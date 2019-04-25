Пармезанская война: у россиян окончательно отберут хамон

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции. Речь не идет об оптовых поставках, а только для личного потребления.

Под запрет могут попасть популярные у россиян хамон, пармезан и другая мясо-молочная продукция, которую россияне привозят из Европы.

В аппарат Гордеева письмо поступило, вопрос прорабатывает Минсельхоз, сообщают «Ведомости» в четверг со ссылкой на представителя вице-премьера.

Усилить контроль за ручной кладью

Подлинность письма в правительство подтвердил руководитель Мясной ассоциации Сергей Юшин.

Правительству предлагается также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Исключение можно будет делать только для молочных смесей для детей и детского питания.

В мясную ассоциацию входят крупнейшие российские производители мяса, птицы и изделий из них, в том числе «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком».

Россия запретила импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран в 2014 году в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Но для личного пользования разрешается ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения.

Это должна быть готовая продукция в заводской упаковке, поясняет представитель ФТС.

Бутерброд с колбасой — оружие массового поражения

При ввозе мясной и молочной продукции, того же хамона или пармезана, так полюбившегося россиянам, растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа, считает Юшин. Не каждый сыр готовится из пастеризованного молока. Следовательно, возбудители болезней, например ящура, могут также попасть через молочную продукцию в Россию, отмечает Юшин.

Некоторые виды твердых сыров (грана падано, пармезан) действительно могут производиться из непастеризованного молока, но срок их созревания начинается от девяти месяцев и такая продукция ветеринарных рисков не несет, возражает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Для молочной продукции эта проблема преувеличена – 99% продуктов проходит термическую обработку, в результате которой вирусы гибнут, считает он.

Тем не менее пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз в багаже мяса и мясной продукции. В Японии за это можно получить до трех лет каторги.

В 2018 году Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов для защиты от заражения АЧС.

На Тайване за ввоз продукции, содержащей свинину из Вьетнама, предусмотрен штраф в $6500 за первичное нарушение и в $33 000 — за повторное. Ограничен ввоз продукции из свинины из Гонконга, Макао, Лаоса, Камбоджи и Таиланда, сообщает Юшин.

В США нельзя провезти даже бутерброд с колбасой, на границе его отберут и выбросят.

В 2018 году 14 стран сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о регистрации почти 5000 очагов африканской чумы свиней (АЧС). Почти половина из них пришлась на Польшу, свыше 1200 — на Румынию, более 600 — на Латвию.

В 2019-м уже зарегистрировано 2000 очагов. Вирус стремительно распространяется в Китае, крупнейшем в мире производителе и потребителе свинины.

Через желудок и свалки

Как поясняют эксперты, для человека вирус АЧС не опасен, при попадании в организм он погибает. Но если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы — он попадает на свалки, разносится по воздуху, дикими животными.

В России АЧС впервые была зарегистрирована в 2007 году. В 2018-м было 105 вспышек заболевания.



Прямой ущерб от африканской чумы свиней за 10 лет составил 5 млрд руб.

«За 10 лет распространения АЧС зарегистрировано более тысячи вспышек в 53 регионах страны. Мы потеряли почти 1 млн поголовья, прямой ущерб достиг почти 5 млрд рублей, а непрямые потери оцениваются в десятки миллиардов рублей», — говорил ранее экс-глава Минсельхоза Ткачев. Он также добавил, что распространение вируса до сих пор не удается остановить.

Это все происки Петагона

В Евросоюзе власти иначе борются с проникновением АЧС. Власти Франции планируют построить забор на границе с Бельгией, где были зарегистрированы вспышки заболевания диких кабанов, сообщала ранее Republicain Lorrain. Финляндия также может построить забор на границе с Россией для того, чтобы остановить миграцию кабанов. Институт природных ресурсов Финляндии намерен оценить необходимость строительства забора на российско-финской границе, который помог бы остановить миграцию кабанов. Об этом пишет издание Maaseudun tulevaisuus.

Отмечается, что власти могут установить заборы в тех местах, где проходят тропы кабанов. Ограждения сократят площадь передвижения кабанов и предотвратят возможность распространения вируса африканской чумы свиней в Финляндии.

По данным издания, в сентябре 2018 года в Ленобласти, которая граничит с Финляндией, впервые за шесть лет были найдены трупы диких кабанов, которые умерли от этого вируса.

Страхи по поводу распространения чумы свиней настолько велики, что Sputnik Latvia связала вспышки африканской чумы свиней в Прибалтике с испытаниями биологического оружия США. По данным издания, в июне прошлого года АЧС была диагностирована у 165 животных в Латвии, а в настоящий момент на территории Литвы зафиксирована 41 вспышка заболевания.

Отмечается, что вспышки АЧС были зафиксированы почти одновременно в Грузии, на Украине, в Молдавии и в странах Прибалтики и что это совпало с появлением в этих районах биологических лабораторий Пентагона.

«Ранее испытания болезнетворных бактерий проходили преимущественно в странах Латинской Америки (данные с 1949 по 1969 год в США рассекречены – 239 испытаний бактериологического оружия). Теперь Пентагон проецирует свои биотехнологии севернее», — сообщало издание, отмечая, что сам вирус АЧС не был характерен для северных широт.