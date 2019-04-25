Заткнуть США за пояс: как Путин и Си построят Шелковый путь

Владимир Путин прибыл в Пекин, чтобы принять участие во втором форуме «Один пояс, один путь». Саммит посетят около 40 лидеров государств. Есть договоренность с организаторами о том, что российский президент выступит перед лидерами с докладом и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

О докладе главы РФ известно только в общих чертах. По словам посла России в Китае Андрея Денисова, Путин представит «свое видение международного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и связанных с этим других интеграционных инициатив».

Не игра с нулевой суммой

Тезисы доклада Си тоже не известны. Но еще 22 апреля, как сообщает агентство Синхуа, был опубликован доклад о перспективах «Пояса и пути».

Доклад в детальном виде отражает те проблемы, с которыми китайское руководство столкнулось при реализации инициативы. И даже те опасения, которые высказываются мировым сообществом и муссируются в западных СМИ по поводу действительно глобальной китайской идеи.

В пересказе Синхуа проект нацелен на мирное развитие и экономическое сотрудничество, он не представляет собой геополитический или военный альянс под руководством Китая. Этот пассаж адресован в первую очередь Вашингтону и тем западным странам, которые опасаются наращивания Китаем своей экономической мощи при помощи инициативы «Один пояс, один путь».

Также в документе говорится, что новый Китай не пытается строить закрытый клуб из государств, которым не нравится американское лидерство. «Это процесс открытости, инклюзивности и совместного развития, а не замкнутый блок или «китайский клуб», — пишет Синхуа.

«Инициатива не разделяет страны по идеологиям, не стремится к игре с нулевой суммой. Все страны могут присоединиться к инициативе, если они желают этого», — подчеркивается в докладе китайского руководства.

Проект нового Шелкового пути масштабен. Он предполагает строительство транспортной системы для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы.

В конце прошлого года в Китае в городе Урумчи состоялось шестая ЭКСПО «Китай-Евразия». Выставка является как раз составной частью открывшегося в четверг, 25 апреля, саммита Шелкового пути в Пекине.

Выставку посетили делегаты из 35 стран мира, 4827 профессиональных закупщиков.

В ЭКСПО приняли участие 704 компании, включая 27 корпораций из списка Fortune Global 500.

Сделки были заключены на общую сумму 270,94 млрд юаней ($39,66 млрд). Из них каждая четвертая сделка подписана китайским бизнесом с компаниями из 13 стран, расположенных вдоль «Пояса и пути».

Шелковый путь еще не свернул в Россию

Прямых дивидендов от Шелкового пути Россия пока не получает. Широко обсуждавшийся проект высокоскоростной железнодорожной ветки Москва-Казань, как часть предполагаемого Шелкового пути, российское правительство свернуло. Но хотя Россия формально не является участником инициативы, она является членом ЕАЭС (Евразийского экономического союза), который в мае 2018 года подписал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

В прошлом году торговля между Китаем и Россией достигла $108 млрд. В российской внешней торговле Китай уже несколько лет подряд занимает первое место.

Особенно быстро растет электронная торговля: с $2,3 млрд в 2016 году до $4 млрд по итогам прошлого года.

«Мы все больше переходим к инвестиционному сотрудничеству, на основе создания проектов, реализация которых рассчитана на несколько лет», — уточнял посол Денисов.

Составлен список из 70 ключевых проектов инвестиционного сотрудничества на общую стоимость $120 млрд, 15 из этих проектов уже реализуются, добавил российский посол. Взаимовыгодные сферы для сотрудничества в двустороннем формате и в целом в рамках проекта Шелкового пути — это атомная энергетика и строительство электростанций, освоение космоса, сельское хозяйство (соя, пшеница, подсолнечное масло, мед, конфеты. мороженое), а также в сфере культуры и образования, туризме и спорте.

Накануне форума посол КНР в России Ли Хуэй рассказал российским СМИ, что Россия и Китай заявили о желании «повысить объем товарооборота до $200 млрд».

Отвечая на вопрос «Газеты.Ru», каким образом можно увеличить объем торговли, он ответил так. «Начать надо с того, чтобы частные и государственные компании больше общались друг с другом, изучать рынок и традиции». Посол добавил, что с этой целью посольство организует встречи для российского и китайского бизнеса на уровне регионов..

При этом дипломат предложил искать новые точки экономического роста, не фокусируясь только на энергоресурсах. Например, в сфере высоких технологий, АПК, финансов. Хотя, конечно, в Китае очень ждут запуска одного из крупнейших инвестиционных проектов в истории мировой энергетики — газопровода «Сила Сибири». Он позволит транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Запуск намечен на конец этого года.

Всего два моста дружбы

По словам посла КНР, западный бизнес наращивает инвестиции в Китай после того, как бы принят обновленный закон об иностранных инвестициях. По итогам 2018 года в Китае было создано 960 тысяч компаний с участием иностранного капитала, объем освоенных иностранных инвестиций превысил $2,1 трлн, уточнил дипломат. Еще активнее можно использовать было бы и возможности Дальнего Востока, считает Ли. По его оценке, взаимодействие Китая и стран-членов евразийского экономического сотрудничества, включая Россию, «пока не дотягивает до ожиданий, и есть огромное пространство для углубления и расширения сотрудничества».

Скептицизм в оценке темпов экономического сотрудничества между Россией и Китаем был заметен и в выступлении перед журналистами заместителя главы МИД КНР Чжана Ханьхуэя. Он даже выразил удивление тем, что за многие годы сотрудничества между Китаем и Россией и прекрасных личных контактов между Путиным и Си между странами не было построено ни одного полноценного моста.

Это говорит о низком уровне доверия, которое было между Москвой и Пекином. Но после урегулирования всех пограничных споров взаимоотношения, вроде бы, выровнялись.



В этом году планируется завершить строительство через реку Амур сразу двух мостов, железнодорожного и автомобильного — Тунцзян-Нижнеленинское и моста Хэйхэ-Благовещенск. Между тем водная граница между Китаем и Россией имеет гигантскую протяженность даже не то что по меркам Европы, но и по российским представлениям — более 3,5 тысяч км.

Так что Владимир Путин приехал в Китай с большими планами «наводить мосты». Будет общаться с лидерами других государств и международных институтов. Участие в работе форума примут директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

25 апреля прошли 12 тематических конференций, 26 апреля состоится торжественная церемония открытия и встречи на высоком уровне, а 27-го лидеры проведут общее заседание. Председательствовать на всех мероприятиях форума с участием лидеров будет Си Цзиньпин, который выступит с речью на открытии форума, а также подведет его итоги по завершению.