Выживут только богатые: почему села обречены

Триллионы на село

Огромные бюджетные ресурсы, которые выделяет государство на развитие сельских территорий, едва ли спасут нищие деревни от окончательной деградации. До них деньги могут попросту не дойти.

К такому выводу пришли эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП), проанализировав проект государственной программы комплексного развития сельских территорий на 2020-2025 гг., подготовленной Минсельхозом.

Напомним, новая госпрограмма должна прийти на смену действующей профильной ФЦП. В майском указе президент РФ поставил задачу к 2024 году нарастить экспорт продукции АПК почти вдвое — до $45 млрд в год, а позже поручил усовершенствовать механизмы господдержки сельхозпроизодителей и до 1 июня 2019 года утвердить новую госпрограмму. Проект в марте был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Одно из главных отличий новой программы от действующей ФЦП — объем финансирования.

Согласно проекту, вся программа оценивается в 2,26 трлн рублей, из которых свыше 1 трлн рублей — средства федерального бюджета. Для сравнения за предыдущие пять лет на эти цели было направлено порядка 190 млрд рублей.

«В наибольшей степени планируется увеличить расходы из федерального бюджета: с 79 до 1057 млрд руб. (в 13,4 раза). Затраты консолидированных бюджетов субъектов РФ планируется увеличить в 1,4 раза, из внебюджетных источников — в 5,2 раза. В 2017 г. расходы федерального и региональных бюджетов были примерно равны, однако теперь из федерального бюджета предлагается выделять на сельское развитие в 10 раз больше средств, чем из региональных», — отмечается в исследовании.

Деревни все равно загнутся

Главная статья расходов приходится на ВЦП «Современный облик сельских территорий». Речь идет о реализации инициативных проектов сельских муниципалитетов, отдельных жителей и их групп, бизнеса. На эту меру предполагается направить почти 1,2 трлн рублей — порядка 85% всех средств программы. В среднем, подсчитали специалисты, на один сельский населенный пункт, осуществляющий инициативный проект, будет выделяться около 60 млн руб. Это достаточно большая сумма даже для крупных сел. «При этом основные направления расходования средств не обозначены. Критерии поддержки не указаны», — обращают внимание эксперты.

Распределение средств планируется на конкурсной основе, а отбор победителей будет осуществляться комиссией Минсельхоза РФ.

«Такой механизм несет в себе риски коррупции и несправедливого распределения. Чиновники едва ли смогут обработать и адекватно оценить множество инициатив граждан и организаций», — полагают в ИЭП.

Кроме того, проектом предусмотрено, при прочих равных условиях, отдавать предпочтение населенным пунктам, где есть рабочие места и выше удельный вес софинансирования за счет внебюджетных источников.

«Это означает, что поселения с высоким уровнем безработицы, низкими доходами населения, низкой бюджетообеспеченностью будут проигрывать конкурсы, а, значит, ускорится их деградация. Такой подход чреват рецидивом советской эпопеи ликвидации неперспективных деревень»,

— полагают эксперты, добавляя, что конкурсная система предполагает поддержку сильных и инициативных, в то время как в государственных средствах нуждаются слабые. «Новая политика может оказаться ориентированной на инициативы крупного бизнеса. А он предсказуемым образом будет выступать с предложениями по строительству агрогородков и их обустройству за счет госпрограммы», — считают в ИЭП.

В конце января на правительственном совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что сейчас уровень безработицы на сельских территориях достигает 8%, тогда как в городе этот показатель составляет 4,3%. «Доля сельского населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума — 20%. В городе — 11,2%. Более 67% жилищного фонда в сельской местности оборудовано не всеми видами благоустройства... 400 тысяч сельских школьников вынуждены обучаться в две и даже три смены. Нормативным требованиям отвечают только 53% местных и немногим более 43% региональных дорог», — сказал он.

Сельское население, по словам министра, за 10 лет сократилось на 500 тысяч человек.

Согласно опубликованному в прошлом году совместному исследованию специалистов Института географии РАН и Института демографии ВШЭ, в России ежегодно из села в город уезжают порядка 200 000 человек. Наиболее интенсивно сельское население сокращается на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и на севере европейской части страны. При этом от 7 до 20% трудоспособного населения, которые формально проживают в селах, работают не на земле, а ездят на заработки в большие города. В центральных областях вблизи Москвы и Подмосковья доля таких работников достигает 40%.

На совещании по развитию АПК в октябре в Ставрополе Владимир Путин отмечал, что стимулирование малого и среднего предпринимательства на селе — отдельное важное направление работы. По его словам, сегодня в России на долю фермеров приходится только около 13% сельхозпроизводства.