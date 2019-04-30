«Нужно менять систему»: Путин взялся за нефтяников

Меняйте систему

Если существующая система контроля экспортных поставок нефти не срабатывает, надо ее менять. К такому выводу пришел президент РФ Владимр ПУтин, заслушав доклад главы «Транснефти» Николая Токарева о ситуации с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти.

На вопрос президента, как контролируется запуск нефти в трубопроводную систему, Токарев пояснил, что

пункты приема — а их порядка 150 по стране и большинство принадлежат крупным нефтяным компаниям — сейчас сами осуществляют подготовку товарной нефти и сдачу ее в систему магистральных нефтепроводов.

Однако есть и «частные предприятия, которые таким образом как коллекторы выступают по всей территории и на условиях договора с «Транснефтью» осуществляют приём этой нефти, её паспортизацию, контроль за качеством и передачу в систему магистральных нефтепроводов», добавил он.

В случае с «Дружбой», по мнению главы «Транснефти», произошло «чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований». «Ответственность «Транснефти» за эту ситуацию мы с себя не снимаем, но все инструкции, регламенты пишутся для того, чтобы их честно исполнять. Если в данном случае был криминальный умысел…», — продолжил Токарев.

«Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему», — закончил за него президент. «Они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный!» - посетовал он.

К изменениям системы в «Транснефти» уже начали готовиться. «Сейчас межведомственная группа, которая создана по поручению председателя правительства (Дмитрия Медведева - прим. «Газета.Ru»), как раз будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приёмом нефти в систему магистральных нефтепроводов», — заверил Токарев.

Что произошло с вашей нефтью?

О том, что по «Дружбе» в Белоруссию поступает некачественная нефть смеси Urals, в которой хлорорганические соединения в десятки раз превышают норму, «Белнефтехим» заявил 19 апреля. В «Транснефти» и Минэнерго РФ проблему признали, назвав ее «техническим сбоем». После этого несколько стран, в частности Германия, Польша, Украина и Словакия, приостановили поставки сырой нефти из России по этому направлению. Одновременно были увеличены поставки нефти из РФ железнодорожным транспортом.

Заинтересованные стороны практически в ежедневном режиме обсуждают решение проблемы. Усугубляется она тем, что на производственных площадках скопились тысячи тонн некачественной нефти. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ее нельзя считать потерянной: качество испорченной нефти можно улучшить, если подмешать в нее чистую нефть.

«Те показатели концентрации хлоридов, которые сейчас есть в трубе на определенных участках, возможно, будут достигать приемлемых уровней за счет смешения с чистой нефтью», — сказал Сорокин.

Вопрос в том, когда это можно будет сделать.

Утром 30 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» уже заявил, что на восстановление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме потребуется несколько месяцев.

«Принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода «Дружба». Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы», - отмечается в сообщении концерна. Позже белорусский оператор назвал срок в полгода.

Пока же Белоруссия совсем приостановила поставки нефти по «Дружбе». Как сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, транспортировка будет возобновлена после вытеснения некачественного сырья из трубы. Предполагается, что это произойдет в четверг, 2 мая.

В концерне «Белнефтехим» пояснили, что в настоящее время по трубе движется специальный разделительный снаряд, за которым идет уже соответствующая всем параметрам качества нефть. С учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния (106 км от ЛПДС «Унеча» до границы) прибытие нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23.00 2 мая 2019 г.

Если такая нефть попадет на переработку, то убытки могут составить миллионы долларов США,

отмечает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Поэтому во избежание таких никому не нужных потерь, пока трубопровод не будет полностью очищен от загрязненной нефти, Белоруссия не будет открывать трубопровод, так как сама получает нефть по этому нефтепроводу, отмечает он.

Больше контроля

Эксперты полагают, что в итоге история с «Дружбой» приведет с усилению контроля за нефтяниками и усилению позиций самой «Транснефти».

Вполне возможно, что именно оператор трубопроводной системы будет контролировать физико-химические параметры принимаемой жидкости на входе в магистральную трубопроводную сеть,

полагает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Учитывая инцидент, который произошел с российской нефтью сейчас, можно предположить, что «доверие» компаниям со стороны «Транснефти» оказываться больше не будет, полагает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

«Возможно, компания будет снижать число таких точек по приему нефти в систему и создавать условия для того, чтобы на каждом таком пункте приема присутствовал соответствующий персонал и проводился анализ нефти независимо от наличия соответствующих документов. Возможно, что с некоторыми компаниями будут прерваны соглашения и им необходимо будет пользоваться услугами крупных нефтяников», - рассуждает Пахомов.

Кто все же виноват

Отдельный вопрос: кто все же запустил грязную нефть в экспортную трубу.

На встрече с Путиным глава «Транснефти» говорил и об этом. По словам Токарева, «выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области». «Оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе – в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества, и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов. В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлён слив нефти, которая не прошла товарную подготовку», - уточнил Токарев.

Сейчас инциденты происходят регулярно – мы имеем в виду, что небольшая доля некачественной нефти при таком большом количестве частных подключений к трубопроводу в любом случае поступает, однако за счет того, что она перемешивается с основным потоком – она не серьезно влияет на общий результат,

отмечает Александр Пахомов. По факту такие небольшие компании предоставлены сами себе и от них требуется только регулярно предоставлять необходимы документы, добавляет он.

«Я считаю, что это мошенническая схема. На сегодня все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже всё будет названо своими именами», — пообещал Токарев президенту.

Назвать все своими именами ранее попытался официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, заявив журналистам, что некачественная нефть попала в «Дружбу» через частный «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) в Самарской области. В указанной компании опровергли свою причастность к произошедшему, подчеркнув, что акционерное общество является нефтеперерабатывающим заводом, то есть является потребителем нефти и не может иметь отношения к сдачи нефти в трубопровод. Более того, в настоящий момент на территории СТНТ отсутствуют какие-либо подключения к трубопроводу «Транснефти». Позже СТНТ заявила, что подаст иск к «Транснефти», так как заявления оператора наносят ущерб ее деловой репутации.

Как пояснил «Газете.Ru» первый заместитель генерального директора СТНТ Антон Томилов, виновником загрязнения может быть ООО «Нефтеперевалка» или один из ее поставщиков. «Нефетепервалка» является посредником между «Транснефтью» и нефтедобывающими компаниями, она принимает от них нефть для поставок в трубу, предварительно проверяя ее качество. У «Нефтеперевалки» может быть до 1015 поставщиков нефти, добывающих ее в радиусе до 500 км. Частный терминал был создано СТНТ, однако с 2017 года «Нефетперевалка» является самостоятельной компанией.

Оперативно связаться с представителями «Нефтеперевалки» «Газете.Ru» не удалось.

По данным системы СПАРК, 100% «Нефтеперевалки» принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб.

Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по «Дружбе» может грозить уголовная ответственность. «Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной. По всем этим линиям необходимо процедуры довести до конца. Это то, что я обещал нашим партнерам из Белоруссии», — подчеркнул премьер.