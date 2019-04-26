Пан или пропал: куда заведет Россию Шелковый путь

Около 150 стран и международных организаций принимают участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», проходящем сейчас в Пекине. На форум нового Шелкового пути (из Китая в Европу и Центральную Азию) приехали более трех десятков глав государств и правительств, в том числе Владимир Путин.

Бенефициаром форума безусловно является Китай и его лидер Си Цзиньпин. В пятницу он выступил с речью, в которой обрисовал, что намерены делать китайские власти для ускорения реализации проекта.

Несколько заявлений китайского лидера удивили. Главный посыл мировому сообществу заключается в том, что Китай делает ставку на политику открытости.

«В рамках расширения открытости устранены практики, идущие вразрез со справедливой конкуренцией и рыночными правилами. Созданы равные и непредвзятые условия для всех участников бизнеса, сформирована комфортная правовая рыночная среда, предприняты меры по расширению открытости», - заявил господин Си.

Политика открытых дверей и окон

Чего ради, собственно, Китай готов открываться миру еще больше? Чтобы содействовать «глобальной стабильности и развитию во всем мире». Звучит как дежурный лозунг и не внушает доверия. Но Си уверяет, что «это наш самостоятельный выбор, который обусловлен необходимостью развития».

Последнему аргументу можно поверить, потому что он означает, что китайское руководство обеспокоено снижением темпов экономического роста с пиковых 14 до 6-8%, на которых экономика Поднебесной застряла в последние годы. При этом китайские граждане уже почувствовали вкус к жизни в достатке, не готовы возвращаться в советское прошлое и могут предъявить властям счет.

Экономический рост в стране и в мире (через проект Шелкового пути) нужны китайским властям хотя бы ради того, чтобы укрепить собственное стабильное положение.

Для этого Пекин не пожалеет никаких денег и готов выделить миллиарды долларов для совместных торговых проектов. Совместных – со всем миром. От России до Мьянмы, также подписавшейся под китайской инициативой.

Китайское правительство, заверил Си, будет осуществлять активную финансовую поддержку инициативы «Один пояс, один путь» с участием других стран путем выдачи кредитов, предоставления средств из целевых фондов и выпуска долговых обязательств.

«Мы продолжим предоставлять специализированные кредиты, использовать возможности фонда Шелкового пути, прочих специализированных фондов, осуществлять эмиссии ценных бумаг «Пояса и пути», — отметил он.

Юань против доллара

Еще одно знаковое для западных инвесторов заявление: Китай не будет девальвировать юань для обогащения за счет других стран.

«Китай не будет прибегать к практике разорения соседей путем девальвации юаня», — отметил китайский лидер.

Китай продолжит «оптимизировать механизм формирования обменного курса юаня» для придания рынку решающей роли при распределении ресурсов. Курс юаня будет поддерживаться на стабильном, сбалансированном и адаптивном уровне, резюмировал глава государства.

Первый форум «Один пояс, один путь» прошел в Пекине в 2017 году с участием глав государств и правительств России, Китая и еще 28 стран. Сейчас, спустя два года, количество стран, поддерживающих глобальную торговую инициативу КНР, выросло до 38.

Но два крупнейших рынка — США и Индия — демонстративно игнорируют проект. И оба по политическим мотивам. С Индией у Китая территориальный спор, с США — геополитический.

Как и говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, американцев высокого уровня на форуме «Один пояс, один путь» не оказалось. Тем не менее всем противникам своего проекта Си Цзиньпин заблаговременно послал недвусмысленный месседж.

Еще до начала работы форума 22 апреля, как сообщало агентство Синхуа, был опубликован доклад о перспективах «Пояса и пути».

Доклад в детальном виде отражает те проблемы, с которыми китайское руководство столкнулось при реализации инициативы. И даже те опасения, которые высказываются мировым сообществом и муссируются в западных СМИ по поводу этой глобальной китайской идеи.

В пересказе Синхуа, проект нацелен на мирное развитие и экономическое сотрудничество, он не представляет собой геополитический или военный альянс под руководством Китая. Этот пассаж адресован в первую очередь Вашингтону и тем западным странам, которые опасаются наращивания Китаем своей экономической мощи при помощи инициативы «Один пояс, один путь».

Также в документе говорится, что новый Китай не пытается строить закрытый клуб из государств, которым не нравится американское лидерство. «Это процесс открытости, инклюзивности и совместного развития, а не замкнутый блок или «китайский клуб», — пишет Синхуа.

«Инициатива не разделяет страны по идеологиям, не стремится к игре с нулевой суммой. Все страны могут присоединиться к инициативе, если они желают этого», — подчеркивается в докладе китайского руководства.

Едва ли не единственным лидером, которому действительно нечего опасаться «китайской угрозы», на форуме был Владимир Путин. Между Россией и Китаем решен территориальный спор. Россия и Китай практически всегда голосуют одинаково на заседаниях совбеза ООН.

И товарооборот между странами растет в последние годы. Прошлогодний итог — $108 млрд. Планка на перспективу — $200 млрд.

Так что Россия и Путин — «за» Шелковый путь и совместное сотрудничество, в том числе в освоении арктического варианта Шелкового пути. Правда, ждать быстрой экономической отдачи от китайской инициативы не приходится.

Тем не менее дружить с Китаем выгодно, особенно когда России объявлены санкции за Крым. Китай развивается, хотя его экономика и замедляется. Но это замедление — после впечатляющего роста. Если Россия будет так «замедляться», как Китай, это будет победой: 6% вместо 1,2% ВВП.

Как отмечает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик, масштабная программа экономического стимулирования китайского правительства уже способствует восстановлению инфраструктуры, сферы недвижимости и фондового рынка.

«Макроэкономические данные свидетельствуют о том, что Китай находится в режиме восстановления. Динамика в первые два месяца текущего года была отрицательной, но, учитывая последнюю информацию госстата, кажется, что в марте началась стабилизация экономики», — говорит Дембик.

Выступление Си Цзиньпина действительно частично предназначено руководству США в контексте проходящих сейчас торговых переговоров, отмечает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер». В частности, лидер КНР сказал, что Китай не будет заниматься девальвацией национальной валюты в ущерб другим странам.

Также было отмечено, что Китай не стремится намеренно к торговому профициту. Страна готова импортировать больше иностранной сельскохозяйственной продукции и услуг для более сбалансированной торговли.

«Все это сигналы о готовности идти на компромисс в вопросе фундаментальной сделки с Америкой», — добавляет Суверов.