашу точку зрения на этот счет, о наших опасениях относительно энергетической безопасности Германии и остальной части Европы, относительно роли «Северного потока — 2» в том, что касается зависимости от России».

«Я полагаю, что, конечно, они (Меркель и Помпео) затронут эту тему во время обсуждения», — добавил он.

ЕС признает очевидное — что американский сжиженный газ дороже российского природного газа. По этой причине ЕС готов «способствовать» большему количеству закупок СПГ только при условии, что цены на него будут конкурентоспособными.

По данным Европейской комиссии, совокупный импорт американского СПГ в ЕС увеличился за год на 272% до 10,4 миллиарда кубометров.

США являются третьим по величине поставщиком СПГ в Европу, хотя их доля всего 12,6%.

«Северный поток — 2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря, общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать «Северный поток — 2» суммарно на 50%. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Его запуск в эксплуатацию запланирован на 2019 год, однако в «Газпроме» в последнее время допускают перенос срока сдачи газопровода из-за позиции Дании. Королевство не выдает разрешение на строительство СП-2 по своей территории.

В Копенгагене утверждают, что «Северный поток — 2» угрожает суверенитету страны и ее экологии и увеличит зависимость Европы от России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект абсолютно коммерческий и что газ будет иметь конкурентную цену. Наконец, Россия заверяла, что не планирует прекращение транзита российского газа в Европу через Украину.