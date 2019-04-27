«Обеспечьте наказание»: Россия ищет, кто испортил «Дружбу»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопрос поставки некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Разговор состоялся во время встречи в Пекине на полях форума «Один пояс, один путь», сообщила глава администрации белорусского лидера Наталья Кочанова.

«Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос (поставки некачественной нефти из РФ — «Газета.Ru») будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему»,

— сказала Качанова, пишет агентство БелТА.

Глава администрации Лукашенко выразила надежду, что «все вопросы будут урегулированы, исходя из заверений президента России».

Президент России подтвердил журналистам, что обсудил ситуацию с Лукашенко. «Мы очень коротко обменялись мнениями по этому делу. И, разумеется, я в курсе того, что произошло», — сказал Путин (цитата по РИА «Новости»).

Президент заявил, что нужно провести расследование на уровне «Транснефти» и выявить: где и «что конкретно» стало причиной загрязнения.

«Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб», — добавил президент.

Пресс-служба кабмина также сообщила, что найти виновных в попадании грязной нефти в «Дружбу» поручил премьер Дмитрий Медведев. На это он дал профильным ведомствам неделю, уточнив, что виновные должны быть не только выявлены, но и наказаны.

«По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения», — подчеркнул Медведев, поручив направить материалы проверки в Генпрокуратуру.

В концерне «Белнефтехим» 26 апреля прошли переговоры операторов нефтепровода «Дружба» из-за ситуации с некондиционной российской нефтью. Российская нефть, соответствующая качественным показателям, поступит на границу с Белоруссией до конца апреля, через несколько дней она будет на Мозырском НПЗ, заявил по итогам переговоров заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Нормальная работа нефтепровода «Дружба» будет возобновлена в первой декаде мая.

Ранее стало известно, что в России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».

В «Транснефти» заявили, что загрязнение было умышленным и произошло через частный «Самаратранснефть-Терминал», который обслуживают несколько малых предприятий.

«По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему», — заявил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

К виновным будут применены «соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», — говорил ранее вице-премьер Дмитрий Козак.

Проблемы с поставками российской нефти по нефтепроводу «Дружба» начались в конце прошлой недели. 19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что экспортная смесь Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», содержит хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения», и это негативно сказывается на оборудовании нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Украина, Польша, Словакия, Венгрия и Белоруссия остановили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». По данным источников Reuters, импорт нефти по «Дружбе» приостановила и Чехия. При этом в Минске рассчитывают на компенсацию недополученной в результате произошедшего от Москвы. Предварительно его оценили в $100 млн.

На прошлой неделе Белорусские НПЗ — Мозырский НПЗ (Гомельская область) и «Нафтан» (Витебская область) заявили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Первым поступление некачественной нефти отметил Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Пробы показали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз — их опасность заключается в их высокой коррозионной агрессивности и порче катализаторной системы, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Обнаруженные в нефти хлорорганические соединения вызывают коррозию и выход из строя катализаторов, которые стоят «на входе» трубы в НПЗ.

Эти соединения широко используются, чтобы добыть нефть из обедненного месторождения, путем закачки в пласт воды, содержащей такие соединения. После этой процедуры нефть необходимо очищать, рассказал «Газете.Ru» директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Можно предположить, что не очистили качественно, без злого умысла произошло. Проблема наличия хлорорганических соединений в нефти есть в России, это не уникальная история, произошедшая с экспортной нефтью, это проблема всей отрасли», — сказал он.

Минск, вероятно, потребует компенсации, так как ответственность за инцидент лежит именно на «Транснефти». Однако, скорее всего стороны найдут компромисс, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко полагает, что речь идет о технической аварии, «которая никому в России не выгодна».

«Отследить, каким именно образом некачественная нефть попала в систему, вероятно, можно будет по следам загрязнений, например, в системах сбора нефти на месторождениях. Возможно, после этого будет ужесточена система контроля при сдаче нефти в систему Транснефти», — отметил Маринченко.