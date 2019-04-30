Жилье для всех: как обсуждают нацпроект по жилью

Впервые решение о корректировке паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» принято президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 28 января 2019 года. Тогда ответственным органам федеральной исполнительной власти было поручено представить предложения по корректировке показателей среднего уровня процентной ставки по ипотечным кредитам и объемов ввода жилья на период 2019-2021 год. Эксперты отмечают, что целевые показатели к 2024 году остаются без изменений.

В пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко, курирующего национальный проект, «Газете.Ru» подтвердили информацию о разработке подобного проекта. «Утверждать его будет председатель правительства. План по всем показателям нацпроектов, плюс показатели инвестиций в основной капитал, плюс производительность труда по отраслям», — сообщил представитель вице-премьера.

Предложения были подготовлены и рассмотрены на проектном комитете по национальному проекту «Жилье и городская среда» 4 апреля, по итогам которого Минстрою России, Минфину России, Банку России, совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и ДОМ.РФ было поручено дополнительно проанализировать представленные изменения, предложенные ФОИВами, а также предложить дополнительные меры, направленные на достижение национальной цели развития в жилищной сфере. В Минстрое России газете Ъ сообщили, что необходимость корректировки показателей средних ставок по ипотечным кредитам «согласована со всеми заинтересованными ведомствами», а «наряду с вовлечением земельных участков в строительство прорабатывается вопрос о поддержке создания инфраструктуры».

«Выполнение целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» под сомнение не ставится. Обсуждаются меры по безусловному выполнению целей нацпроекта и возможные дополнительные меры стимулирования спроса на жилье, в том числе за счет ипотеки. По поручению проектного комитета нацпроекта были подготовлены предложения по снижению процентных ставок по ипотеке», – говорит первый заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ Глеб Покатович.

По его словам, с учётом фактического превышения значения ставки в первом полугодии от прогнозных значений требуется соответствующая фиксация с последующим применением комплекса мер, таких как, развитие рынка ипотечных облигаций, создание программы развития индивидуального жилищного строительства. «Такие меры позволят достичь целей нацпроекта по строительству 120 млн кв. м жилья и улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно», – отмечает эксперт.

В опубликованном сегодня материале газеты «Коммерсантъ» сообщается о предложениях ДОМ.РФ по корректировке нацпроекта. В компании «Газете.Ru» это опровергли и отметили, что не получали запрос от издания и не могут прокомментировать, на чем основаны некорректные выводы, указанные в статье. Эксперты также это не подтвердили и отметили, что способы достижения целевых показателей национального проекта постоянно обсуждаются и с участниками рынка, и с ДОМ.РФ.

«Мы на постоянной основе участвуем в совещаниях с ДОМ.РФ в том числе по теме выполнения показателей нацпроекта. 17 апреля прошла очередная встреча и, конечно, речи об изменении показателей даже не было. Коллеги из института развития всегда делают акцент на достижении показателей и наиболее эффективных механизмах, которые могут этому способствовать», — отмечает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Генеральный директор РАСК Николай Алексеенко также указывает, что обсуждается не изменение целей нацпроекта, а возможности их достижения.

«Конечно, с учетом повышения ставок по ипотеке в конце прошлого-начале текущего года на фоне роста стоимости фондирования не исключено, что промежуточные показатели по ипотечным ставкам могут измениться. Вместе с тем показатели на 2024 год остаются неизменными», – говорит Алексеенко.

По словам Цыганова, в числе обсуждаемых мер – развитие рынка ипотечных облигаций.

«Целевой показатель нацпроекта – ставки по ипотечным кредитам на уровне ниже 8% к 2024 году – будет достигнут. Ключевой механизм для его достижения – однотраншевые ипотечные облигации. Теперь требуется дальнейшее развитие и повышение ликвидности этого рынка, устранение имеющихся барьеров для инвестирования средств пенсионных фондов, страховых компаний, средств бюджетной системы и суверенных фондов. Соответствующая дорожная карта разработана Минфином России, Банком России и Минстроем России по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. О совместной с Банком России программе развития рынка ИЦБ просили представители банков. Реализация этих мер позволит достичь снижения ипотечных ставок на 1-1,5% и привлечь на рынок ипотеки 4-6 трлн рублей средств инвесторов», – уверен эксперт.

Эксперты отмечают, что ставки по ипотеке начнут снижаться уже во втором полугодии. По прогнозам Александра Цыганова, ставки по ипотеке снизятся до уровня 10% к концу года. Средний уровень ставки будет несколько выше прогнозируемых ранее значений.

«Основную роль при установлении ипотечных ставок играет уровень общих процентных ставок в экономике, в том числе уровень инфляции и доходности по ОФЗ», — говорит руководитель направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП Олег Солнцев. В связи с тем, что со второго полугодия 2018 года эти показатели перешли к росту, ставки по ипотеке в первом квартале 2019 года выросли до 10-10,5% по сравнению с минимумом в 9,5%, зафиксированном во втором полугодии 2018 года. Эксперт напомнил, что на прошлой неделе ЦБ сообщил, что локальный пик инфляции 2019 года пройден в марте, а в апреле она начала замедляться. При этом произошедшее с начала текущего года снижение доходностей ОФЗ создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.

Дополнительно прорабатываются и другие меры стимулирования спроса на жилье. «В частности, необходимо предусмотреть меры поддержки индивидуального жилищного строительства, в том числе создание ликвидного рынка индивидуальных домов, развивать институциональную аренду в крупных городах и формировать цивилизованный рынок аренды у физических лиц, предусмотреть дополнительные меры стимулирования жилищно-строительных кооперативов», — отмечает Николай Алексеенко. Это станет дополнительной мерой для достижения целевого показателя по строительству 120 млн кв. м жилья.