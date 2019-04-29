Убийственный налог: почему исчезнут магазины

Ассоциация малоформатной торговли и «Опора России» обратились к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с критикой проекта поправок в Налоговый кодекс, подготовленного ранее его ведомством. Представители бизнеса предупреждают, что увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес может привезти к массовому закрытию несетевых магазинов, пишет РБК со ссылкой на письмо.

Речь идет о предложенном Минфином изменении налогового режима для продавцов товаров, подлежащих обязательной маркировке.

В настоящее время для небольших предприятий розничной торговли действуют специальные налоговые режимы. Так, если в компании работают менее 100 человек на площади не более 150 кв. м, то она может платить Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). В этом случае предприниматель отчисляет от 7,5% до 15% вмененного дохода. Сам вмененный доход рассчитывается, исходя из базовой доходности конкретного вида деятельности с учетом числа работников, и не привязан к фактической доходности бизнеса.

Другой вариант — патенты. Это систему могут использовать индивидуальные предприниматели (ИП), у которых работают не более 15 сотрудников, а выручка не превышает 60 млн рублей. В этом случае ИП освобождается от традиционных налогов: предприниматели платят 6% потенциально возможного годового дохода, который устанавливают региональные власти.

В связи с расширением перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, Минфин решил изменить налоговый режим для продавцов таких товаров, исключив для них возможности использовать указанные спецрежимы. Подготовленные ведомством поправки в Налоговый кодекс опубликованы на портале нормативно-правовых актов в марте.

«Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь; отдельные виды одежды и т.д.), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке», — отмечается в обращении к Антону Силуанову. Запрет приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей, предупреждает бизнес.

«Нужно понимать, что речь идет не только об индивидуальных предпринимателях, которые оказывают бытовые услуги или имеют торговую точку, где работают сами или семьей и пользуются ЕНВД. Речь также идет о достаточно крупных торговых точках, единственные ограничения для которых — это площадь до 150 квадратных метров и численность сотрудников до 100 человек. Реальные доходы подобных проектов во много раз превышают доходы, с которых они (предприниматели) уплачивают налог», — пояснил «Газете.Ru» первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

В бизнес-сообществе уверены, что большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться.

«Налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю», — отмечают в Ассоциации малоформатной торговли.

В профильных ассоциациях уверены, что потери ИП от такого перехода могут составить от 23% до 109%.

Скорее всего, этот законопроект лоббируется крупными сетевыми ритейл-структурами, по крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из принципа, «думай, кому выгодно», рассуждает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Вряд ли это приведет к массовому закрытию магазинов, скорее просто продавцы переложат возросшую налоговую нагрузку на потребителей и маркированная продукция станет дороже на 30-50%,

полагает эксперт. При этом какая-то часть продавцов уйдет с рынка, потому что продажи из-за роста цен упадут, но это будет 10-15% магазинов. «Но можно сказать, что малому бизнесу действительно становится все меньше места в экономике, в которой государство занимает до 70%, малый бизнес не в приоритете развития, хотя именно он мог бы дать импульс роста доходов домохозяйств, для которых такие небольшие магазины являются единственным источником средств к существованию», — добавляет Жарский.

Новый налоговый режим может стать невыгодным именно малому бизнесу, который занимается реализацией товаров, подлежащих маркировке: рентабельность бизнеса с ростом налоговой нагрузки может существенно снизиться, а положение несетевых продавцов — ухудшиться, считает младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. Однако в итоге, по ее мнению, потребитель от подобных мер выиграет, так как некачественный контрафактный товар уйдет с рынка.

В настоящее время маркировке подвергается все больше товаров в России. Так, недавно под нее решено подвести изделия из натурального меха, включая шубы, лекарства, ювелирные изделия, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь. Маркировке подвергается и табачная продукция.