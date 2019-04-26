Слезы Украины: Россия победила в ВТО

Решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору России и Украины о транзите товаров вступило в силу, говорится в сообщении министерства экономического развития. Орган по разрешению споров ВТО признал правомерным ограничение Россией транзита украинской продукции. В организации пришли к выводу, что Москва ограничила транзит «в интересах безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях».

«В докладе третейская группа пришла к выводу о том, что все оспариваемые Украиной российские меры соответствуют правилам ВТО. Украина воздержалась от апелляции данного решения, и с сегодняшнего дня решение окончательно вступило в силу», — говорится в сообщении.

5 апреля ВТО поддержала позицию российских властей в транзитном споре «Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам», которое ранее обжаловала украинская сторона.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что

выводы ВТО укрепляют позиции России в споре о введенных США пошлинах на импорт стали и алюминия.

Данное действие властей не укладывается в рамки статьи XXI ГАТТ и защищает не национальные интересы США, а интересы американской металлургической отрасли путем выдавливания конкурирующего импорта с рынка, отмечает ведомство.

«Положительно оцениваем результаты спора для Российской Федерации как в рамках настоящих процедур, так и в системном плане, в частности, в контексте споров с США по мерам в отношении стали и алюминия. Считаем, что данное решение является выверенным и отражает реальный баланс прав членов организации по защите своей национальной безопасности и их обязанностей по устранению ограничений в международной торговле, как это предусмотрено соглашениями ВТО», — заявил министр.

Ведомство отмечает, что решение ВТО стало прецедентом. До него в организации отсутствовало «какое-либо толкование» статьи XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), которая разрешает входящим в ВТО странам отклоняться от обязательств «для защиты существенных интересов своей безопасности... в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях».

Итоги спора являются системно значимыми и закрепляют неотъемлемое право члена ВТО принимать меры, необходимые для защиты национальных интересов,

указывает министерство.

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин полностью запретил транзит через территорию страны украинских продовольственных товаров, попадающих под действие эмбарго. Другие товары из Украины разрешалось доставлять в Киргизию и Казахстан транзитом через территорию России, но при соблюдении ряда условий. В частности, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через РФ должны были осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.

Эта мера была предпринята в ответ на то, что с 1 января 2016 года стала действовать зона свободной торговли между Украиной и ЕС.

Украина оспаривала введенные Россией ограничения. В феврале 2017 года Киев попросил создать третейскую группу для рассмотрения жалобы на Россию. Москва отмечала, что принятые меры предусмотрены нормой Генерального соглашения о тарифах и торговле (статья ХХI), которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

ВТО встала на сторону России, заявив, что в 2014-2015 годах политическая ситуация на Украине несла существенные угрозы для российской национальной безопасности.

Таким образом, ограничение транзита по этой причине нарушением не признано.

При этом 21 ноября ВТО учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий. Помимо России пошлины обжалуют Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Минэкономразвития ранее оценивало ущерб от американских пошлин на алюминий и сталь в $600 млн.

В ответ Россия ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США. Под пошлины попали некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и опто-волокно.

«Споры России с Украиной в ВТО имеют длинную историю, за последние несколько лет было как минимум четыре спора, в большинстве которых ВТО занимало сторону России. Например, в споре по заградительным пошлинам на аммиачную продукцию из России, которые установила Украина, в споре об отказе России сертифицировать железнодорожную продукцию Украины и импортировать ее. Теперь вот и по спору о запрете транзита украинских товаров через территорию России принято решение в пользу России, то есть это некая череда решений ВТО в пользу нашей страны», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.