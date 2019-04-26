Сидите дома: как Boeing сорвал отпускной сезон

Под крылом самолета

Самолеты семейства Boeing 737 MAX были самыми продаваемыми моделями в истории американской корпорации — до того, как лайнеры оказались в центре скандала, были заключены контракты на сборку около 5000 таких машин. Первые самолеты семейства MAX поднялись в воздух в 2017 году, а к весне 2019 года по всему миру совершали рейсы около 350 таких самолетов. Приблизительно сотню лайнеров использовали перевозчики в США, несколько десятков машин бороздили небо Канады, Норвегии, Турции и Китая. В России единственным обладателем двух самолетов Boeing 737 MAX 8 является авиакомпания S7. Еще десятки компаний ждали начала поставок заказанных лайнеров, но всем этим ожиданиям пришел конец после второй за полгода катастрофы Boeing 737 MAX.

Напомним, что первая трагедия с участием самолета этой модели произошла осенью 2018 года в Индонезии — в катастрофе погибли 189 человек. Пока следователи разбирались в обстоятельствах крушения этого лайнера, произошла вторая катастрофа: в марте 2019 года в Эфиопии потерпел крушение еще один самолет того же типа, лишив жизни еще 157 человек.

Почти сразу же после второй катастрофы авиационные власти по всему миру начали вводить временные запреты на полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве, а авиакомпании — замораживать контракты на поставку новых лайнеров. В результате в марте американская корпорация не получила ни одного заказа на самый популярный в мире самолет.

Предварительно следователи полагают, что причиной обеих катастроф стали проблемы в работе новой навигационной системы, установленной на Boeing 737 MAX — эта функция называется «Система расширения маневренных характеристик». По каким-то причинам документировать эту функцию в корпорации не стали, поэтому пилоты даже не знали о наличии такого «помощника» до первой катастрофы в Индонезии. После этого Boeing пообещал дополнить летное руководство и рассказать пилотам о способах отключения этой функции, но крушение лайнера в Эфиопии доказало, что этого категорически недостаточно.

Катастрофические последствия

В результате этой цепи событий авиакомпании оказались в трудном положении, причем не только те, кто уже эксплуатировал потенциально опасные самолеты, но и те, кто только заключил контракт на их покупку. Почти все перевозчики уже перешли на летнее расписание, а это означает существенное увеличение количества рейсов, необходимых для доставки граждан разных стран к местам отдыха.

Поскольку крупнейший конкурент Boeing, европейская компания Airbus, и так работает на пределе своих возможностей, получить дополнительные самолеты даже при наличии денег на них просто неоткуда, так что отпускное расписание неизбежно ждут коррективы. И пассажиров они вряд ли обрадуют.

Правда, большинство российских покупателей Boeing 737 MAX предпочитают не комментировать, как нехватка самолетов на них не скажется. Так, авиакомпания S7, единственный российский перевозчик, уже владеющий Boeing 737 MAX, приостановил полеты самолетов этого типа с 00:01 часов 13 марта. «Решение не повлияло на регулярность рейсов — полеты осуществляются в штатном режиме на других лайнерах S7 Airlines — самолетах семейства Airbus A320 и Boeing 737NG», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе перевозчика. Всего в парке компании 97 самолетов, из которых 2 — проблемные 737 MAX.

Еще один перевозчик, «Уральские авиалинии», также решил ничего не сообщать о своих планах. «Позвольте нам пока воздержаться от комментариев на эту тему», — сообщила пресс-секретарь компании Вера Гасникова в ответ на запрос «Газеты.Ru». В середине марта пресс-служба авиакомпании сообщала, что не намерена отказываться от заказа 14 самолетов Boeing 737 Max 8. Согласно материалам совета директоров «Уральских авиалиний», в мае 2018 года компания приобрела в операционный лизинг 14 Boeing 737-8, стоимость сделки превысила $1,5 млрд. Поставки самолетов ожидались в 2019-2020 годах.

Авиакомпания Utair также возлагала на новые Boeing большие надежды — перевозчик заказал 30 самолетов такого типа, причем первые поставки должны были произойти уже в апреле 2019 года. Пресс-служба компании заверяет, что не намерена совершать полеты на новых лайнерах до тех пор, пока не будет полностью уверена в их безопасности. Но на чем же тогда будут летать пассажиры Utair — вопрос открытый. Скандал вокруг Boeing стал настоящим ударом для компании, взявшей курс на техническое перевооружение на фоне серьезных финансовых трудностей. По двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году, перевозчик должен 38,6 млрд рублей, причем по одному из кредитов (на 18,9 млрд рублей) Utair допустила дефолт.

Наконец, лоукостер «Победа» сразу после катастрофы в Эфиопии рассматривал возможность полного отказа от Boeing 737 Max — поставки самолетов низкобюджетной авиакомпании должны стартовать осенью 2019 года. «У нас поставки у «Победы» не раньше ноября 2019 года. К тому времени или Boeing решит проблему с безопасностью 737 MAX, или мы будем заказывать другую машину», — заявлял журналистам глава «Аэрофлота» (лоукостер входит в его группу) Виталий Савельев.

Единственная авиакомпания, решившая скорректировать свое расписание до начала летнего сезона и тем самым защитить пассажиров от возможных накладок, — NordStar. «В связи с производственной необходимостью, вызванной задержкой поставки в парк компании новых самолетов, авиакомпания NordStar проводит выборочную корректировку расписания для обеспечения регулярности и бесперебойности выполнения полетов в летний период», — отмечается в сообщении, опубликованном 22 апреля. В NordStar отменили несколько рейсов по наименее популярным направлениям.

На западном фронте без перемен

Разумеется, проблема с Boeing затронула не только российские, но и иностранные авиакомпании. Так, перевозчик flydubai вынужден составлять летнее расписание с учетом невозможности эксплуатации 13 самолетов Boeing 737 MAX в его флоте. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании, она с середины марта вынуждена отменять до 15 рейсов в день — это около 12% всех запланированных перевозок.

С тех пор, как часть его машин оказалась прикована к земле, перевозчик продолжает работать с отменами рейсов в хронологическом порядке – раздосадованным клиентам отвечают в порядке очередности соответственно с датами их перелета.

Пассажирам, которых затронула отмена рейсов flydubai, предлагают перенести полет на другой день, пересесть на рейсы партнерских авиалиний либо вернуть деньги в форме ваучера или в соответствии с формой первоначального платежа. Новая информация о рейсах постоянно публикуется на flydubai.com и на странице авиакомпании в фейсбуке.

Польская авиакомпания LOT также вынуждена была «оптимизировать расписание» из-за проблем с Boeing 737 MAX, правда, здесь изменения были не такими значительными – в марте был совершен 341 рейс, на семь меньше, чем было запланировано изначально. В апреле компания намерена совершить 347 рейсов вместо 356, которые значились в расписании, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе перевозчика. При отмене рейсов компания предлагает своим пассажирам альтернативные варианты маршрутов — например, вместо временно отмененного рейса Варшава-Домодедово можно выбрать рейс Варшава-Шереметьево.

«Мы следим за соблюдением интересов компании и подсчитываем убытки от вынужденного простоя части воздушного флота, а также обдумываем необходимость аренды дополнительных самолетов», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Лоукостер Norwegian Air сообщил «Газете.Ru», что проблему с нехваткой самолетов там решили при помощи аренды дополнительных воздушных судов, и пассажиры в результате не пострадали. Замещение автопарка при помощи лизинга входит и в долгосрочные планы перевозчика, так как не ясно, когда возобновятся полеты Boeing. Ранее авиакомпания заявляла о намерении взыскать с американской корпорации ущерб за трудности, вызванные связанным с ней международным скандалом. В пресс-службе лоукостера «Газете.Ru» подтвердили, что такой запрос был сделан, однако отказались разглашать подробности своего диалога с Boeing.

Необходимо отметить, что Norwegian Air не единственная компания, которая намерена требовать с Boeing возмещения убытков.

Вслед за норвежцами аналогичное заявление сделала индийская SpiceJet, у которой в воздушном парке 13 самолетов 737 MAX и которая ожидает поставки еще 193. Чуть позже список перевозчиков, требующих у американской корпорации компенсацию, пополнила одна из крупнейших авиакомпаний Китая China Eastern Airlines.

Невозможность использования уже купленных самолетов стала причиной серьезных финансовых проблем у авиакомпаний. Например, чешский перевозчик Smartwings после запрета на полеты некоторых моделей Boeing MAX был вынужден уволить часть своих сотрудников и временно прекратить набор персонала на вакантные места. Уволенные сотрудники авиакомпании получили письма от руководства, в котором их действия были аргументированы сложностями с 737 MAX.

Разрешить все эти проблемы несомненно, удастся, но произойдет это не раньше августа — согласно заявлению Федерального авиационного управления США, процесс оценки новой системы управления полетами самолетов Boeing 737 MAX международной экспертной группой займет около 90 дней. Первое заседание рабочей группы с участием экспертов из девяти агентств гражданской авиации разных стран назначено на 29 апреля.