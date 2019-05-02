На пригреве: как праздники разгонят цены

Инфляция в марте 2019 года составила 5,3% — максимальное значение с конца 2016 года, говорится в обнародованных на этой неделе «Комментариях о государстве и праве» Высшей школы экономики (ВШЭ).

Это очень резкий скачок цен, поскольку всего год назад, в январе и феврале, был зафиксирован исторический минимум — 2,2%

Цены росли во всех отраслях – продовольственном, непродовольственном секторе и в сфере услуг. Хотя и с разной интенсивностью. Рост цен в секторах непродовольственных товаров и платных услуг в январе ускорился на фоне повышения НДС. В платных услугах в январе цены подскочили на 0,9%.

По данным Росстата, продовольственные товары продолжали дорожать в марте. Существенное влияние на динамику оказало удорожание плодоовощной продукции (на 2,1%). Так, капуста стала дороже на 36,2%, лук — на 19,2%, морковь — на 8,6%, бананы — на 3,8%, свекла — на 2,9%. В то же время цены на огурцы снизились на 5,4%, апельсины — на 4,2%, помидоры — на 2,7%.

Цены на бензин в марте благодаря диалогу правительства с переработчиками сырья снизились на 0,1%, в то время как еще в январе они росли на 0,8%.

Отмечен рост цен и на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий. Наиболее заметно подорожали: пшено — на 7,4%, гречневая крупа — на 2,2%, манная крупа — на 1,5%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в марте существенно выросли цены на баранину — на 7,8%.

Средний чек растет

Ритейлеры также отмечают рост цен на продовольствие. По данным сервиса Rate&Goods, в марте средний чек в российских продуктовых магазинах вырос на 7,45% по сравнению с концом прошлого года.

«Хлеб дорожает стабильно, примерно на 3,5 рубля (7,1%) каждый месяц. Килограмм картофеля в феврале стоил на 10 рублей, или 36,6%, дороже, чем в январе. Стабильно растут цены на бананы: сегодня они стоят в среднем 60-65 рублей, то есть рост на 7-10 рублей или на 13,4%», — говорит Роман Майстер, глава сервиса Rate&Goods.

Ключевая причина роста цен — это рост издержек производителей. Сюда входит и удорожание логистики за счет обязательных платежей для транспорта, и издержки, связанные с системой «Меркурий» и другими системами обязательной маркировки товаров. Не отыграна до конца и перспектива роста цен на бензин, пока замороженных до лета.

Часть издержек приходится на налоги с торговых площадей ритейлеров.

«На майские праздники мы вновь ожидаем роста цен минимум на 5%. Это связано в первую очередь с повышением спроса на отдельные категории товаров: алкоголь и безалкогольные напитки, готовую еду и полуфабрикаты»,

— говорит Майстер, высказывая опасения, что не все цены, выросшие в мае по случаю праздника, вернутся на прежний уровень. Нечто аналогичное россияне уже видели после новогодних праздников.

Столь значительное повышение инфляции в последнее время было обусловлено несколькими факторами, отмечает Николай Кондрашов, автор исследования НИУ ВШЭ. Во-первых, ослаблением рубля в 2018 году против его укрепления в два предшествующих года.

Во-вторых, сыграло роль повышение НДС на 2 процентных пункта — до 20% с начала 2019 года, напоминает директор по макроаналитике банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев.

«Этот рост произошел не только за счет обусловленной повышением НДС индексации тарифов ЖКХ, но и за счет роста на 43% тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках «мусорной реформы»,

— добавляет Кондрашов.

В качестве одного из ключевых факторов ускорения инфляции в 1 квартале текущего Харлампиев называет также «накопленную в 2018 году девальвацию рубля — в среднем к доллару США на 7,7%, в терминах бивалютной корзины — на 9,9%».

Влияние НДС на инфляцию началось еще в конце прошлого года и кумулятивно за 4 квартал 2018 года — 1 квартал 2019 года составило около 1-1,2%, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

«Безусловно, были и другие факторы, обеспечившие ускорение инфляции: повышение ставок акцизов, увеличение тарифов ЖКХ («мусорная реформа»), удорожание тарифов на транспортные услуги населению, сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, исторические максимумы рублевых цен на зерно (провоцирует удорожание хлеба, муки, крупы и продукции животноводство). Тем не менее, все перечисленные факторы были заметно слабее, чем фактор НДС», — резюмирует Попов.

Сдерживает еще больший инфляционный рост «заморозка» цен на топливо. «В последние недели цены на бензин остаются на неизменном уровне, а цены на дизель демонстрируют умеренное снижение», — уточняет Харлампиев.

При этом россияне вопреки очевидным фактам все последние месяцы надеялись на снижение цен или хотя бы на замедление их роста. «Инфляционные ожидания населения были в марте-апреле в среднем на 1,1 п.п. ниже локального максимума в январе, что на фоне сохранения повышенных уровней наблюдаемой инфляции говорит о надежде населения на снижение инфляции в будущем», — говорится в исследовании НИУ ВШЭ.

Впрочем, признаки улучшения ситуации имеются, считает Кондрашов.

Предварительные недельные оценки прироста индекса потребительских цен указывают на «вероятное замедление роста цен и снижение годовой инфляции в апреле».

Напомним, Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году на уровне 4,3%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла ранее, что на пике годовая инфляция весной составит около 5,5% (изначально ЦБ ожидал пик в интервале 5,5-6%). При этом ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2019 год до 4,7-5,2% с 5-5,5%.

Тем не менее на пресс-конференции 22 марта по итогам заседания совет директоров ЦБ оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,75%, что означает наличие опасений по поводу дальнейшего роста инфляции выше прогноза.