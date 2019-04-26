Не верит в рубль? Почему ЦБ сохранил ставку

Банк России на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля, принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,75%. Именно такое развитие ситуации и предсказывали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Регулятор объясняет принятое решение тем, что инфляция не выходит за предусмотренные ранее границы.

По оценке на 22 апреля, годовая инфляция в апреле снизилась до 5,1%. Перенос повышения НДС в цены в основном завершен, считает регулятор. В целом годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, считает ЦБ.

«В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне. Краткосрочные проинфляционные риски снизились», — говорится в пресс-релизе Банка России.

Ситуация на внешних финансовых рынках также не беспокоит регулятор.

Так, доходности ОФЗ (облигаций федерального займа) и депозитно-кредитные ставки оставались вблизи уровней конца марта, пишет ЦБ.

Что касается состояния российской экономики в целом, то, как считает регулятор, она растет вблизи своего потенциала. Банк России ожидает рост ВВП на 1,2–1,7% в 2019 году.

«Повышение НДС оказало небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов», — отмечает регулятор.

Между тем, как отмечает ЦБ, сохраняются риски замедления роста мировой экономики. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

Следующее заседание ЦБ состоится 14 июня.

Напомним, в декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В 2018 году

регулятор понижал ставку дважды — в феврале и марте с 7,75% до 7,25%. После этого ЦБ взял паузу, а впоследствии вернулся к повышению ключевой ставки, доведя ее до 7,75% еще в конце прошлого года.

Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% оказалось абсолютно ожидаемым и совпало с единогласным консенсус-прогнозом всех аналитиков,

констатирует Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер».

«ЦБ решил занять выжидательную позицию и увидеть более четкие признаки замедления инфляции. Кроме того, наблюдаемая в последнее время волатильность валют развивающихся стран также лишь подтверждает правильность осторожного подхода Банка России», — говорит эксперт.

По его словам, действия регулятора не должны вызвать какой-то сильной реакции российского рубля.

Впрочем, на торгах на московской бирже доллар растет. К 14.22 мск доллар торгуется на уровне 64,75 рублей (+0,1 рубль), курс евро (+0,12 рублей) составил 72,09 рублей.

Между тем, как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, Банк России в этот раз намекнул, что может снизить ключевую ставку уже во втором или третьем кварталах 2019 года.

«Аргументами для такого решения оставались сохранение повышенных инфляционных ожиданий населения (незначительно выросли в апреле), а также внешнеэкономические и геополитические риски, которые могут оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Данное решение в целом нейтрально для финансового рынка, но поддержит снижение доходности ОФЗ», — считает эксперт.

Общая ситуация благоприятствует смягчению денежно-кредитной политики Банка России, соглашается Елена Веревочкина, управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгострахбанка.

Банк России может пойти на снижение ключевой ставки, если не ухудшится конъюнктура рынка и прогнозы по инфляции, считает она.

Кредитные организации традиционно очень внимательно следят за действиями и риторикой Банка России. Некоторые ведущие банки уже в апреле начали снижение ставок по депозитам, и в ближайшее время ставки могут упасть еще на 0,05-0,2% годовых, полагает Веревочкина.