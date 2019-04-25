Скандал на всю Европу: кто испортил российскую нефть

Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал в ближайшее время решить проблему с загрязненной нефтью, которая все еще мешает нормальной работе нефтепровода «Дружба» и ряда перерабатывающих предприятий, которые получали сырье по этой трубе.

По словам вице-премьера, эта проблема сейчас решается совместно с поставщиками и потребителями нефти.

«Завтра (26 апреля — «Газета.Ru») в Белоруссии состоится четырехстороннее совещание с участием России, Белоруссии, Польши и Украины, где будем решать вопрос откачки той нефти, которая еще есть в трубе, с низким качеством, чтобы ее привести в нормативное состояние», — сказал Козак после встречи с белорусским вице-премьером Владимиром Семашко.

О том, что качество нефти, поставляемой из России в Белоруссию по «Дружбе», резко испортилось, стало известно 19 апреля. О проблемах заявил белорусский концерн «Белнефтехим». Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко сообщила, что экспортная смесь Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», содержит хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения».

«Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ», — сказала она.

Хлорорганические соединения широко используются, чтобы добыть нефть из обедненного месторождения путем закачки в пласт воды, содержащей такие соединения, поясняет директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Соответственно, полученная нефть может содержать эти вещества, ее надо после этой процедуры очищать. Можно предположить, что не очистили качественно, без злого умысла произошло», —

уточнил Жарский. Такие вещества, по его словам, вызывают коррозию и выход из строя катализаторов, которые стоят «на входе» трубы в НПЗ.

В Минэнерго РФ и компании «Транснефть» наличие проблемы признали, отметив, что уже приняты меры по приведению содержания органических хлоридов в норму, включая локализацию очага возникновения повышенной концентрации и перенаправления грузопотоков. Для поставок нефти на Мозырский и Новополоцкий НПЗ были задействованы альтернативные маршруты.

«Транснефть» предполагала решить проблему к началу этой недели, однако процесс затянулся. Белоруссия временно приостанавливала из-за этого экспорт светлых нефтепродуктов, затем возобновила его. Потери «Белнефтехима» в виде недополученной выручки из-за некачественной российской нефти замглавы концерна Владимир Сизов предварительно оценил в $100 млн.

В четверг, 24 апреля, стало известно, что из-за проблем с качеством нефти Польша прекратила ее прокачку по нефтепроводу «Дружба». По данным источников Reuters, импорт нефти по «Дружбе» приостановила также и Чехия.

Проблема наличия хлорорганических соединений в нефти есть в России, это не уникальная история, произошедшая с экспортной нефтью, это проблема всей отрасли, отмечает Дмитрий Жарский.

«Ее (проблему) не надо политизировать, периодически такое случается», — отметил Козак, признав, впрочем, что на этот раз предельно допустимая концентрация вредных веществ оказалась существенно выше, чем прежде.

Белорусское телевидение ранее отмечало, что в резервуарах скопилось более 1 млн т загрязненной нефти из России. Теперь сторонам предстоит решить вопрос ее очистки, равно как и возвращения «Дружбы» к нормальному режиму работы. Козак обещает, что это произойдет к 29 апрелю, а виновные будут наказаны.

«Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», то будут применены соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», — подчеркнул вице-премьер.

Он пояснил, что на точке входа, где произошло загрязнение нефти, работают четыре добывающие компании. «Работают правоохранительные органы, поскольку ущерб существенный и для наших нефтеперерабатывающих заводов, и для наших партнеров, и для самой «Транснефти», — добавил Козак.

Эксперты полагают, что скорее всего, проблема решится путем компромисса.

«Теории заговора — вещь занятная, но здесь, похоже, речь идет о технической аварии, которая никому в России не выгодна»,

— отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Отследить, каким именно образом некачественная нефть попала в систему, вероятно, можно будет по следам загрязнений, например, в системах сбора нефти на месторождениях, рассуждает эксперт. «Возможно, после этого будет ужесточена система контроля при сдаче нефти в систему «Транснефти», — полагает Дмитрий Маринченко.

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян считает, что речь может идти о штрафных санкциях непосредственно в отношении АО «Транснефть-Дружба», так как именно эта структура отвечает за приемку и перекачку нефти на экспорт через трубопровод.

«Скорее всего, будут какие-то взыскания и выговоры в отношении должностных лиц, а также возможен символический штраф с самой «Транснефти». Не думаю, что речь будет идти о каких-то действительно серьезных санкциях, скорее власти пытаются защитить репутацию надежного поставщика ресурсов», — указывает Авакян. По его мнению, Минск потребует компенсаций, но вряд ли речь будет идти о каких-то серьезных суммах. «Скорее всего, стороны найдут компромисс и все решится обоюдно», — говорит Авакян.