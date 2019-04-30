Хочется поработать: россиянам не нужны майские каникулы

Число россиян, которые будут работать в майские праздники, за три года выросло в 1,5 раза. К такому выводу пришли аналитики портала Superjob по итогам опроса 1600 пользователей.

На вопрос: «где вы собираетесь провести майские праздники», 15% опрошенных ответили: «на работе». При том, что еще в 2012 году таких было всего 6%, а в 2016 г. — 10%.

%Исследование рекрутеров показало, что только 13% россиян возьмут отпуск между майскими праздниками, чтобы продлить себе каникулы, а более половины россиян — 60% опрошенных — будут работать в эти дни в обычном режиме.

Напомним, в этом году из-за переноса праздничных дней россиянам выпали две серии длинных выходных в мае. Это ежегодная практика и она «позволяет гражданам организовать полноценный отдых, а также рационально спланировать рабочее время», уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе Минтруда России.

«В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая, благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы», - уточнили в Роструде. Получается, что между двумя сериями выходных всего три рабочих дня. Велик соблазн взять их в счет отпуска или отгулов и устроить себе настоящие каникулы, однако позволить себе это могут далеко не все.

Респонденты с зарплатой от 50 тыс. руб. делились планами взять отпуск чаще россиян, зарабатывающих менее 30 тыс. руб. (16 и 9% соответственно). А меньше всего желающих взять отпуск среди молодежи до 24 лет - всего 7%.

Согласно одному из последних опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), у большинства россиян просто нет денег на то, чтобы куда-то выехать на майские праздники. Почти две трети наших соотечественников — 63% — планируют провести майские праздники дома, 35% — на дачном участке. Только 5% респондентов хотели бы поехать за границу, еще 4% — отправиться в Крым и столько же — в другие регионы России.

Главная причина, почему полноценного отдыха в каникулы у них не получится, порядка 70% россиян называют его дороговизну.

Как ранее подсчитали по просьбе «Газете.Ru» интернет-сервисы по продаже билетов, в этом году поездки в дни майских праздников подорожали на 11% на железнодорожном транспорте и 10-12% на авиабилеты. Полеты за границу и вовсе стали дороже на 14%.

По данным Росстата за 2018 год, которые были опубликованы в начале апреля, каждая вторая российская семья не может позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома, а четверть семей не может пригласить домой гостей на праздник. Согласно исследованию компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса, более половины россиян сократили свои расходы на одежду и развлечения.

В этих условиях все чаще звучат призывы сократить количество каникул в стране. По мнению чиновников, длинные выходные плохо влияют на экономику в стране.

Так, премьер-министр России Дмитрий Медведев высказывался в середине января о длинных новогодних праздниках в 2019 году:

«Вообще у нас праздники очень длинные… Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает».

По мнению экспертов, «праздничный» ущерб экономике РФ является весьма ограниченным.

Традиция длинных выходных в России компенсируется низкой производительностью труда,%

полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Экономика от чуть менее десятка выходных дней в мае теряет совсем немного: может быть, темп прироста ВВП за год становится медленнее на 0,05 процентного пункта, не более, отмечает эксперт.

Один из основных драйверов роста в виде потребительского спроса сейчас остается подавлен и без влияния праздников, добавляет финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Как потребители, так и ритейл имеют многолетний опыт подготовки к таким каникулам, поэтому в этой плоскости вряд ли можно ожидать каких-либо критических провалов розничной торговли или изменения динамики инфляционных процессов. При этом «локомотивом» роста российской экономики остается экспортная компонента, на которую праздничные дни не оказывают какого-либо влияния, добавляет эксперт.

«Попытки увязать проблемы российского роста с наличием длинных праздников в стране, на наш взгляд, являются лишь побегом от реальных действий по решению структурных проблем российской производительности труда. Именно отсутствие эффективных технологий, позволяющих увеличить производительность труда, является одним из факторов, не позволяющих вывести экономический рост на потенциальные уровни в условиях столь высокой часовой выработки», — уверен Сергей Дейнека.

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия входит в пятерку самых работающих стран. В 2017 года в среднем россияне проводили за работой 1980 часов. Больше трудились только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. При этом у нас в стране низкая производительность труда. Согласно исследованию Market Watch, по этому показателю Россия занимает 34-е место в мире.

А реальные располагаемые доходы населения, согласно статистике Росстата, падают пятый год подряд. Почти 80% российских семей испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода.

В этих условиях длинные майские и новогодние праздники органично вплетены в культуру и традиции и выступают неким демпфером излишнего социального напряжения, отмечает генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

Если государство начнет до дня считать количество трудовых дней в году и увеличивать их, при падающих реальных доходах населения это может создать острый конфликт и желание провести обратную оценку действий законодателей,

согласен Александр Шустов.

«Это необходимый всем социальный клапан сброса напряжения, на нем, а также на новогодних праздниках, кто знает, может быть, держится социальная стабильность, низкая политическая активность и пассионарность населения», — добавляет он.

«Каникулы просуществуют еще столько же, сколько уже просуществовали, то есть примерно еще 50 лет, и чиновники будут удалять праздничные дни осторожно, а может, и вовсе никто не возьмет на себя смелость сократить количество праздников, потому что такая мера электорату понравиться не может», — подытожил Евгений Вальтер.