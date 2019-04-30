Нефть на паузе: Минск закрутил вентиль «Дружбы». LIVE

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Нефть, полностью отвечающая требованиям техрегламента, поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Унеча» около 12:00 мск 29 апреля, сообщили в Минэнерго России. Около 17:00 мск того же дня качественная нефть была уже на границе Белоруссии. Где она, собственно, и остановилась.
По словам Вериго, качественная нефть сейчас находится на 30-м километре трассы Унеча – Мозырь. «Это треть пути от Унечи до государственной границы с Республикой Беларусь», – отметил он.
Предварительно общий объём некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши оценивается в 5 млн тонн
«Используя эту вынужденную паузу, мы постараемся выполнить необходимые на данный момент ремонтные работы», – сказал Вериго.
О том, что 30 апреля Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго. По его словам, транспортировка будет возобновлена после вытеснения некачественного сырья из трубы. Предполагается, что это произойдет в четверг, 2 мая.
Добрый день, дорогие читатели. Ситуация с загрязненной нефтью из России в нефтепроводе «Дружба» привела к полной остановке поставок по этой магистрали. Белорусский оператор «Гомельтранснефть Дружба» заявил, что транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Его объем уже оценивается в 5 млн тонн. «Газета.Ru» следит за ситуацией с проблемными поставками.