Истерики и балаболы: нужен ли хамон России

Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник объяснил во вторник идею запрета на ввоз мясо-молочной продукции из-за рубежа. В частности, таких деликатесов, как испанское вяленое мясо хамон и французский сыр пармезан.

В комментарии журналу Forbes Линник заявил, что «общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно».

«Из ничего истерику закатили, балаболы», - возмутился представитель мясной отрасли.

Лоббизм молочный и мясной

25 апреля Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции. Речь не идет о продуктах, которые граждане везут из-за границы для личного потребления.

Под запрет могут попасть популярные у россиян хамон, пармезан и другая мясо-молочная продукция, которую россияне привозят из Европы.

Правительству предлагается также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение можно будет сделать только для молочных смесей для детей и детского питания, считают в Ассоциации, в которую кстати наряду с другими производителями входит и «Мираторг».

Россия запретила импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран в 2014 году в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний. Но для личного пользования пока еще разрешается ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения. Это должна быть готовая продукция в заводской упаковке, пояснял ранее представитель Федеральной таможенной службы (ФТС).

Источник «Интерфакса» в правительстве заверил, что новых ограничений для граждан России никто вводить не собирается. Однако Forbes сообщает, что

Минсельхоз все-таки проводит сейчас экспертизу лоббистского предложения Национальной мясной ассоциации.

Не только Минсельхоз, но и профильное ведомство по вопросам аграрной безопасности — Россельхознадзор — поддерживает инициативу отечественных сельхозпроизводителей.

Основатель группы «Дымов» Вадим Дымов также напомнил, что во многих странах зафиксированы вспышки АЧС, поэтому, по мнению мясных лоббистов, данная инициатива несет гуманитарную миссию. Линник при этом также заверят, что никакой личной выгоды от данного запрета производители не пытаются извлечь.

Понятно, почему запрет на ввоз деликатесов лоббируется крупными производителями аналогичной продукции: в мире последнее время наблюдается прямо-таки эпидемия взаимных пошлин во внешней торговле, а теперь у законодателей появилось желание ограничить и личное потребление граждан.

«Российских пищевых производителей можно понять: они не хотят конкурировать с западными, хотят спокойно, без стресса осваивать российский рынок, поставляя такую продукцию, которую в силах производить»,

— говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Это забота о прибыли, это нормально для бизнеса, но для того и есть регуляторы, чтобы стремление к прибыли не сказывалось на уровне жизни граждан.

«Продовольственное эмбарго, которому уже несколько лет, к слову, не привело к взлету отечественной пищевой промышленности, оно привело только к взлету цен на продовольствие на 20-30% и падению его качества», — говорит эксперт.

Аналогичный эффект будет и от запрета ввоза продуктов в личном багаже — эти продукты все равно будут продаваться на внутреннем рынке, но будут еще дороже, и их российские аналоги будут еще дороже, потому что импортное всегда воспринимается как ориентир, как бенчмарк.

«Ввоз мясной продукции туристами без должной проверки действительно может быть опасен из-за африканской чумы свиней. Этот вирус с 2018 г. быстро распространяется в Европе, в Китае», - говорит Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий. Нашумевшее предложение о запрете ввоза «хамоно-пармезанной» продукции в Россию физическими лицами в значительной мере быть признано логичным, хотя и вызывает подозрения в намеренном ограничении конкуренции и негатив у людей как очередной запрет, казалось бы, в совершенно частной жизни, добавляет он.

Через желудок и свалки

Проблема занесения вируса в Россию через привезенную мясную продукцию действительно имеет место быть. Но для молочной продукции эта проблема преувеличена – 99% продуктов проходит термическую обработку, в результате которой вирусы гибнут, возражает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Некоторые виды твердых сыров (грана падано, пармезан) действительно могут производиться из непастеризованного молока, но срок их созревания начинается от девяти месяцев и такая продукция ветеринарных рисков не несет, пояснил эксперт.

Тем не менее пока еще свободные от африканской чумы свиней (АЧС) страны ужесточают наказание за ввоз в багаже мяса и мясной продукции. В Японии за это можно получить до трех лет каторги.

В 2018 году Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов для защиты от заражения АЧС.

На Тайване за ввоз продукции, содержащей свинину из Вьетнама, предусмотрен штраф в $6500 за первичное нарушение и в $33 000 — за повторное. Ограничен ввоз продукции из свинины из Гонконга, Макао, Лаоса, Камбоджи и Таиланда, пояснял ранее руководитель Мясной ассоциации Сергей Юшин.

В США нельзя провезти даже бутерброд с колбасой, на границе его отберут и выбросят.

В 2018 году 14 стран сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о регистрации почти 5000 очагов африканской чумы свиней (АЧС). Почти половина из них пришлась на Польшу, свыше 1200 — на Румынию, более 600 — на Латвию.

В 2019-м уже зарегистрировано 2000 очагов. Вирус стремительно распространяется в Китае, крупнейшем в мире производителе и потребителе свинины.

Как поясняют эксперты, для человека вирус АЧС не опасен, при попадании в организм он погибает. Но если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы — он попадает на свалки, разносится по воздуху, дикими животными.

В России АЧС впервые была зарегистрирована в 2007 году. В 2018-м было 105 вспышек заболевания. Прямой ущерб от африканской чумы свиней за 10 лет составил 5 млрд руб.

Поздно метать бисер

В последние годы АЧС распространяется по Центральной и Восточной Европе вопреки строгим мерам биобезопасности.

Очередная вспышка вируса в Европе началась с Литвы в январе 2014 года, в феврале болезнь обнаружили в Польше, в июне — в Латвии, а в сентябре — в Эстонии. В Румынию, Венгрию и Чехию АЧС пришла в 2017 году. О вспышках болезни сообщали Украина и Молдавия. И Россия тоже.

Шансы на остановку эпидемии были упущены еще в 2007 году, когда власти Грузии, куда болезнь попала из Восточной Африки, три месяца не могли ее диагностировать, пишет The Guardian. За это время АЧС успела перейти границу. Несколько лет она распространялась медленно, и казалось, что болезнь удается удерживать под контролем. Однако за последние годы случаев заражения стало больше.

Лечения или вакцины от этого вируса не существует, фермеры могут только соблюдать меры биобезопасности и добавлять противовирусные препараты в свиной корм. Если где-то обнаруживают АЧС, то забивают все стадо.